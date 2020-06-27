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Атлетико – Алавес смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 23:00 мск
Атлетико Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атлетико и Алавес, которое состоится 27 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
13СловенияврЯн Облак
12БразилиязщРенан Лоди
2УругвайзщХосе Хименес
15ЧерногориязщСтефан Савич
23АнглиязщКиран Триппьер
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзСауль Ньигес
5ГанапзТомас Парти
10АргентинанпАнхель Корреа
57'
9ИспаниянпАльваро Мората
57'
7ПортугалиянпЖоау Фелиш
65'
14ИспанияпзМаркос Льоренте
57'
19ИспаниянпДиего Коста
57'
21БельгияпзЯнник Карраско
65'
1ИспанияврФернандо Пачеко
27Испаниязщ Тачи
21ИспаниязщМартин Агиррегабирия
17ИспаниязщАдриан Марин
78'
4БразилиязщРодриго Эли
36МавританиязщАбдаллахи Махмуд
15СербияпзЛюбомир Фейса
18ИспанияпзАлейш Видаль
62'
20ИспанияпзПере Понс
78'
16ИспанияпзЭдгар Мендес
62'
24ШотландияпзОливер Бёрк
86'
3ИспаниязщРубен Дуарте
62'
9Испаниянп Хоселу
62'
11ИспаниянпЛуис Риоха
78'
32ИспаниянпПаулино де ла Фуэнте
78'
10ИспанияпзВиктор Камараса
86'
Запасные
1ИспанияврАнтонио Адан
4КолумбиязщСантьяго Ариас
35ИспаниязщМануэль Санчес
18Бразилиязщ Фелипе
16МексикапзЭктор Эррера
11ФранцияпзТома Лемар
20Испанияпз Витоло
38ИспанияпзАнтонио Мойя
17СербиянпИван Шапоньич
13Испаниявр Роберто
5ИспаниязщВиктор Лагуардия
23Испаниязщ Химо
19ИспанияпзМану Гарсия
8ИспанияпзТомас Пина
38ПанамапзХосе Родригес
29ИспанияпзБорха Сайнс
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияАсьер Гаритано
История личных встреч
2019/20 29 октября Испания - Примера Тур 11 Алавес1 : 1Атлетико М
2018/19 30 марта Испания - Примера Тур 29 Алавес0 : 4Атлетико М
2018/19 8 декабря Испания - Примера Тур 15 Атлетико М3 : 0Алавес
2017/18 29 апреля Испания - Примера Тур 35 Алавес0 : 1Атлетико М
2017/18 16 декабря Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Алавес
2016/17 28 января Испания - Примера Тур 20 Алавес0 : 0Атлетико М
2016/17 21 августа Испания - Примера Тур 1 Атлетико М1 : 1Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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