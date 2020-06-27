Атлетико – Алавес смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й турНачало 27 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атлетико и Алавес, которое состоится 27 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
|13
|вр
|Ян Облак
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Стефан Савич
|23
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|5
|пз
|Томас Парти
|10
|нп
|Анхель Корреа
57'
|9
|нп
|Альваро Мората
57'
|7
|нп
|Жоау Фелиш
65'
|14
|пз
|Маркос Льоренте
57'
|19
|нп
|Диего Коста
57'
|21
|пз
|Янник Карраско
65'
|1
|вр
|Фернандо Пачеко
|27
|зщ
|Тачи
|21
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|17
|зщ
|Адриан Марин
78'
|4
|зщ
|Родриго Эли
|36
|зщ
|Абдаллахи Махмуд
|15
|пз
|Любомир Фейса
|18
|пз
|Алейш Видаль
62'
|20
|пз
|Пере Понс
78'
|16
|пз
|Эдгар Мендес
62'
|24
|пз
|Оливер Бёрк
86'
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
62'
|9
|нп
|Хоселу
62'
|11
|нп
|Луис Риоха
78'
|32
|нп
|Паулино де ла Фуэнте
78'
|10
|пз
|Виктор Камараса
86'
Запасные
|1
|вр
|Антонио Адан
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|35
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|зщ
|Фелипе
|16
|пз
|Эктор Эррера
|11
|пз
|Тома Лемар
|20
|пз
|Витоло
|38
|пз
|Антонио Мойя
|17
|нп
|Иван Шапоньич
|13
|вр
|Роберто
|5
|зщ
|Виктор Лагуардия
|23
|зщ
|Химо
|19
|пз
|Ману Гарсия
|8
|пз
|Томас Пина
|38
|пз
|Хосе Родригес
|29
|пз
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Асьер Гаритано
История личных встреч
|2019/20
|29 октября
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|2018/19
|30 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 4
|2018/19
|8 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
|2017/18
|29 апреля
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 1
|2017/18
|16 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|2016/17
|28 января
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 0
|2016/17
|21 августа
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Алавес – Осасуна смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Ла Лига 2019/20 Начало 24 июня 2020г в 20:30 мск...
Футбол | Ла Лига 2019/20 Начало 24 июня 2020г в 20:30 мск...
Сельта - Алавес смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й тур Начало 21 июня 2020г в 15:00 мск...
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й тур Начало 21 июня 2020г в 15:00 мск...
Алавес - Реал Сосьедад смотреть онлайн 18 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 29-й тур Начало 18 июня 2020г в 20:30 мск...
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 29-й тур Начало 18 июня 2020г в 20:30 мск...
Атлетик - Атлетико 14 июня прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 28-й тур Начало 14 июня 2020г в 15:00 мск...
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 28-й тур Начало 14 июня 2020г в 15:00 мск...
Эспаньол – Алавес смотреть онлайн 13 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 28-й тур Начало 13 июня 2020г в 15:00 мск...
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 28-й тур Начало 13 июня 2020г в 15:00 мск...