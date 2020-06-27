Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 18:15 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брешия и Дженоа, которое состоится 27 июня 2020 года в 18:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брешия
Брешия
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Йессе Йоронен
|29
|зщ
|Алессандро Семприни
|
67'
|32
|зщ
|Андреа Папетти
|2
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Алеш Матею
|27
|пз
|Даниэле Дессена
|4
|пз
|Сандро Тонали
|
83'
|31
|пз
|Биркир Бьярнасон
|
83'
|8
|пз
|Яромир Змрхаль
|
73'
|11
|нп
|Эрнесто Торрегросса
|
67'
|9
|нп
|Альфредо Доннарумма
|26
|зщ
|Бруно Мартелла
|
67'
|23
|нп
|Симон Скрабб
|
67'
|18
|нп
|Флориан Ай
|
73'
|16
|вр
|Андреа Гецци
|
83'
|28
|пз
|Ромуло
|
83'
|1
|вр
|Маттиа Перин
|3
|зщ
|Антонио Баррека
|
59'
|14
|зщ
|Давиде Бираски
|92
|зщ
|Адама Сумаоро
|
53'
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|2
|зщ
|Кристиан Сапата
|27
|пз
|Стефано Стураро
|85
|пз
|Валон Бехрами
|
66'
|10
|нп
|Яго Фальке
|
53'
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|23
|нп
|Маттиа Дестро
|
59'
|20
|пз
|Лассе Шоне
|
53'
|19
|нп
|Горан Пандев
|
53'
|18
|зщ
|Паоло Гильоне
|
59'
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|
59'
|8
|пз
|Лукас Лерагер
|
66'
Запасные
|12
|вр
|Лоренцо Андреначчи
|5
|зщ
|Даниэле Гастальделло
|19
|пз
|Массимильяно Мангравити
|24
|пз
|Маттиа Вивиани
|7
|пз
|Николас Шпалек
|13
|вр
|Сальвадор Ичасо
|22
|вр
|Федерико Маркетти
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|55
|зщ
|Андреа Мазиелло
|15
|пз
|Филип Ягелло
|29
|пз
|Франческо Кассата
|30
|нп
|Андреа Фавилли
Главные тренеры
|Диего Лопес
|Диего Лопес
|Давиде Никола
История личных встреч
|2019/20
|26 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 1
|2010/11
|17 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|2010/11
|28 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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