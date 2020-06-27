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Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск
БрешияДженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брешия и Дженоа, которое состоится 27 июня 2020 года в 18:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брешия
Брешия
Дженоа
Генуя
1 Финляндия вр Йессе Йоронен  
29 Италия зщ Алессандро Семприни
67'
32 Италия зщ Андреа Папетти  
2 Италия зщ Стефано Сабелли  
3 Чехия зщ Алеш Матею  
27 Италия пз Даниэле Дессена  
4 Италия пз Сандро Тонали
83'
31 Исландия пз Биркир Бьярнасон
83'
8 Чехия пз Яромир Змрхаль
73'
11 Италия нп Эрнесто Торрегросса
67'
9 Италия нп Альфредо Доннарумма  
26 Италия зщ Бруно Мартелла
67'
23 Финляндия нп Симон Скрабб
67'
18 Франция нп Флориан Ай
73'
16 Италия вр Андреа Гецци
83'
28 Италия пз Ромуло
83'
1 Италия вр Маттиа Перин  
3 Италия зщ Антонио Баррека
59'
14 Италия зщ Давиде Бираски  
92 Франция зщ Адама Сумаоро
53'
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро  
2 Колумбия зщ Кристиан Сапата  
27 Италия пз Стефано Стураро  
85 Швейцария пз Валон Бехрами
66'
10 Испания нп Яго Фальке
53'
99 Италия нп Андреа Пинамонти  
23 Италия нп Маттиа Дестро
59'
20 Дания пз Лассе Шоне
53'
19 Северная Македония нп Горан Пандев
53'
18 Италия зщ Паоло Гильоне
59'
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
59'
8 Дания пз Лукас Лерагер
66'
Запасные
12 Италия вр Лоренцо Андреначчи  
5 Италия зщ Даниэле Гастальделло  
19 Италия пз Массимильяно Мангравити  
24 Италия пз Маттиа Вивиани  
7 Словакия пз Николас Шпалек  
13 Уругвай вр Сальвадор Ичасо  
22 Италия вр Федерико Маркетти  
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига  
55 Италия зщ Андреа Мазиелло  
15 Польша пз Филип Ягелло  
29 Италия пз Франческо Кассата  
30 Италия нп Андреа Фавилли  
Главные тренеры
Уругвай Диего Лопес      
Уругвай Диего Лопес      
Италия Давиде Никола      
История личных встреч
2019/20 26 октября Италия - Серия А Тур 9 Дженоа3 : 1Брешия
2010/11 17 апреля Италия - Серия А Тур 33 Дженоа3 : 0Брешия
2010/11 28 ноября Италия - Серия А Тур 14 Брешия0 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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