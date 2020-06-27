Шахтер – Заря смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 19:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шахтер и Заря, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
|30
|вр
|Андрей Пятов
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|28
|пз
|Маркиньос Сиприано
|14
|пз
|Тете
|
59'
|50
|пз
|Сергей Болбат
|
70'
|21
|пз
|Алан Патрик
|15
|пз
|Евгений Коноплянка
|
58'
|19
|пз
|Манор Соломон
|
58'
|8
|пз
|Маркос Антониу
|99
|пз
|Фернандо
|
63'
|7
|пз
|Тайсон
|
58'
|20
|пз
|Виктор Коваленко
|
58'
|11
|пз
|Марлос
|
59'
|10
|нп
|Жуниор Мораес
|
63'
|98
|зщ
|Додо
|
70'
|23
|вр
|Никола Васильев
|18
|зщ
|Александр Тымчик
|20
|зщ
|Йёль Абу Ханна
|28
|пз
|Артём Громов
|7
|пз
|Владислав Кочергин
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|10
|пз
|Дмитрий Хомченовский
|17
|пз
|Богдан Леднев
|
74'
|14
|пз
|Богдан Михайличенко
|97
|пз
|Андрей Цыганик
|
65'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|
90'
|21
|зщ
|Дмитрий Иванисеня
|
65'
|8
|нп
|Максим Лунёв
|
74'
|9
|нп
|Михайло Перович
|
90'
Запасные
|1
|вр
|Алексей Шевченко
|49
|зщ
|Витау
|76
|пз
|Александр Пихаленок
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|53
|вр
|Dmytro Matsapura
|29
|пз
|Volodymyr Bilotserkovets
|19
|пз
|Игорь Чайковский
|6
|пз
|Никита Каменюка
|47
|пз
|Дмитрий Поддубний
Главные тренеры
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|2020
|15 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 0
|2020
|14 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|2020
|14 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|4 : 3
|2019
|19 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|2019
|13 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|3 : 0
|2019
|16 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|0 : 1
|2019
|7 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 1
|2018
|5 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|2 : 1
|2018
|1 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|0 : 3
|2018
|10 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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