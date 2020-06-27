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Шахтер – Заря смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 19:30 мск
ВорсклаЗаря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шахтер и Заря, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Заря
Луганск
30 Украина вр Андрей Пятов  
22 Украина зщ Николай Матвиенко  
4 Украина зщ Сергей Кривцов  
28 Бразилия пз Маркиньос Сиприано  
14 Бразилия пз Тете
59'
50 Украина пз Сергей Болбат
70'
21 Бразилия пз Алан Патрик  
15 Украина пз Евгений Коноплянка
58'
19 Израиль пз Манор Соломон
58'
8 Бразилия пз Маркос Антониу  
99 Бразилия пз Фернандо
63'
7 Бразилия пз Тайсон
58'
20 Украина пз Виктор Коваленко
58'
11 Украина пз Марлос
59'
10 Украина нп Жуниор Мораес
63'
98 Бразилия зщ Додо
70'
23 Босния и Герцеговина вр Никола Васильев  
18 Украина зщ Александр Тымчик  
20 Германия зщ Йёль Абу Ханна  
28 Украина пз Артём Громов  
7 Украина пз Владислав Кочергин  
80 Украина пз Владлен Юрченко  
10 Украина пз Дмитрий Хомченовский  
17 Украина пз Богдан Леднев
74'
14 Украина пз Богдан Михайличенко  
97 Латвия пз Андрей Цыганик
65'
22 Украина нп Владислав Кабаев
90'
21 Украина зщ Дмитрий Иванисеня
65'
8 Украина нп Максим Лунёв
74'
9 Черногория нп Михайло Перович
90'
Запасные
1 Украина вр Алексей Шевченко  
49 Бразилия зщ Витау  
76 Украина пз Александр Пихаленок  
6 Украина пз Тарас Степаненко  
53 Украина вр Dmytro Matsapura  
29 Украина пз Volodymyr Bilotserkovets  
19 Украина пз Игорь Чайковский  
6 Украина пз Никита Каменюка  
47 Украина пз Дмитрий Поддубний  
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру      
Украина Виктор Анатольевич Скрипник      
История личных встреч
2020 15 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря1 : 0Шахтёр Д
2020 14 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Заря1 : 2Шахтёр Д
2020 14 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д4 : 3Заря
2019 19 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря0 : 1Шахтёр Д
2019 13 апреля Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 0Заря
2019 16 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Заря0 : 1Шахтёр Д
2019 7 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Шахтёр Д1 : 1Заря
2018 5 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Шахтёр Д2 : 1Заря
2018 1 апреля Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Заря0 : 3Шахтёр Д
2018 10 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Заря2 : 1Шахтёр Д

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