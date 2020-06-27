Колос – Александрия смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 17:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колос и Александрия, которое состоится 27 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Александрия
Александрия
|25
|вр
|Евгений Волынец
|29
|зщ
|Владислав Емец
|6
|зщ
|Максим Максименко
|
59'
|13
|зщ
|Виталий Гавриш
|
46'
|24
|зщ
|Алексей Зозуля
|69
|пз
|Олег Ильин
|
7'
|14
|пз
|Вадим Милько
|90
|пз
|Андрей Богданов
|8
|пз
|Евгений Смирный
|77
|нп
|Арни Вильхамссон
|
74'
|7
|нп
|Владимир Лысенко
|10
|пз
|Евгений Морозко
|
7'73'
|67
|зщ
|Вадим Парамонов
|
46'
|99
|пз
|Евгений Задоя
|
59'
|18
|пз
|Денис Костышин
|
73'
|11
|нп
|Олег Кожушко
|
74'
|79
|вр
|Юрий Панькив
|90
|зщ
|Каспарс Дубра
|20
|зщ
|Павел Пашаев
|
69'
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
|
30'
|13
|зщ
|Глеб Бухал
|
69'
|8
|пз
|Алексей Довгий
|
58'
|10
|пз
|Максим Третьяков
|6
|пз
|Кирилл Ковалец
|44
|пз
|Евгений Банада
|94
|пз
|Максим Задерака
|
46'
|18
|нп
|Артём Ситало
|47
|зщ
|Роман Вантух
|
30'
|17
|зщ
|Валерий Лучкевич
|
46'
|22
|пз
|Василий Грицук
|
58'
|26
|зщ
|Антон Шендрик
|
69'
|77
|пз
|Богдан Мишенко
|
69'
Запасные
|71
|вр
|Евгений Кучеренко
|15
|зщ
|Александр Черноморец
|94
|пз
|Мамаду Данфа
|9
|нп
|Денис Антюх
|31
|вр
|Олег Билык
|3
|зщ
|Артём Гордиенко
|5
|зщ
|Тимур Стецьков
|9
|нп
|Денис Безбородько
Главные тренеры
|Руслан Владимирович Костышин
|Владимир Богданович Шаран
|Андрей Сергеевич Купцов
История личных встреч
|2020
|14 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|4 : 2
|2020
|23 февраля
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|1 : 2
|2020
|22 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|1 : 1
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