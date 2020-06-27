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Колос – Александрия смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 17:00 мск
КолосАлександрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колос и Александрия, которое состоится 27 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Александрия
Александрия
25 Украина вр Евгений Волынец  
29 Украина зщ Владислав Емец  
6 Украина зщ Максим Максименко
59'
13 Украина зщ Виталий Гавриш
46'
24 Украина зщ Алексей Зозуля  
69 Украина пз Олег Ильин
7'
14 Украина пз Вадим Милько  
90 Украина пз Андрей Богданов  
8 Украина пз Евгений Смирный  
77 Исландия нп Арни Вильхамссон
74'
7 Украина нп Владимир Лысенко  
10 Украина пз Евгений Морозко
7'73'
67 Украина зщ Вадим Парамонов
46'
99 Украина пз Евгений Задоя
59'
18 Украина пз Денис Костышин
73'
11 Украина нп Олег Кожушко
74'
79 Украина вр Юрий Панькив  
90 Латвия зщ Каспарс Дубра  
20 Азербайджан зщ Павел Пашаев
69'
11 Украина зщ Денис Мирошниченко
30'
13 Украина зщ Глеб Бухал
69'
8 Украина пз Алексей Довгий
58'
10 Украина пз Максим Третьяков  
6 Украина пз Кирилл Ковалец  
44 Украина пз Евгений Банада  
94 Украина пз Максим Задерака
46'
18 Украина нп Артём Ситало  
47 Украина зщ Роман Вантух
30'
17 Украина зщ Валерий Лучкевич
46'
22 Украина пз Василий Грицук
58'
26 Украина зщ Антон Шендрик
69'
77 Украина пз Богдан Мишенко
69'
Запасные
71 Украина вр Евгений Кучеренко  
15 Украина зщ Александр Черноморец  
94 Сенегал пз Мамаду Данфа  
9 Украина нп Денис Антюх  
31 Украина вр Олег Билык  
3 Украина зщ Артём Гордиенко  
5 Украина зщ Тимур Стецьков  
9 Украина нп Денис Безбородько  
Главные тренеры
Украина Руслан Владимирович Костышин      
Украина Владимир Богданович Шаран      
Украина Андрей Сергеевич Купцов      
История личных встреч
2020 14 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Александрия4 : 2Колос
2020 23 февраля Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Александрия1 : 2Колос
2020 22 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Колос1 : 1Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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