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Боруссия Д – Хоффенхайм смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Боруссия ДХоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Боруссия Дортмунд и Хоффенхайм, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Швейцария вр Роман Бюрки  
18 Аргентина зщ Леонардо Балерди
65'
15 Германия зщ Матс Хуммельс  
13 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
46'
22 Испания зщ Матеу Морей  
26 Польша зщ Лукаш Пищек
70'
28 Бельгия пз Аксель Витсель  
32 США пз Джованни Рейна
65'
17 Норвегия нп Эрлинг Холанд  
19 Германия нп Юлиан Брандт  
23 Бельгия нп Торган Азар
46'
5 Марокко зщ Ашраф Хакими
46'
7 Англия пз Джейдон Санчо
46'
2 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
65'
37 Германия пз Тобиас Рашль
65'
14 Германия пз Нико Шульц
70'
1 Германия вр Оливер Бауман  
38 Австрия зщ Стефан Пош  
3 Чехия зщ Павел Кадержабек  
21 Германия зщ Беньямин Хюбнер
83'
29 Дания пз Роберт Сков
70'
18 Мали пз Диади Самассеку
83'
11 Австрия пз Флориан Гриллич  
16 Германия пз Себастьян Руди  
9 Того нп Ила Бебу  
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
70'
10 Израиль нп Мунас Даббур
56'
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
56'
17 Швейцария пз Стивен Цубер
70'
7 Дания нп Якоб Ларсен
70'
6 Норвегия зщ Ховард Нордтвейт
83'
4 Босния и Герцеговина зщ Эрмин Бичакчич
83'
Запасные
35 Швейцария вр Марвин Хиц  
3 Германия зщ Марко Ренте  
30 Нидерланды пз Иммануэль Ферай  
33 Германия пз Крис Фюрих  
12 Германия вр Филипп Пентке  
25 Германия зщ Кевин Акпогума  
31 Бразилия зщ Лукас Рибейро  
41 Израиль пз Илай Элмкиес  
Главные тренеры
Швейцария Люсьен Фавр      
Германия Марцель Рапп      
Германия Маттиас Кальтенбах      
История личных встреч
2019/20 20 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Хоффенхайм2 : 1Боруссия Д
2018/19 9 февраля Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия Д3 : 3Хоффенхайм
2018/19 22 сентября Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм1 : 1Боруссия Д
2017/18 12 мая Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм3 : 1Боруссия Д
2017/18 16 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Боруссия Д2 : 1Хоффенхайм
2016/17 6 мая Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д2 : 1Хоффенхайм
2016/17 16 декабря Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм2 : 2Боруссия Д
2015/16 28 февраля Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д3 : 1Хоффенхайм
2015/16 23 сентября Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм1 : 1Боруссия Д
2014/15 2 мая Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм1 : 1Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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