Боруссия Д – Хоффенхайм смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Боруссия Дортмунд и Хоффенхайм, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Роман Бюрки
|18
|зщ
|Леонардо Балерди
|
65'
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|
46'
|22
|зщ
|Матеу Морей
|26
|зщ
|Лукаш Пищек
|
70'
|28
|пз
|Аксель Витсель
|32
|пз
|Джованни Рейна
|
65'
|17
|нп
|Эрлинг Холанд
|19
|нп
|Юлиан Брандт
|23
|нп
|Торган Азар
|
46'
|5
|зщ
|Ашраф Хакими
|
46'
|7
|пз
|Джейдон Санчо
|
46'
|2
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|
65'
|37
|пз
|Тобиас Рашль
|
65'
|14
|пз
|Нико Шульц
|
70'
|1
|вр
|Оливер Бауман
|38
|зщ
|Стефан Пош
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|21
|зщ
|Беньямин Хюбнер
|
83'
|29
|пз
|Роберт Сков
|
70'
|18
|пз
|Диади Самассеку
|
83'
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Себастьян Руди
|9
|нп
|Ила Бебу
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|
70'
|10
|нп
|Мунас Даббур
|
56'
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|
56'
|17
|пз
|Стивен Цубер
|
70'
|7
|нп
|Якоб Ларсен
|
70'
|6
|зщ
|Ховард Нордтвейт
|
83'
|4
|зщ
|Эрмин Бичакчич
|
83'
Запасные
|35
|вр
|Марвин Хиц
|3
|зщ
|Марко Ренте
|30
|пз
|Иммануэль Ферай
|33
|пз
|Крис Фюрих
|12
|вр
|Филипп Пентке
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|31
|зщ
|Лукас Рибейро
|41
|пз
|Илай Элмкиес
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Марцель Рапп
|Маттиас Кальтенбах
История личных встреч
|2019/20
|20 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|2018/19
|9 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|2018/19
|22 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|2017/18
|12 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|2017/18
|16 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|2016/17
|6 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1
|2016/17
|16 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
|2015/16
|28 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 1
|2015/16
|23 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|2014/15
|2 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
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