Байер – Майнц смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Байер и Майнц, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|22
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|
85'
|5
|зщ
|Свен Бендер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Керем Демирбай
|
46'
|15
|пз
|Юлиан Баумгартлингер
|11
|пз
|Надим Амири
|
65'
|8
|пз
|Ларс Бендер
|
46'
|9
|нп
|Леон Бэйли
|
65'
|31
|нп
|Кевин Фолланд
|23
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|
46'
|20
|пз
|Чарлес Арангис
|
46'
|29
|пз
|Кай Хаверц
|
65'
|19
|нп
|Мусса Диаби
|
65'
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|
85'
|1
|вр
|Флориан Мюллер
|4
|зщ
|Йерри Юсте
|
74'
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|
46'
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|34
|пз
|Боте Баку
|14
|пз
|Пьер Кунде
|6
|пз
|Данни Латца
|9
|нп
|Жан-Филипп Матета
|
69'
|7
|нп
|Робин Куайсон
|
69'
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|
85'
|21
|нп
|Карим Онисиво
|18
|зщ
|Даниэль Брозински
|
46'
|8
|пз
|Левин Эцтунали
|
69'
|11
|нп
|Чжи Донь Вон
|
69'
|42
|зщ
|Александер Хак
|
74'
|20
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|
85'
Запасные
|28
|вр
|Рамазан Озкан
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|7
|нп
|Паулинью
|13
|нп
|Лукас Аларио
|37
|вр
|Финн Дамен
|16
|зщ
|Штефан Белл
|35
|пз
|Леандро Баррейро
|28
|нп
|Адам Салаи
Главные тренеры
|Петер Бош
|Ахим Байерлорцер
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|2018/19
|8 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 5
|2018/19
|23 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|2017/18
|28 января
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|2017/18
|9 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|2016/17
|25 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 2
|2016/17
|24 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 3
|2015/16
|28 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 1
|2015/16
|23 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|2014/15
|11 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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