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Байер – Майнц смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Байер Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Байер и Майнц, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
1 Финляндия вр Лукаш Градецки  
22 Нидерланды зщ Дэйли Синкгравен
85'
5 Германия зщ Свен Бендер  
4 Германия зщ Жонатан Та  
27 Германия пз Флориан Вирц  
10 Германия пз Керем Демирбай
46'
15 Австрия пз Юлиан Баумгартлингер  
11 Германия пз Надим Амири
65'
8 Германия пз Ларс Бендер
46'
9 Ямайка нп Леон Бэйли
65'
31 Германия нп Кевин Фолланд  
23 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
46'
20 Чили пз Чарлес Арангис
46'
29 Германия пз Кай Хаверц
65'
19 Франция нп Мусса Диаби
65'
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
85'
1 Германия вр Флориан Мюллер  
4 Нидерланды зщ Йерри Юсте
74'
3 Испания зщ Аарон Кариколь
46'
19 Франция зщ Мусса Ньякат  
34 Германия пз Боте Баку  
14 Камерун пз Пьер Кунде  
6 Германия пз Данни Латца  
9 Франция нп Жан-Филипп Матета
69'
7 Швеция нп Робин Куайсон
69'
29 Германия нп Жонатан Буркардт
85'
21 Австрия нп Карим Онисиво  
18 Германия зщ Даниэль Брозински
46'
8 Германия пз Левин Эцтунали
69'
11 Южная Корея нп Чжи Донь Вон
69'
42 Германия зщ Александер Хак
74'
20 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
85'
Запасные
28 Австрия вр Рамазан Озкан  
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос  
7 Бразилия нп Паулинью  
13 Аргентина нп Лукас Аларио  
37 Германия вр Финн Дамен  
16 Германия зщ Штефан Белл  
35 Люксембург пз Леандро Баррейро  
28 Венгрия нп Адам Салаи  
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош      
Германия Ахим Байерлорцер      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 1Байер
2018/19 8 февраля Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц1 : 5Байер
2018/19 23 сентября Германия - Бундеслига Тур 4 Байер1 : 0Майнц
2017/18 28 января Германия - Бундеслига Тур 20 Байер2 : 0Майнц
2017/18 9 сентября Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц3 : 1Байер
2016/17 25 февраля Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Майнц
2016/17 24 сентября Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Байер
2015/16 28 февраля Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц3 : 1Байер
2015/16 23 сентября Германия - Бундеслига Тур 6 Байер1 : 0Майнц
2014/15 11 апреля Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц2 : 3Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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