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Боруссия М – Герта смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Боруссия М Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Боруссия Менхенгдадбах и Герта, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Герта
Берлин
1 Швейцария вр Ян Зоммер  
25 Алжир зщ Рами Бенсебаини  
30 Швейцария зщ Нико Эльведи  
18 Австрия зщ Штефан Ляйнер
90+2'
28 Германия зщ Маттиас Гинтер  
32 Германия пз Флориан Нойхаус  
6 Германия пз Кристоф Крамер  
23 Германия пз Йонас Хофман  
13 Германия пз Ларс Штиндль
90+2'
7 Германия нп Патрик Херрман
60'
36 Швейцария нп Брил Эмболо
88'
16 Гвинея нп Ибраима Траоре
60'
22 Словакия пз Ласло Бенеш
88'
24 Германия зщ Тони Янчке
90+2'
11 Бразилия нп Раффаэл
90+2'
12 Германия вр Деннис Смарш  
20 Бельгия зщ Анга Дедрик Боята  
5 Германия зщ Никлас Штарк  
21 Германия зщ Марвин Платтенхардт
46'
25 Германия зщ Джордан Торунарига  
9 Германия пз Александер Эшвайн
46'
15 Сербия пз Марко Груич
46'
6 Чехия пз Владимир Дарида
67'
7 Польша нп Кшиштоф Пёнтек  
28 Бельгия нп Доди Лукебакио  
26 Бразилия нп Матеус  
11 Австралия пз Мэтью Леки
46'
3 Норвегия пз Пер-Сильян Шелбред
46'76'
23 Германия пз Арне Майер
46'
19 Босния и Герцеговина нп Ведад Ибишевич
67'
33 Германия нп Джессик Нганкам
76'
Запасные
21 Германия вр Тобиас Зиппель  
17 Швеция зщ Оскар Вендт  
4 Франция зщ Мамаду Дукуре  
27 Португалия пз Фамана Кизера  
14 Франция нп Алассан Плеа  
35 Нидерланды зщ Омар Рекик  
24 Германия нп Пал Дардаи  
14 Германия нп Паскаль Кёпке  
37 Германия   Луис Клатте  
Главные тренеры
Германия Марко Розе      
Германия Бруно Лаббадиа      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 0Боруссия М
2018/19 9 февраля Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 3Герта
2018/19 22 сентября Германия - Бундеслига Тур 4 Герта4 : 2Боруссия М
2017/18 7 апреля Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М2 : 1Герта
2017/18 18 ноября Германия - Бундеслига Тур 12 Герта2 : 4Боруссия М
2016/17 5 апреля Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М1 : 0Герта
2016/17 4 ноября Германия - Бундеслига Тур 10 Герта3 : 0Боруссия М
2015/16 3 апреля Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М5 : 0Герта
2015/16 31 октября Германия - Бундеслига Тур 11 Герта1 : 4Боруссия М
2014/15 3 мая Германия - Бундеслига Тур 31 Герта1 : 2Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

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