Боруссия М – Герта смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Боруссия Менхенгдадбах и Герта, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Герта
Берлин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Рами Бенсебаини
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|18
|зщ
|Штефан Ляйнер
|
90+2'
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|23
|пз
|Йонас Хофман
|13
|пз
|Ларс Штиндль
|
90+2'
|7
|нп
|Патрик Херрман
|
60'
|36
|нп
|Брил Эмболо
|
88'
|16
|нп
|Ибраима Траоре
|
60'
|22
|пз
|Ласло Бенеш
|
88'
|24
|зщ
|Тони Янчке
|
90+2'
|11
|нп
|Раффаэл
|
90+2'
|12
|вр
|Деннис Смарш
|20
|зщ
|Анга Дедрик Боята
|5
|зщ
|Никлас Штарк
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|
46'
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|9
|пз
|Александер Эшвайн
|
46'
|15
|пз
|Марко Груич
|
46'
|6
|пз
|Владимир Дарида
|
67'
|7
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
|28
|нп
|Доди Лукебакио
|26
|нп
|Матеус
|11
|пз
|Мэтью Леки
|
46'
|3
|пз
|Пер-Сильян Шелбред
|
46'76'
|23
|пз
|Арне Майер
|
46'
|19
|нп
|Ведад Ибишевич
|
67'
|33
|нп
|Джессик Нганкам
|
76'
Запасные
|21
|вр
|Тобиас Зиппель
|17
|зщ
|Оскар Вендт
|4
|зщ
|Мамаду Дукуре
|27
|пз
|Фамана Кизера
|14
|нп
|Алассан Плеа
|35
|зщ
|Омар Рекик
|24
|нп
|Пал Дардаи
|14
|нп
|Паскаль Кёпке
|37
|Луис Клатте
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бруно Лаббадиа
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|2018/19
|9 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 3
|2018/19
|22 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 2
|2017/18
|7 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|2017/18
|18 ноября
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 4
|2016/17
|5 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|2016/17
|4 ноября
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 0
|2015/16
|3 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|5 : 0
|2015/16
|31 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 4
|2014/15
|3 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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