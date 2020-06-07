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Смотреть Вольфсбург – Бавария онлайн трансляция 27.06.2020

Футбол | Германия. Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало матча 27 июня 2020г в 16:30 мск
ВольфсбургБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
1 Бельгия вр Коэн Кастельс  
15 Франция зщ Жером Руссийон
85'
22 Хорватия зщ Марин Понграчич  
19 Швейцария зщ Кевин Мбабу  
25 США зщ Джон Энтони Брукс
74'
7 Хорватия пз Йосип Брекало
61'
27 Германия пз Максимилиан Арнольд  
23 Франция пз Жозуа Гилявоги  
8 Швейцария пз Ренато Штеффен
61'
9 Нидерланды нп Ваутер Вегорст  
33 Германия нп Даниэль Гинчек
74'
29 Египет нп Омар Мармуш
61'
40 Бразилия нп Жоао Виктор
61'
31 Германия зщ Робин Кнохе
74'
13 Германия зщ Янник Герардт
74'
20 Германия пз Лука Хорн
85'
1 Германия вр Мануэль Нойер  
17 Германия зщ Жером Боатенг  
2 Испания зщ Альваро Одриосола
62'
27 Австрия зщ Давид Алаба
80'
18 Германия пз Леон Горецка
80'
11 Франция пз Микаэль Кюизанс  
29 Франция пз Кингсли Коман
62'
22 Германия пз Серж Гнабри
62'
19 Канада пз Альфонсо Дэвис  
9 Польша нп Роберт Левандовски  
25 Германия нп Томас Мюллер  
5 Франция зщ Бенжамен Павар
62'
14 Хорватия пз Иван Перишич
62'
10 Бразилия пз Филиппе Коутиньо
62'
32 Германия зщ Йозуа Киммих
80'
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
80'
Запасные
12 Австрия вр Павао Перван  
11 Германия пз Феликс Клаус  
43 Германия нп Юлиан Юстван  
26 США нп Улиссес Льянес  
26 Германия вр Свен Ульрайх  
34 Германия пз Оливер Батиста Майер  
28 Новая Зеландия пз Сарпит Сингх  
35 Нидерланды нп Джошуа Зиркзе  
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер      
Германия Ханс-Дитер Флик      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Бавария2 : 0Вольфсбург
2018/19 9 марта Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария6 : 0Вольфсбург
2018/19 20 октября Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург1 : 3Бавария
2017/18 17 февраля Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург1 : 2Бавария
2017/18 22 сентября Германия - Бундеслига Тур 6 Бавария2 : 2Вольфсбург
2016/17 29 апреля Германия - Бундеслига Тур 31 Вольфсбург0 : 6Бавария
2016/17 7 февраля Кубок Германии 1/8 финала Бавария1 : 0Вольфсбург
2016/17 10 декабря Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 0Вольфсбург
2015/16 27 февраля Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург0 : 2Бавария
2015/16 27 октября Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 3Бавария

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