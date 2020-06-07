Смотреть Вольфсбург – Бавария онлайн трансляция 27.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Вольфсбург – Бавария на русском языке. Начало которого 27 июня 2020 года в 16-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|15
|зщ
|Жером Руссийон
|
85'
|22
|зщ
|Марин Понграчич
|19
|зщ
|Кевин Мбабу
|25
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|
74'
|7
|пз
|Йосип Брекало
|
61'
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|23
|пз
|Жозуа Гилявоги
|8
|пз
|Ренато Штеффен
|
61'
|9
|нп
|Ваутер Вегорст
|33
|нп
|Даниэль Гинчек
|
74'
|29
|нп
|Омар Мармуш
|
61'
|40
|нп
|Жоао Виктор
|
61'
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|
74'
|13
|зщ
|Янник Герардт
|
74'
|20
|пз
|Лука Хорн
|
85'
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|17
|зщ
|Жером Боатенг
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|
62'
|27
|зщ
|Давид Алаба
|
80'
|18
|пз
|Леон Горецка
|
80'
|11
|пз
|Микаэль Кюизанс
|29
|пз
|Кингсли Коман
|
62'
|22
|пз
|Серж Гнабри
|
62'
|19
|пз
|Альфонсо Дэвис
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|25
|нп
|Томас Мюллер
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|
62'
|14
|пз
|Иван Перишич
|
62'
|10
|пз
|Филиппе Коутиньо
|
62'
|32
|зщ
|Йозуа Киммих
|
80'
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|
80'
|12
|вр
|Павао Перван
|11
|пз
|Феликс Клаус
|43
|нп
|Юлиан Юстван
|26
|нп
|Улиссес Льянес
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|34
|пз
|Оливер Батиста Майер
|28
|пз
|Сарпит Сингх
|35
|нп
|Джошуа Зиркзе
|Оливер Гласнер
|Ханс-Дитер Флик
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0
|2018/19
|9 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|6 : 0
|2018/19
|20 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 3
|2017/18
|17 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|2017/18
|22 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|2016/17
|29 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 6
|2016/17
|7 февраля
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|2016/17
|10 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 0
|2015/16
|27 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 2
|2015/16
|27 октября
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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