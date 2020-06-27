Вердер – Кельн смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вердер и Кельн, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Иржи Павленка
|18
|зщ
|Никлас Мойсандер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|23
|зщ
|Теодор Гебре Селасси
|3
|зщ
|Кевин Фогт
|
81'
|30
|пз
|Дави Классен
|
75'
|35
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|7
|пз
|Милот Рашица
|
87'
|8
|нп
|Юя Осако
|
88'
|11
|нп
|Никлас Фуллкруг
|
46'
|19
|нп
|Джошуа Сарджент
|
46'
|22
|пз
|Фин Бартельс
|
75'
|44
|пз
|Филипп Баргфреде
|
81'
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|
87'
|14
|нп
|Клаудио Писарро
|
88'
|1
|вр
|Тимо Хорн
|37
|зщ
|Тони Лайстнер
|
34'
|38
|зщ
|Исмаил Якобс
|
75'
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|5
|зщ
|Рафаэль Кцихос
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|28
|пз
|Эйе Скири
|20
|пз
|Эльвис Реджбечай
|
46'
|24
|пз
|Доминик Дрекслер
|23
|нп
|Марк Ут
|
46'
|27
|нп
|Антони Модест
|
75'
|6
|пз
|Марко Хёгер
|
34'
|34
|зщ
|Ноа Каттербах
|
46'
|29
|нп
|Ян Тильман
|
46'
|17
|пз
|Кристиан Клеменс
|
75'
|25
|нп
|Тим Лемперте
|
75'
Запасные
|27
|вр
|Стефанос Капино
|5
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|21
|зщ
|Омер Топрак
|9
|нп
|Дейви Зельке
|18
|вр
|Томас Кесслер
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|11
|пз
|Кингсли Шиндлер
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|2017/18
|12 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|2017/18
|22 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|2016/17
|5 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|4 : 3
|2016/17
|17 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|2015/16
|7 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|2015/16
|12 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|2015/16
|28 октября
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|2014/15
|21 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|2014/15
|24 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 1
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