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Вердер – Кельн смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
ВердерКельн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вердер и Кельн, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
1 Чехия вр Иржи Павленка  
18 Финляндия зщ Никлас Мойсандер  
13 Сербия зщ Милош Велькович  
32 Австрия зщ Марко Фридль  
23 Чехия зщ Теодор Гебре Селасси  
3 Германия зщ Кевин Фогт
81'
30 Нидерланды пз Дави Классен
75'
35 Германия пз Максимилиан Эггештайн  
7 Косово пз Милот Рашица
87'
8 Япония нп Юя Осако
88'
11 Германия нп Никлас Фуллкруг
46'
19 США нп Джошуа Сарджент
46'
22 Германия пз Фин Бартельс
75'
44 Германия пз Филипп Баргфреде
81'
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
87'
14 Перу нп Клаудио Писарро
88'
1 Германия вр Тимо Хорн  
37 Германия зщ Тони Лайстнер
34'
38 Германия зщ Исмаил Якобс
75'
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ  
5 Германия зщ Рафаэль Кцихос  
33 Бельгия зщ Себастиан Борнау  
28 Тунис пз Эйе Скири  
20 Косово пз Эльвис Реджбечай
46'
24 Германия пз Доминик Дрекслер  
23 Германия нп Марк Ут
46'
27 Франция нп Антони Модест
75'
6 Германия пз Марко Хёгер
34'
34 Германия зщ Ноа Каттербах
46'
29 Германия нп Ян Тильман
46'
17 Германия пз Кристиан Клеменс
75'
25 Германия нп Тим Лемперте
75'
Запасные
27 Греция вр Стефанос Капино  
5 Швеция зщ Людвиг Аугустинсон  
21 Турция зщ Омер Топрак  
9 Германия нп Дейви Зельке  
18 Германия вр Томас Кесслер  
22 Испания зщ Хорхе Мере  
2 Германия зщ Бенно Шмиц  
11 Гана пз Кингсли Шиндлер  
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт      
Германия Маркус Гисдоль      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Вердер
2017/18 12 марта Германия - Бундеслига Тур 26 Вердер3 : 1Кёльн
2017/18 22 октября Германия - Бундеслига Тур 9 Кёльн0 : 0Вердер
2016/17 5 мая Германия - Бундеслига Тур 32 Кёльн4 : 3Вердер
2016/17 17 декабря Германия - Бундеслига Тур 15 Вердер1 : 1Кёльн
2015/16 7 мая Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн0 : 0Вердер
2015/16 12 декабря Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер1 : 1Кёльн
2015/16 28 октября Кубок Германии 2-й раунд Вердер1 : 0Кёльн
2014/15 21 марта Германия - Бундеслига Тур 26 Кёльн1 : 1Вердер
2014/15 24 октября Германия - Бундеслига Тур 9 Вердер0 : 1Кёльн

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