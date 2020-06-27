Фрайбург – Шальке смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фрайбург и Шальке, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
|26
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|23
|зщ
|Доминик Хайнц
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|
75'
|27
|пз
|Николас Хефлер
|
74'
|36
|пз
|Янник Кайтель
|
67'
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|7
|пз
|Жонатан Шмид
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|
66'
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|11
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|
66'
|28
|нп
|Квон Чан Хун
|
66'
|18
|нп
|Нильс Петерсен
|
66'
|6
|пз
|Амир Абраши
|
67'
|25
|зщ
|Робин Кох
|
74'
|8
|пз
|Мике Франц
|
75'
|35
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Озан Кабак
|
46'
|31
|зщ
|Тимо Беккер
|
46'
|3
|зщ
|Хуан Гонсалес
|24
|зщ
|Бастиан Очипка
|40
|пз
|Джан Боздоган
|28
|пз
|Алессандро Шёпф
|18
|пз
|Даниэль Калиджиури
|2
|пз
|Уэстон Маккенни
|14
|нп
|Рабби Матондо
|15
|нп
|Ахмед Кутуджу
|
46'
|33
|пз
|Малик Тиав
|
46'
|16
|нп
|Нассим Буджеллаб
|
46'
|9
|нп
|Бенито Раман
|
46'
Запасные
|1
|вр
|Александер Шволов
|24
|зщ
|Жан-Лука Иттер
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|21
|нп
|Брэндон Боррелло
|34
|вр
|Михаэль Лангер
|23
|вр
|Маркус Шуберт
|11
|пз
|Михаэль Грегорич
|43
|пз
|Йонас Хофман
|37
|пз
|Мюнир Мерджан
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Давид Вагнер
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|2018/19
|16 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 0
|2018/19
|25 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|2017/18
|31 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 0
|2017/18
|4 ноября
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|2016/17
|7 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
|2016/17
|17 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|2014/15
|11 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|2014/15
|8 ноября
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 0
|2013/14
|3 мая
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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