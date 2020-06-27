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Фрайбург – Шальке смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Фрайбург Шальке

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фрайбург и Шальке, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
26 Нидерланды вр Марк Флеккен  
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер  
23 Германия зщ Доминик Хайнц  
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
75'
27 Германия пз Николас Хефлер
74'
36 Германия пз Янник Кайтель
67'
32 Италия пз Винченцо Грифо  
7 Франция пз Жонатан Шмид  
9 Германия нп Лукас Хёлер
66'
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи  
11 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
66'
28 Южная Корея нп Квон Чан Хун
66'
18 Германия нп Нильс Петерсен
66'
6 Албания пз Амир Абраши
67'
25 Германия зщ Робин Кох
74'
8 Германия пз Мике Франц
75'
35 Германия вр Александр Нюбель  
4 Турция зщ Озан Кабак
46'
31 Германия зщ Тимо Беккер
46'
3 Испания зщ Хуан Гонсалес  
24 Германия зщ Бастиан Очипка  
40 Германия пз Джан Боздоган  
28 Австрия пз Алессандро Шёпф  
18 Италия пз Даниэль Калиджиури  
2 США пз Уэстон Маккенни  
14 Уэльс нп Рабби Матондо  
15 Турция нп Ахмед Кутуджу
46'
33 Финляндия пз Малик Тиав
46'
16 Марокко нп Нассим Буджеллаб
46'
9 Бельгия нп Бенито Раман
46'
Запасные
1 Германия вр Александер Шволов  
24 Германия зщ Жан-Лука Иттер  
4 Германия зщ Нико Шлоттербек  
21 Австралия нп Брэндон Боррелло  
34 Австрия вр Михаэль Лангер  
23 Германия вр Маркус Шуберт  
11 Австрия пз Михаэль Грегорич  
43 Германия пз Йонас Хофман  
37 Германия пз Мюнир Мерджан  
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх      
Германия Давид Вагнер      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Шальке-042 : 2Фрайбург
2018/19 16 февраля Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-040 : 0Фрайбург
2018/19 25 сентября Германия - Бундеслига Тур 5 Фрайбург1 : 0Шальке-04
2017/18 31 марта Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-042 : 0Фрайбург
2017/18 4 ноября Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург0 : 1Шальке-04
2016/17 7 мая Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург2 : 0Шальке-04
2016/17 17 декабря Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-041 : 1Фрайбург
2014/15 11 апреля Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-040 : 0Фрайбург
2014/15 8 ноября Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург2 : 0Шальке-04
2013/14 3 мая Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург0 : 2Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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