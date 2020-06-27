Престон – Кардифф смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й турНачало 27 июня 2020г в 14:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Престон и Кардифф, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпион Лига 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Кардифф Сити
Кардифф
|1
|вр
|Деклан Радд
|16
|зщ
|Эндрю Хьюз
|6
|зщ
|Бен Дэвис
|2
|зщ
|Дарнелл Фишер
|
77'
|21
|зщ
|Патрик Бауэр
|29
|пз
|Том Баркуйзен
|
71'
|8
|пз
|Алан Браун
|4
|пз
|Бен Пирсон
|31
|пз
|Скотт Синклейр
|
85'
|11
|пз
|Дэниел Джонсон
|
85'
|20
|нп
|Джейден Стокли
|
85'
|24
|нп
|Шон Магуайр
|
71'
|12
|пз
|Пол Галлахер
|
77'
|44
|пз
|Брэд Поттс
|
85'
|10
|пз
|Джошуа Харроп
|
85'
|35
|нп
|Дэвид Наджент
|
85'
|12
|вр
|Алекс Смитис
|13
|зщ
|Каллум Патерсон
|
65'
|4
|зщ
|Шон Моррисон
|2
|зщ
|Дион Сэндерсон
|3
|зщ
|Джо Беннетт
|16
|зщ
|Кёртис Нельсон
|7
|пз
|Леандро Бакуна
|6
|пз
|Уилл Волкс
|8
|пз
|Джо Раллс
|
77'
|14
|пз
|Альберт Адома
|
65'
|33
|нп
|Дэвид Хойлетт
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|
65'
|19
|нп
|Натаниэл Мендес-Лейнг
|
65'
|17
|нп
|Ли Томлин
|
77'
Запасные
|25
|вр
|Коннор Рипли
|23
|зщ
|Пол Хантингтон
|18
|пз
|Райан Ледсон
|39
|пз
|Билли Бодин
|1
|вр
|Нил Этеридж
|5
|зщ
|Эден Флинт
|24
|зщ
|Брэд Смит
|15
|пз
|Марлон Пэк
|23
|нп
|Дэниэл Уорд
|20
|нп
|Гэвин Уит
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
|Нил Харрис
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 0
|2017/18
|29 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|2017/18
|12 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 0
|2016/17
|31 января
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 0
|2016/17
|13 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 0
|2015/16
|27 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 1
|2015/16
|17 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Лидс – Фулхэм смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур Начало 27 июня 2020г в 17:00 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур Начало 27 июня 2020г в 17:00 мск...
Астон Вилла – Вулверхэмптон смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 27 июня 2020г в 14:30 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 27 июня 2020г в 14:30 мск...
Брентфорд - Вест Бромвич смотреть онлайн 26 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур Начало 26 июня 2020г в 21:45 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур Начало 26 июня 2020г в 21:45 мск...
Кардифф - Лидс видео обзор 21.06.2020
Кардифф - Лидс 21 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 38-й тур...
Кардифф - Лидс 21 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 38-й тур...
Кардифф - Лидс смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 38-й тур Начало 21 июня 2020г в 14:00 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 38-й тур Начало 21 июня 2020г в 14:00 мск...