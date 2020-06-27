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Престон – Кардифф смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 14:30 мск
ПрестонКардифф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Престон и Кардифф, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпион Лига 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Кардифф Сити
Кардифф
1 Англия вр Деклан Радд  
16 Уэльс зщ Эндрю Хьюз  
6 Англия зщ Бен Дэвис  
2 Шотландия зщ Дарнелл Фишер
77'
21 Германия зщ Патрик Бауэр  
29 Англия пз Том Баркуйзен
71'
8 Ирландия пз Алан Браун  
4 Англия пз Бен Пирсон  
31 Англия пз Скотт Синклейр
85'
11 Ямайка пз Дэниел Джонсон
85'
20 Англия нп Джейден Стокли
85'
24 Ирландия нп Шон Магуайр
71'
12 Шотландия пз Пол Галлахер
77'
44 Англия пз Брэд Поттс
85'
10 Англия пз Джошуа Харроп
85'
35 Англия нп Дэвид Наджент
85'
12 Англия вр Алекс Смитис  
13 Шотландия зщ Каллум Патерсон
65'
4 Англия зщ Шон Моррисон  
2 Англия зщ Дион Сэндерсон  
3 Англия зщ Джо Беннетт  
16 Англия зщ Кёртис Нельсон  
7 Кюрасао пз Леандро Бакуна  
6 Уэльс пз Уилл Волкс  
8 Англия пз Джо Раллс
77'
14 Гана пз Альберт Адома
65'
33 Канада нп Дэвид Хойлетт  
9 Германия нп Роберт Глатцель
65'
19 Англия нп Натаниэл Мендес-Лейнг
65'
17 Англия нп Ли Томлин
77'
Запасные
25 Англия вр Коннор Рипли  
23 Англия зщ Пол Хантингтон  
18 Англия пз Райан Ледсон  
39 Уэльс пз Билли Бодин  
1 Филиппины вр Нил Этеридж  
5 Англия зщ Эден Флинт  
24 Австралия зщ Брэд Смит  
15 Англия пз Марлон Пэк  
23 Англия нп Дэниэл Уорд  
20 Северная Ирландия нп Гэвин Уит  
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил      
Англия Нил Харрис      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
2017/18 29 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Кардифф Сити0 : 1Престон Норт Энд
2017/18 12 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Престон Норт Энд3 : 0Кардифф Сити
2016/17 31 января Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Кардифф Сити2 : 0Престон Норт Энд
2016/17 13 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Престон Норт Энд3 : 0Кардифф Сити
2015/16 27 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Кардифф Сити2 : 1Престон Норт Энд
2015/16 17 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Престон Норт Энд0 : 0Кардифф Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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