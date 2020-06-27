Минск – Шахтер Сл смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Минск и Шахтер Солигорск, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
|16
|вр
|Сергей Веремко
|33
|зщ
|Евгений Чаговец
|12
|зщ
|Дмитрий Прищепа
|4
|зщ
|Дмитрий Рыжук
|24
|зщ
|Андрей Шемрук
|19
|зщ
|Алексей Залеский
|
61'
|7
|пз
|Олег Евдокимов
|18
|пз
|Ярослав Яроцкий
|
83'
|8
|пз
|Антон Шрамченко
|
46'
|21
|пз
|Александр Васильев
|11
|нп
|Роман Грибовский
|89
|пз
|Владислав Насибулин
|
46'
|22
|нп
|Артём Васильев
|
61'
|2
|зщ
|Артём Иванов
|
83'
|30
|вр
|Александр Гутор
|20
|зщ
|Александр Сачивко
|6
|зщ
|Игорь Бурко
|4
|зщ
|Руслан Хадаркевич
|5
|зщ
|Никола Антич
|11
|пз
|Lasha Diasamidze
|
69'
|28
|пз
|Игор Иванович
|
88'
|8
|пз
|Александр Селява
|16
|пз
|Сергей Баланович
|
60'
|10
|нп
|Дарко Бодул
|88
|нп
|Виталий Лисакович
|19
|пз
|Дмитрий Подстрелов
|
60'
|17
|пз
|Виктор Сотников
|
69'
|35
|вр
|Павел Чесновский
|
88'
Запасные
|28
|вр
|Артём Леонов
|3
|зщ
|Дмитрий Зинович
|29
|зщ
|Кирилл Зинович
|35
|зщ
|Глеб Гурбан
|5
|зщ
|Юрий Остроух
|77
|пз
|Сергей Сазончик
|13
|нп
|Илья Алексиевич
|25
|зщ
|Зария Ламбулич
|22
|пз
|Александр Булычев
|7
|пз
|Аздрен Лулаку
|38
|пз
|Макар Лицкевич
|80
|нп
|Ilya Cherniak
Главные тренеры
|Андрей Александрович Разин
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|2019
|24 ноября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 0
|2019
|6 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|3 : 2
|2018
|2 декабря
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|4 : 0
|2018
|7 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 0
|2017
|13 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|3 : 0
|2017
|15 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 1
|2016
|15 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|0 : 0
|2016
|5 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|2015
|4 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 0
|2015
|5 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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