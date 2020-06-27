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Минск – Шахтер Сл смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
МинскШахтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Минск и Шахтер Солигорск, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
16 Беларусь вр Сергей Веремко  
33 Украина зщ Евгений Чаговец  
12 Беларусь зщ Дмитрий Прищепа  
4 Украина зщ Дмитрий Рыжук  
24 Беларусь зщ Андрей Шемрук  
19 Беларусь зщ Алексей Залеский
61'
7 Беларусь пз Олег Евдокимов  
18 Беларусь пз Ярослав Яроцкий
83'
8 Беларусь пз Антон Шрамченко
46'
21 Украина пз Александр Васильев  
11 Беларусь нп Роман Грибовский  
89 Украина пз Владислав Насибулин
46'
22 Беларусь нп Артём Васильев
61'
2 Беларусь зщ Артём Иванов
83'
30 Беларусь вр Александр Гутор  
20 Беларусь зщ Александр Сачивко  
6 Беларусь зщ Игорь Бурко  
4 Беларусь зщ Руслан Хадаркевич  
5 Сербия зщ Никола Антич  
11 Грузия пз Lasha Diasamidze
69'
28 Сербия пз Игор Иванович
88'
8 Беларусь пз Александр Селява  
16 Беларусь пз Сергей Баланович
60'
10 Хорватия нп Дарко Бодул  
88 Беларусь нп Виталий Лисакович  
19 Беларусь пз Дмитрий Подстрелов
60'
17 Беларусь пз Виктор Сотников
69'
35 Беларусь вр Павел Чесновский
88'
Запасные
28 Россия вр Артём Леонов  
3 Беларусь зщ Дмитрий Зинович  
29 Беларусь зщ Кирилл Зинович  
35 Беларусь зщ Глеб Гурбан  
5 Беларусь зщ Юрий Остроух  
77 Беларусь пз Сергей Сазончик  
13 Беларусь нп Илья Алексиевич  
25 Сербия зщ Зария Ламбулич  
22 Беларусь пз Александр Булычев  
7 Албания пз Аздрен Лулаку  
38 Беларусь пз Макар Лицкевич  
80 Беларусь нп Ilya Cherniak  
Главные тренеры
Беларусь Андрей Александрович Разин      
Украина Юрий Николаевич Вернидуб      
История личных встреч
2019 24 ноября Беларусь - Высшая лига Тур 29 Минск1 : 0Шахтёр С
2019 6 июля Беларусь - Высшая лига Тур 14 Шахтёр С3 : 2Минск
2018 2 декабря Беларусь - Высшая лига Тур 30 Шахтёр С4 : 0Минск
2018 7 июля Беларусь - Высшая лига Тур 15 Минск0 : 0Шахтёр С
2017 13 августа Беларусь - Высшая лига Тур 18 Шахтёр С3 : 0Минск
2017 15 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 3 Минск0 : 1Шахтёр С
2016 15 октября Беларусь - Высшая лига Тур 25 Шахтёр С0 : 0Минск
2016 5 июня Беларусь - Высшая лига Тур 10 Минск1 : 0Шахтёр С
2015 4 октября Беларусь - Высшая лига Тур 22 Шахтёр С1 : 0Минск
2015 5 июня Беларусь - Высшая лига Тур 9 Минск1 : 0Шахтёр С

Отзывы и комментарии к матчу

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