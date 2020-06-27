БАТЭ – Динамо Минск смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-турНачало 27 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами БАТЭ и Динамо Минск, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо Мн
Минск
|35
|вр
|Антон Чичкан
|19
|зщ
|Дмитрий Бессмертный
61'
|23
|зщ
|Захар Волков
|4
|зщ
|Александар Филипович
77'
|14
|зщ
|Борис Копитович
|32
|зщ
|Яков Филипович
|8
|пз
|Станислав Драгун
|22
|пз
|Игорь Стасевич
|5
|пз
|Евгений Яблонский
|26
|нп
|Неманья Милич
68'
|15
|нп
|Максим Скавыш
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
61'
|94
|пз
|Эрвен Мукам
68'
|9
|нп
|Боян Дубайич
77'
|12
|вр
|Daniil Shapko
|17
|зщ
|Алексей Риос
|3
|зщ
|Максим Швецов
|24
|зщ
|Артём Сухоцкий
|5
|зщ
|Миха Горопевшек
|6
|зщ
|Доминик Динга
|71
|пз
|Михаил Козлов
|23
|пз
|Эдгар Олехнович
|15
|пз
|Владислав Климович
56'
|7
|пз
|Иван Бахар
90+4'
|9
|нп
|Евгений Шикавка
84'
|8
|пз
|Марко Павловски
56'
|77
|нп
|Кирилл Вергейчик
84'
|21
|пз
|Дмитрий Бородин
90+4'
Запасные
|16
|вр
|Андрей Кудравец
|48
|вр
|Денис Щербицкий
|7
|пз
|Евгений Березкин
|88
|пз
|Александр Володько
|25
|пз
|Дмитрий Бага
|1
|вр
|Денис Шпаковски
|11
|зщ
|Карло Бручич
|2
|зщ
|Александр Чиж
|22
|зщ
|Никита Халимончик
|20
|пз
|Дмитрий Билоног
|19
|пз
|Роман Давыскиба
|25
|нп
|Владислав Ложкин
Главные тренеры
|Кирилл Петрович Альшевский
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|2020
|14 марта
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 2
|2020
|9 марта
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 2
|2019
|24 ноября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|3 : 0
|2019
|5 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|1 : 2
|2018
|30 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 1
|2018
|23 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 1
|2017
|1 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|0 : 1
|2017
|20 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 0
|2016
|21 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 1
|2016
|24 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|3 : 3
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