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БАТЭ – Динамо Минск смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур 
Начало 27 июня 2020г в 20:00 мск
БАТЭДинамо Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами БАТЭ и Динамо Минск, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо Мн
Минск
35БеларусьврАнтон Чичкан
19БеларусьзщДмитрий Бессмертный
61'
23БеларусьзщЗахар Волков
4СербиязщАлександар Филипович
77'
14ЧерногориязщБорис Копитович
32ХорватиязщЯков Филипович
8БеларусьпзСтанислав Драгун
22БеларусьпзИгорь Стасевич
5БеларусьпзЕвгений Яблонский
26СербиянпНеманья Милич
68'
15БеларусьнпМаксим Скавыш
18ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
61'
94ФранцияпзЭрвен Мукам
68'
9СербиянпБоян Дубайич
77'
12БеларусьврDaniil Shapko
17БеларусьзщАлексей Риос
3БеларусьзщМаксим Швецов
24УкраиназщАртём Сухоцкий
5СловениязщМиха Горопевшек
6СербиязщДоминик Динга
71БеларусьпзМихаил Козлов
23БеларусьпзЭдгар Олехнович
15БеларусьпзВладислав Климович
56'
7БеларусьпзИван Бахар
90+4'
9БеларусьнпЕвгений Шикавка
84'
8СербияпзМарко Павловски
56'
77БеларусьнпКирилл Вергейчик
84'
21БеларусьпзДмитрий Бородин
90+4'
Запасные
16БеларусьврАндрей Кудравец
48БеларусьврДенис Щербицкий
7БеларусьпзЕвгений Березкин
88БеларусьпзАлександр Володько
25БеларусьпзДмитрий Бага
1БеларусьврДенис Шпаковски
11ХорватиязщКарло Бручич
2БеларусьзщАлександр Чиж
22БеларусьзщНикита Халимончик
20УкраинапзДмитрий Билоног
19БеларусьпзРоман Давыскиба
25БеларусьнпВладислав Ложкин
Главные тренеры
БеларусьКирилл Петрович Альшевский
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
История личных встреч
2020 14 марта Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ3 : 2Динамо Мн
2020 9 марта Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн1 : 2БАТЭ
2019 24 ноября Беларусь - Высшая лига Тур 29 БАТЭ3 : 0Динамо Мн
2019 5 июля Беларусь - Высшая лига Тур 14 Динамо Мн1 : 2БАТЭ
2018 30 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ2 : 1Динамо Мн
2018 23 мая Беларусь - Высшая лига Тур 8 Динамо Мн0 : 1БАТЭ
2017 1 октября Беларусь - Высшая лига Тур 24 Динамо Мн0 : 1БАТЭ
2017 20 мая Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ1 : 0Динамо Мн
2016 21 августа Беларусь - Высшая лига Тур 19 Динамо Мн1 : 1БАТЭ
2016 24 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 БАТЭ3 : 3Динамо Мн

Отзывы и комментарии к матчу

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