Смотреть Ахмат - Сочи онлайн трансляция 26.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Ахмат - Сочи на русском языке. Начало которого 26 июня 2020 года в 18-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Глушаков и Бурмистров забили голы в этой встрече. Грозненцы выглядели поактивнее и создали много моментов у чужих ворот, но вырвать победу не смогли. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+3' Штрафной для «Ахмата» на левом фланге. Исмаэл пробил поверх стенки — Джанаев отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось!

90+1' Евгений Харин Харин в игре.

90+1' Бернард Бериша Бериша заменён.

90' Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' Мбенге сразу же активно пошёл в единоборство и столкнулся с Мевлей. Миха с трудом поднялся с газона.

87' Аблайе Мбенге Мбенге вышел вместо Понсе.

87' Андрес Понсе Первая замена у «Ахмата».

84' Роши столкнулся с соперником и прилёг на газон. Но вроде бы всё в порядке.

83' «Ахмат» катает мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп в концовке.

81' Александр Карапетян Карапетян вышел вместо Заболотного.

81' Антон Заболотный Вот и первая замена в матче.

79' Атака «Ахмата» по центру. Роши освободился от опеки и с 25 метров пробил в нижний угол — Джанаев потащил!

77' Мостовой получил пас перед штрафной и пробил! Мяч улетел выше ворот.

75' Цаллагов сместился на левый край и прострелил в штрафную — Мостовой не сумел зацепиться за мяч.

73' Многовато брака стало у обеих команд. Но тренеры пока не делают замен. Может пора освежить игру?

71' Богосовац здорово поставил корпус и остановил прорыв Мостового по флангу.

69' Момент! Роши сделал передачу в штрафную, Понсе подхватил мяч и хлёстко пробил в ближний угол — Джанаев перевёл на угловой.

67' Бериша включился! В штрафной ловко разобрался с двумя соперника и пробил низом — Джанаев среагировал!

65' Атака «Сочи» правым флангом, Мостовой сделал заброс в руки Городову.

63' Роши на скорости убежал по правому флангу, дошёл до лицевой, но поскользнулся и не сумел прострелить.

61' Грозненцы забрали мяч и неспешно катают его в центре поля.

59' Нет пенальти — после видеопросмотра было определено, что всё было в рамках правил.

58' Исмаэл с углового навесил во вратарскую, где Нижич столкнулся с Кокориным. И нужна помощь ВАР — грозненцы показывают, что была игра рукой.

56' Исмаэл сделал заброс в штрафную! Мевля выиграл позицию у Бериши и выбил мяч в сторону.

54' Затяжная атака «Ахмата». Бериша сделал передачу в штрафную — Глушаков в касание пробил в нижний угол, но Джанаев сложился и накрыл мяч!

52' Бериша набрал скорость, полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.

50' Бурмистров с углового закрутил мяч на дальнюю штангу — Кокорин немного не дотянулся!

48' Сочинцы активно проводят стартовые минуты тайма и много владеют мячом на чужой половине поля.

46' Стартовал второй тайм!

45+3' Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Глушакова и Бурмистрова. Бодрый первый тайм — хорошие скорости, было много моментов.

45+2' Ещё момент у «Сочи»! Кокорин пробил после подачи Мостового — мяч пролетел выше цели.

45+1' 1:1 Никита Бурмистров ГОЛ! Заика с левого края прострелил в штрафную — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот!

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Кокорин вернулся в оборону и в собственной штрафной отобрал мяч у Бериши.

41' Богосавац получил пас в штрафной, развернулся и пробил — мяч после рикошета улетел на угловой.

39' «Ахмат» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Хорошее движение у команды Игоря Шалимова.

37' Бериша на углу штрафной обыграл соперника и хлёстко пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

35' Заболотный врезался в соперника в борьбе за мяч и прилёг на газон. Пауза в игре.

33' 1:0 Денис Глушаков ГОЛ! Бериша в штрафной собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол!

31' Олег Иванов Иванов врезал по ногам Мостовому и получил карточку.

29' Джанаев чётко сыграл на выходе, забрав мяч после прострела Роши.

27' Бурмистров подобрал отскок и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до Кокорина.

25' Бериша ловко убрал Маргасова, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Джанаев забрал мяч!

23' Ответ «Сочи»! Мостовой с фланга вырезал подачу в штрафную, Кокорин сложился и пробил через себя — Городов на месте.

21' Момент у «Ахмата»! Бериша обыграл двух соперников, вошёл в штрафную и сделал передачу на свободного Роши — албанец из убойной позиции пробил выше перекладины.

19' Роши влетел в штрафную, качнул защитника и пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.

17' Сочинцы отбились после углового и убежали два в два! Мостовой с Цаллаговым завозились возле штрафной и не довели дело до удара.

15' По владению мячом огромное преимущество у «Ахмата» — 73% на 27%. Хозяева много времени проводят в атаке.

13' Бериша развернулся и мощно приложился с 27 метров! Мяч улетел на трибуну.

11' Глушаков со штрафного навесил на дальнюю штангу, Джанаев кулаком вынес мяч в сторону.

10' Тимофей Маргасов Маргасов проиграл позицию и на фланге сбил Беришу. Жёлтая карточка.

8' Сочинцы заработали стандарт на левом фланге. Бурмистров навесил в штрафную, но хозяева спокойно отбились.

6' «Ахмат» хорошо держит мяч на стартовых минутах, игра идёт на половине поля гостей.

4' Момент! Глушаков промчался по левому флангу и навесил во вратарскую, Понсе опередил Новосельцева, но послал мяч выше перекладины.

3' Мевля жёстко поставил корпус и остановил прорыв Глушакова по центру.

1' Матч стартовал! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Сочи» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!