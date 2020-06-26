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Смотреть Ахмат - Сочи онлайн трансляция 26.06.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 24
Начало матча 26 июня 2020г в 18:00 мск
АхматСочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
16 Россия вр Евгений Городов  
8 Сербия зщ Мирослав Богосавац  
20 Хорватия зщ Зоран Нижич  
15 Россия зщ Андрей Семёнов  
3 Россия зщ Максим Ненахов  
21 Албания пз Одисе Роши  
88 Россия пз Денис Глушаков  
11 Бразилия пз Исмаэл  
19 Россия пз Олег Иванов  
77 Косово пз Бернард Бериша
90+1'
18 Венесуэла нп Андрес Понсе
87'
17 Сенегал нп Аблайе Мбенге
87'
59 Эстония пз Евгений Харин
90+1'
35 Россия вр Сослан Джанаев  
45 Сербия зщ Иван Миладинович  
27 Россия зщ Кирилл Заика  
15 Россия зщ Ибрагим Цаллагов  
34 Россия зщ Тимофей Маргасов  
25 Россия зщ Иван Новосельцев  
32 Словения зщ Миха Мевля  
18 Россия пз Никита Бурмистров  
17 Россия пз Андрей Мостовой  
9 Россия нп Антон Заболотный
81'
91 Россия нп Александр Кокорин  
87 Армения нп Александр Карапетян
81'
Запасные
42 Россия вр Александр Мелихов  
33 Россия вр Виталий Гудиев  
4 Венесуэла зщ Уилкер Анхель  
76 Россия зщ Арсен Адамов  
22 Россия пз Лечи Садулаев  
14 Бразилия пз Раванелли  
10 Россия пз Халид Кадыров  
13 Россия пз Роланд Гиголаев  
27 Бразилия нп Фелипе Визеу  
7 Россия нп Магомед Митришев  
12 Россия вр Николай Заболотный  
56 Россия зщ Вадим Милютин  
24 Россия зщ Эльмир Набиуллин  
90 Россия зщ Павел Шакуро  
95 ДР Конго пз Жаннелли Имбула  
8 Россия пз Никита Колдунов  
94 Черногория пз Душан Лагатор  
58 Россия нп Андрей Боковой  
77 Россия нп Дмитрий Полоз  
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов      
Россия Владимир Валентинович Федотов      
История личных встреч
2019/20 30 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 11 Сочи2 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
90+4'
Матч окончен! «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Глушаков и Бурмистров забили голы в этой встрече. Грозненцы выглядели поактивнее и создали много моментов у чужих ворот, но вырвать победу не смогли. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Штрафной для «Ахмата» на левом фланге. Исмаэл пробил поверх стенки — Джанаев отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось!
90+1'
 
Евгений Харин
Харин в игре.
90+1'
 
Бернард Бериша
Бериша заменён.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Мбенге сразу же активно пошёл в единоборство и столкнулся с Мевлей. Миха с трудом поднялся с газона.
87'
 
Аблайе Мбенге
Мбенге вышел вместо Понсе.
87'
 
Андрес Понсе
Первая замена у «Ахмата».
84'
Роши столкнулся с соперником и прилёг на газон. Но вроде бы всё в порядке.
83'
«Ахмат» катает мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп в концовке.
81'
 
Александр Карапетян
Карапетян вышел вместо Заболотного.
81'
 
Антон Заболотный
Вот и первая замена в матче.
79'
Атака «Ахмата» по центру. Роши освободился от опеки и с 25 метров пробил в нижний угол — Джанаев потащил!
77'
Мостовой получил пас перед штрафной и пробил! Мяч улетел выше ворот.
75'
Цаллагов сместился на левый край и прострелил в штрафную — Мостовой не сумел зацепиться за мяч.
73'
Многовато брака стало у обеих команд. Но тренеры пока не делают замен. Может пора освежить игру?
71'
Богосовац здорово поставил корпус и остановил прорыв Мостового по флангу.
69'
Момент! Роши сделал передачу в штрафную, Понсе подхватил мяч и хлёстко пробил в ближний угол — Джанаев перевёл на угловой.
67'
Бериша включился! В штрафной ловко разобрался с двумя соперника и пробил низом — Джанаев среагировал!
65'
Атака «Сочи» правым флангом, Мостовой сделал заброс в руки Городову.
63'
Роши на скорости убежал по правому флангу, дошёл до лицевой, но поскользнулся и не сумел прострелить.
61'
Грозненцы забрали мяч и неспешно катают его в центре поля.
59'
Нет пенальти — после видеопросмотра было определено, что всё было в рамках правил.
58'
Исмаэл с углового навесил во вратарскую, где Нижич столкнулся с Кокориным. И нужна помощь ВАР — грозненцы показывают, что была игра рукой.
56'
Исмаэл сделал заброс в штрафную! Мевля выиграл позицию у Бериши и выбил мяч в сторону.
54'
Затяжная атака «Ахмата». Бериша сделал передачу в штрафную — Глушаков в касание пробил в нижний угол, но Джанаев сложился и накрыл мяч!
52'
Бериша набрал скорость, полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
50'
Бурмистров с углового закрутил мяч на дальнюю штангу — Кокорин немного не дотянулся!
48'
Сочинцы активно проводят стартовые минуты тайма и много владеют мячом на чужой половине поля.
46'
Стартовал второй тайм!
45+3'
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Глушакова и Бурмистрова. Бодрый первый тайм — хорошие скорости, было много моментов.
45+2'
Ещё момент у «Сочи»! Кокорин пробил после подачи Мостового — мяч пролетел выше цели.
45+1'
1:1
Никита Бурмистров
ГОЛ! Заика с левого края прострелил в штрафную — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Кокорин вернулся в оборону и в собственной штрафной отобрал мяч у Бериши.
41'
Богосавац получил пас в штрафной, развернулся и пробил — мяч после рикошета улетел на угловой.
39'
«Ахмат» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Хорошее движение у команды Игоря Шалимова.
37'
Бериша на углу штрафной обыграл соперника и хлёстко пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
35'
Заболотный врезался в соперника в борьбе за мяч и прилёг на газон. Пауза в игре.
33'
1:0
Денис Глушаков
ГОЛ! Бериша в штрафной собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол!
31'
 
Олег Иванов
Иванов врезал по ногам Мостовому и получил карточку.
29'
Джанаев чётко сыграл на выходе, забрав мяч после прострела Роши.
27'
Бурмистров подобрал отскок и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до Кокорина.
25'
Бериша ловко убрал Маргасова, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Джанаев забрал мяч!
23'
Ответ «Сочи»! Мостовой с фланга вырезал подачу в штрафную, Кокорин сложился и пробил через себя — Городов на месте.
21'
Момент у «Ахмата»! Бериша обыграл двух соперников, вошёл в штрафную и сделал передачу на свободного Роши — албанец из убойной позиции пробил выше перекладины.
19'
Роши влетел в штрафную, качнул защитника и пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
17'
Сочинцы отбились после углового и убежали два в два! Мостовой с Цаллаговым завозились возле штрафной и не довели дело до удара.
15'
По владению мячом огромное преимущество у «Ахмата» — 73% на 27%. Хозяева много времени проводят в атаке.
13'
Бериша развернулся и мощно приложился с 27 метров! Мяч улетел на трибуну.
11'
Глушаков со штрафного навесил на дальнюю штангу, Джанаев кулаком вынес мяч в сторону.
10'
 
Тимофей Маргасов
Маргасов проиграл позицию и на фланге сбил Беришу. Жёлтая карточка.
8'
Сочинцы заработали стандарт на левом фланге. Бурмистров навесил в штрафную, но хозяева спокойно отбились.
6'
«Ахмат» хорошо держит мяч на стартовых минутах, игра идёт на половине поля гостей.
4'
Момент! Глушаков промчался по левому флангу и навесил во вратарскую, Понсе опередил Новосельцева, но послал мяч выше перекладины.
3'
Мевля жёстко поставил корпус и остановил прорыв Глушакова по центру.
1'
Матч стартовал! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Сочи» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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