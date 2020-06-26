Смотреть Ахмат - Сочи онлайн трансляция 26.06.2020

Текстовая трансляция
90+4'
Матч окончен! «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Глушаков и Бурмистров забили голы в этой встрече. Грозненцы выглядели поактивнее и создали много моментов у чужих ворот, но вырвать победу не смогли. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Штрафной для «Ахмата» на левом фланге. Исмаэл пробил поверх стенки — Джанаев отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось!
90+1'
Евгений Харин
Харин в игре.
90+1'
Бернард Бериша
Бериша заменён.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Мбенге сразу же активно пошёл в единоборство и столкнулся с Мевлей. Миха с трудом поднялся с газона.
87'
Аблайе Мбенге
Мбенге вышел вместо Понсе.
87'
Андрес Понсе
Первая замена у «Ахмата».
84'
Роши столкнулся с соперником и прилёг на газон. Но вроде бы всё в порядке.
83'
«Ахмат» катает мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп в концовке.
81'
Александр Карапетян
Карапетян вышел вместо Заболотного.
81'
Антон Заболотный
Вот и первая замена в матче.
79'
Атака «Ахмата» по центру. Роши освободился от опеки и с 25 метров пробил в нижний угол — Джанаев потащил!
77'
Мостовой получил пас перед штрафной и пробил! Мяч улетел выше ворот.
75'
Цаллагов сместился на левый край и прострелил в штрафную — Мостовой не сумел зацепиться за мяч.
73'
Многовато брака стало у обеих команд. Но тренеры пока не делают замен. Может пора освежить игру?
71'
Богосовац здорово поставил корпус и остановил прорыв Мостового по флангу.
69'
Момент! Роши сделал передачу в штрафную, Понсе подхватил мяч и хлёстко пробил в ближний угол — Джанаев перевёл на угловой.
67'
Бериша включился! В штрафной ловко разобрался с двумя соперника и пробил низом — Джанаев среагировал!
65'
Атака «Сочи» правым флангом, Мостовой сделал заброс в руки Городову.
63'
Роши на скорости убежал по правому флангу, дошёл до лицевой, но поскользнулся и не сумел прострелить.
61'
Грозненцы забрали мяч и неспешно катают его в центре поля.
59'
Нет пенальти — после видеопросмотра было определено, что всё было в рамках правил.
58'
Исмаэл с углового навесил во вратарскую, где Нижич столкнулся с Кокориным. И нужна помощь ВАР — грозненцы показывают, что была игра рукой.
56'
Исмаэл сделал заброс в штрафную! Мевля выиграл позицию у Бериши и выбил мяч в сторону.
54'
Затяжная атака «Ахмата». Бериша сделал передачу в штрафную — Глушаков в касание пробил в нижний угол, но Джанаев сложился и накрыл мяч!
52'
Бериша набрал скорость, полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
50'
Бурмистров с углового закрутил мяч на дальнюю штангу — Кокорин немного не дотянулся!
48'
Сочинцы активно проводят стартовые минуты тайма и много владеют мячом на чужой половине поля.
46'
Стартовал второй тайм!
45+3'
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Глушакова и Бурмистрова. Бодрый первый тайм — хорошие скорости, было много моментов.
45+2'
Ещё момент у «Сочи»! Кокорин пробил после подачи Мостового — мяч пролетел выше цели.
45+1'
1:1
Никита Бурмистров
ГОЛ! Заика с левого края прострелил в штрафную — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Кокорин вернулся в оборону и в собственной штрафной отобрал мяч у Бериши.
41'
Богосавац получил пас в штрафной, развернулся и пробил — мяч после рикошета улетел на угловой.
39'
«Ахмат» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Хорошее движение у команды Игоря Шалимова.
37'
Бериша на углу штрафной обыграл соперника и хлёстко пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
35'
Заболотный врезался в соперника в борьбе за мяч и прилёг на газон. Пауза в игре.
33'
1:0
Денис Глушаков
ГОЛ! Бериша в штрафной собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол!
31'
Олег Иванов
Иванов врезал по ногам Мостовому и получил карточку.
29'
Джанаев чётко сыграл на выходе, забрав мяч после прострела Роши.
27'
Бурмистров подобрал отскок и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до Кокорина.
25'
Бериша ловко убрал Маргасова, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Джанаев забрал мяч!
23'
Ответ «Сочи»! Мостовой с фланга вырезал подачу в штрафную, Кокорин сложился и пробил через себя — Городов на месте.
21'
Момент у «Ахмата»! Бериша обыграл двух соперников, вошёл в штрафную и сделал передачу на свободного Роши — албанец из убойной позиции пробил выше перекладины.
19'
Роши влетел в штрафную, качнул защитника и пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
17'
Сочинцы отбились после углового и убежали два в два! Мостовой с Цаллаговым завозились возле штрафной и не довели дело до удара.
15'
По владению мячом огромное преимущество у «Ахмата» — 73% на 27%. Хозяева много времени проводят в атаке.
13'
Бериша развернулся и мощно приложился с 27 метров! Мяч улетел на трибуну.
11'
Глушаков со штрафного навесил на дальнюю штангу, Джанаев кулаком вынес мяч в сторону.
10'
Тимофей Маргасов
Маргасов проиграл позицию и на фланге сбил Беришу. Жёлтая карточка.
8'
Сочинцы заработали стандарт на левом фланге. Бурмистров навесил в штрафную, но хозяева спокойно отбились.
6'
«Ахмат» хорошо держит мяч на стартовых минутах, игра идёт на половине поля гостей.
4'
Момент! Глушаков промчался по левому флангу и навесил во вратарскую, Понсе опередил Новосельцева, но послал мяч выше перекладины.
3'
Мевля жёстко поставил корпус и остановил прорыв Глушакова по центру.
1'
Матч стартовал! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Сочи» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.