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Смотреть Зенит - Крылья Советов онлайн трансляция 26.06.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 24
Начало матча 26 июня 2020г в 20:30 мск
ЗенитКрылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
99 Россия вр Андрей Лунёв  
3 Бразилия зщ Дуглас дос Сантос  
44 Украина зщ Ярослав Ракицкий  
15 Россия зщ Вячеслав Караваев
72'
6 Сербия зщ Бранислав Иванович  
14 Россия пз Далер Кузяев
46'
5 Колумбия пз Вильмар Барриос  
27 Россия пз Магомед Оздоев
90+5'
8 Бразилия нп Малком
90+4'
22 Россия нп Артём Дзюба  
7 Иран нп Сердар Азмун
85'
91 Россия пз Алексей Сутормин
46'
17 Россия пз Олег Шатов
72'
11 Аргентина нп Себастьян Дриусси
85'
18 Россия пз Юрий Жирков
90+4'
38 Россия пз Леон Мусаев
90+5'
39 Россия вр Евгений Фролов  
3 Россия зщ Никита Чернов  
18 Алжир зщ Мехди Зеффан  
90 Россия зщ Тарас Бурлак  
8 Молдавия пз Александр Гацкан  
11 Словения пз Денис Попович
74'
17 Россия пз Антон Зиньковский  
77 Россия пз Дмитрий Кабутов
68'
15 Россия пз Максим Глушенков  
23 Россия пз Дмитрий Комбаров  
40 Россия пз Артём Тимофеев
79'
10 Россия пз Антон Терехов
68'
9 Хорватия нп Деян Радоньич
74'
7 Ирак пз Сафа Хади
79'
Запасные
78 Россия вр Александр Васютин  
41 Россия вр Михаил Кержаков  
4 Венесуэла зщ Йордан Осорио  
19 Россия зщ Игорь Смольников  
21 Россия пз Александр Ерохин  
10 Аргентина пз Эмилиано Ригони  
92 Россия нп Даниил Шамкин  
1 Россия вр Сергей Рыжиков  
44 Россия зщ Никита Чичерин  
5 Россия зщ Виталий Лысцов  
2 Россия зщ Владимир Полуяхтов  
28 Румыния пз Паул Антон  
52 Россия пз Данила Смирнов  
57 Россия пз Владислав Тюрин  
86 Россия нп Дмитрий Молчанов  
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак      
Черногория Миодраг Божович      
История личных встреч
2019/20 27 октября Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов0 : 2Зенит
2018/19 28 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 26 Зенит4 : 2Крылья Советов
2018/19 29 октября Россия - Премьер-Лига Тур 12 Крылья Советов0 : 1Зенит
2016/17 13 мая Россия - Премьер-Лига Тур 28 Крылья Советов1 : 3Зенит
2016/17 20 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Крылья Советов
2015/16 20 марта Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов0 : 2Зенит
2015/16 29 августа Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит1 : 3Крылья Советов
2013/14 24 марта Россия - Премьер-Лига Тур 22 Зенит2 : 1Крылья Советов
2013/14 25 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 4Зенит
2012/13 7 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 23 Зенит1 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
90+6'
Финальный свисток! «Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум реализованным пенальти — Артём Дзюба оформил победный дубль! Самарцы не смогли разжиться очками и остались на последнем месте, а питерцы укрепили своё лидерство в РПЛ. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+6'
Шатов неудачно выполнил штрафной удар, направив мяч намного выше ворот.
90+5'
Дриусси получил по ногам у самарской штрафной — отличная точка для прямого удара.
90+4'
 
Леон Мусаев
Мусаев вышел вместо Оздоева.
90+4'
 
Магомед Оздоев
И ещё одна замена у «Зенита».
90+4'
 
Юрий Жирков
Жирков вошёл в игру.
90+4'
 
Малком
Малком покинул поле.
90+2'
Малком и Барриос разыграли шикарную стеночку, Вильмар получил обратный пас уже в чужой штрафной, обыграл защитника и нанёс удар — чуть неточно!
90+1'
Шесть минут добавлено! Дзюба не зацепился за линию самарской обороны — офсайд.
88'
Малком при прорыве в штрафную гостей задумал две стеночки, но вторая с Дзюбой не сработала.
86'
Иванович положил корпус и классно с лёта пробил — рядом с дальней девяткой!
85'
 
Себастьян Дриусси
Дриусси вошёл в игру.
85'
 
Сердар Азмун
Азмуна сняли с игры.
83'
«Зенит» старается активно действовать в атаке. «Крылья» не забывают отвечать контрвыпадами.
81'
Отменил арбитр этот самарский гол — видеоассистенты помогли! Усмотрели игру рукой со стороны Глушенкова! Этот момент после матча точно обсуждаться будет!
80'
Очередная проверка гола! Есть подозрение у судьи, что Глушенков при скидке мяча помог себе рукой!
79'
 
Сафа Хади
Хади появился на поле в составе «Крыльев».
79'
 
Артём Тимофеев
Тимофеев заменён.
78'
Прошёл заброс к питерским воротам, Глушенков в борьбе головой сделал скидку к линии штрафной, куда набежал Радоньич и неотразимо пробил в цель!
78'
Дзюба был близок к хет-трику, но ударом головой из пределов штрафной угодил в штангу!
76'
«Крылья» предложили сопернику свою позиционную атаку, но она завершилась без удара по воротам.
74'
 
Деян Радоньич
Радоньич вышел в линию атаки гостей.
74'
 
Денис Попович
Попович покинул поле.
73'
Дзюба сбросил на Азмуна, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота! Отменён гол! Артём находился в офсайде.
72'
 
Олег Шатов
Шатов появился на поле.
72'
 
Вячеслав Караваев
Караваев заменён.
70'
2:1
Артём Дзюба
ГОЛ! Дзюба с 11-метровой отметки на паузе хладнокровно пробил низом — мяч прошёл в ворота рядом с ногой голкипера! Дубль!
69'
Второй пенальти поставлен в ворота «Крыльев»! Фролов ошибся на выходе, Сутормин был готов подхватить мяч, но его завалил Терехов!
68'
 
Антон Терехов
Терехов вошёл в игру.
68'
 
Дмитрий Кабутов
Кабутов неспешно покинул поле.
67'
Зиньковский навесил в штрафную «Зенита», Кабутов попробовал пробить через себя, но не поймал мяч на ногу.
64'
1:1
Артём Дзюба
ГОЛ! Дзюба с «точки» пробил по центру, а Фролов завалился в угол ворот!
64'
Вердикт готов! Пенальти! Дзюба уже у мяча!
63'
Вновь пошли беседы с комнатой VAR!
62'
 
Артём Тимофеев
Малком головой скинул мяч во вратарскую «Крыльев», где Тимофеев подыграл себе рукой — пенальти! Дзюба доработал момент до конца, но пробил в штангу!
61'
Караваев искал Дзюбу в штрафной гостей, но мяч пошёл за голову Артёму.
60'
Очень серьёзное давление на самарцев! Девятый угловой разыграли питерцы — безуспешно.
59'
Перемудрили питерцы с передачами у чужой штрафной, в итоге забыв нанести удар по воротам.
57'
Давит «Зенит»! Много стандартов у ворот «Крыльев»! Малком подал от флажка, Иванович принял мяч на грудь и пробил с левой — в сетку, но с внешней стороны ворот!
56'
Момент! Дос Сантос тонко забросил мяч к ближней штанге, Азмун ушёл от опеки и пробил головой — рядом с целью!
55'
Малком от угла поля выполнил подачу к вратарской, Дзюба головой скинул мяч к дальней штанге, но Иванович не дотянулся!
54'
Малком из центра штрафной несильно головой пробил по воротам — Фролов надёжен!
52'
 
Дмитрий Комбаров
Ещё одна жёлтая карточка показана — Комбаров наговорил лишнего лайнсмену.
50'
Дос Сантос у лицевой догнал мяч и сделал передачу в центр штрафной, но Азмуну не дали нанести удар!
48'
Отменён гол! Ещё в начале атаки «Зенита» после подачи Ракицкого из глубины Дзюба находился в офсайде.
47'
 
Бранислав Иванович
Иванович решил поспорить с арбитром, за что получил «горчичник».
47'
Рефери решил подстраховаться, попросив видеоассистентов просмотреть голевой момент на предмет положения вне игры.
46'
Азмун сделал скидку к правому краю штрафной, откуда Малком обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот!
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Алексей Сутормин
Сутормин вышел вместо Кузяева.
46'
 
Далер Кузяев
«Зенит» провёл замену в перерыве матча.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» владел инициативой, создал несколько хороших моментов у ворот Фролова, но реализовать их не сумел. А вот «Крылья Советов», перетерпев в обороне, смогли в концовке 45-минутки провести голевую атаку — Глушенков отличился. Нас ждёт горячее продолжение матча!
45+1'
Одна минута компенсирована к первому тайму.
44'
0:1
Максим Глушенков
ГОЛ! Вылетели «Крылья» в атаку левым краем, Зиньковский исполнил мягкий заброс в центр штрафной, откуда Глушенков головой пробил в противоход Лунёву!
43'
Шестой угловой разыграли питерцы, но самарцы справились и с этим стандартом.
42'
Комбаров грамотным тактическим фолом в центре поля сорвал атаку «Зенита».
41'
Разыграли хозяева очередной корнер, Иванович подал в штрафную, но мяч нашёл голову самарского защитника.
40'
Хорошую атаку с ходу провели питерцы, но не хватило в ней последнего точного паса Азмуна на Дзюбу.
39'
Иванович сбросил мяч к линии штрафной, откуда Оздоев пробил в касание — Фролов на месте!
37'
Малком взялся за подачу от угла поля, Азмун головой скинул мяч к вратарской, но прямо на соперника.
36'
Кузяев покатил мяч к радиусу чужой штрафной под удар Малкому, но тот исполнил намного выше ворот.
34'
Продолжают хозяева много владеть мячом, а гости изредка проводят контратаки.
32'
Всё нормально! Падение Ракицкого не потянуло на пенальти, а вот за симуляцию защитника «Зенита» не стали наказывать.
32'
И всё-таки пошло совещание с комнатой VAR!
31'
Ракицкий красиво упал в штрафной «Крыльев», но судейский свисток промолчал!
30'
 
Никита Чернов
Чернов страховал плохую передачу партнёра назад, сбив Азмуна на жёлтую карточку.
30'
Ответ «Зенита»! Дзюба поборолся в гостевой штрафной, после чего Малком пробил в касание — прямо во вратаря!
29'
Комбаров с левого края вырезал передачу в центр питерской штрафной, Глушенков в падении немного головой дотянулся до мяча, который прошёл рядом с дальней штангой!
28'
Караваев использовал отскок мяча к краю самарской штрафной, пробив с лёта — выше ворот!
26'
Дос Сантос выполнил кросс слева в штрафную гостей, Дзюба пошёл на мяч, но оказался в офсайде.
24'
Легко хозяева разрядили обстановку у своих ворот, справившись с подачей от угла поля.
23'
Самарцы из своей атаки левым краем выжали угловой удар — Зиньковский постарался.
21'
 
Далер Кузяев
Кузяев при верховом единоборстве локтем попал в голову Кабутову — жёлтая карточка в руках рефери.
21'
Ракицкий классный перевод исполнил на правый край атаки «Зенита», но Караваев не обработал мяч, упустив его за лицевую.
20'
Барриос перестарался при отборе мяча у чужой штрафной — очевидный фол в атаке.
19'
Дос Сантос вырезал передачу в чужу. штрафную, Азмун головой сделал скидку в центр, но там партнёров не оказалось.
17'
Работа для Фролова! Разыграли хозяева корнер, Малком получил мяч за штрафной и нанёс плотный удар под ближнюю штангу — голкипер справился!
16'
Всё больше закрываются самарцы. Питерцы перешли на затяжное позиционное нападение.
15'
Дос Сантос со стандартного положения доставил мяч в самарскую штрафную в направлении Дзюбы, но тому не дали выпрыгнуть.
14'
Всё лучше у «Зенита» держится мяч. «Крылья» переходят на мелкие фолы.
13'
Позиционная атака «Зенита» завершилась ударом дос Сантоса из-за штрафной — большой промах. Активен Дуглас в стартовые минуты встречи.
11'
Дос Сантос с левого фланга загрузил мяч в штрафную гостей, Малком в борьбе с Комбаровым в касание пробил, но в створ не попал.
10'
Справилась оборона «Крыльев» со стандартом соперника. Дос Сантос навесил к линии штрафной, Караваев головой скинул к воротам, но там самарцы сыграли надёжно.
9'
Тимофеев блокировал дальний удар дос Сантоса — угловой в пользу «Зенита».
7'
Опасно! Глушенков получил передачу на ход, оторвался от Ракицкого и низом пробил с линии штрафной — рядом со штангой!
6'
Глушенков подтолкнул Ракицкого в спину — фол в гостевой атаке рефери не пропустил.
5'
Самарцы стараются дорожить мячом, но питерцы не дают долго думать сопернику.
3'
Дос Сантос выполнил подачу от угла поля в штрафную «Крыльев», где Фролов уверенно сыграл на выходе из ворот, двинув мяч кулаком.
2'
Проникли питерцы в чужую штрафную, Караваев получил передачу, после прострела которого был заработан угловой.
1'
Дан свисток к началу матча! Самарцы получили право разыграть мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Зенит» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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