Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Зенит - Крылья Советов на русском языке. Начало которого 26 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток! «Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум реализованным пенальти — Артём Дзюба оформил победный дубль! Самарцы не смогли разжиться очками и остались на последнем месте, а питерцы укрепили своё лидерство в РПЛ. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+6' Шатов неудачно выполнил штрафной удар, направив мяч намного выше ворот.

90+5' Дриусси получил по ногам у самарской штрафной — отличная точка для прямого удара.

90+4' Леон Мусаев Мусаев вышел вместо Оздоева.

90+4' Магомед Оздоев И ещё одна замена у «Зенита».

90+4' Юрий Жирков Жирков вошёл в игру.

90+4' Малком Малком покинул поле.

90+2' Малком и Барриос разыграли шикарную стеночку, Вильмар получил обратный пас уже в чужой штрафной, обыграл защитника и нанёс удар — чуть неточно!

90+1' Шесть минут добавлено! Дзюба не зацепился за линию самарской обороны — офсайд.

88' Малком при прорыве в штрафную гостей задумал две стеночки, но вторая с Дзюбой не сработала.

86' Иванович положил корпус и классно с лёта пробил — рядом с дальней девяткой!

85' Себастьян Дриусси Дриусси вошёл в игру.

85' Сердар Азмун Азмуна сняли с игры.

83' «Зенит» старается активно действовать в атаке. «Крылья» не забывают отвечать контрвыпадами.

81' Отменил арбитр этот самарский гол — видеоассистенты помогли! Усмотрели игру рукой со стороны Глушенкова! Этот момент после матча точно обсуждаться будет!

80' Очередная проверка гола! Есть подозрение у судьи, что Глушенков при скидке мяча помог себе рукой!

79' Сафа Хади Хади появился на поле в составе «Крыльев».

79' Артём Тимофеев Тимофеев заменён.

78' Прошёл заброс к питерским воротам, Глушенков в борьбе головой сделал скидку к линии штрафной, куда набежал Радоньич и неотразимо пробил в цель!

78' Дзюба был близок к хет-трику, но ударом головой из пределов штрафной угодил в штангу!

76' «Крылья» предложили сопернику свою позиционную атаку, но она завершилась без удара по воротам.

74' Деян Радоньич Радоньич вышел в линию атаки гостей.

74' Денис Попович Попович покинул поле.

73' Дзюба сбросил на Азмуна, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота! Отменён гол! Артём находился в офсайде.

72' Олег Шатов Шатов появился на поле.

72' Вячеслав Караваев Караваев заменён.

70' 2:1 Артём Дзюба ГОЛ! Дзюба с 11-метровой отметки на паузе хладнокровно пробил низом — мяч прошёл в ворота рядом с ногой голкипера! Дубль!

69' Второй пенальти поставлен в ворота «Крыльев»! Фролов ошибся на выходе, Сутормин был готов подхватить мяч, но его завалил Терехов!

68' Антон Терехов Терехов вошёл в игру.

68' Дмитрий Кабутов Кабутов неспешно покинул поле.

67' Зиньковский навесил в штрафную «Зенита», Кабутов попробовал пробить через себя, но не поймал мяч на ногу.

64' 1:1 Артём Дзюба ГОЛ! Дзюба с «точки» пробил по центру, а Фролов завалился в угол ворот!

64' Вердикт готов! Пенальти! Дзюба уже у мяча!

63' Вновь пошли беседы с комнатой VAR!

62' Артём Тимофеев Малком головой скинул мяч во вратарскую «Крыльев», где Тимофеев подыграл себе рукой — пенальти! Дзюба доработал момент до конца, но пробил в штангу!

61' Караваев искал Дзюбу в штрафной гостей, но мяч пошёл за голову Артёму.

60' Очень серьёзное давление на самарцев! Девятый угловой разыграли питерцы — безуспешно.

59' Перемудрили питерцы с передачами у чужой штрафной, в итоге забыв нанести удар по воротам.

57' Давит «Зенит»! Много стандартов у ворот «Крыльев»! Малком подал от флажка, Иванович принял мяч на грудь и пробил с левой — в сетку, но с внешней стороны ворот!

56' Момент! Дос Сантос тонко забросил мяч к ближней штанге, Азмун ушёл от опеки и пробил головой — рядом с целью!

55' Малком от угла поля выполнил подачу к вратарской, Дзюба головой скинул мяч к дальней штанге, но Иванович не дотянулся!

54' Малком из центра штрафной несильно головой пробил по воротам — Фролов надёжен!

52' Дмитрий Комбаров Ещё одна жёлтая карточка показана — Комбаров наговорил лишнего лайнсмену.

50' Дос Сантос у лицевой догнал мяч и сделал передачу в центр штрафной, но Азмуну не дали нанести удар!

48' Отменён гол! Ещё в начале атаки «Зенита» после подачи Ракицкого из глубины Дзюба находился в офсайде.

47' Бранислав Иванович Иванович решил поспорить с арбитром, за что получил «горчичник».

47' Рефери решил подстраховаться, попросив видеоассистентов просмотреть голевой момент на предмет положения вне игры.

46' Азмун сделал скидку к правому краю штрафной, откуда Малком обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот!

46' Стартовал второй тайм!

46' Алексей Сутормин Сутормин вышел вместо Кузяева.

46' Далер Кузяев «Зенит» провёл замену в перерыве матча.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» владел инициативой, создал несколько хороших моментов у ворот Фролова, но реализовать их не сумел. А вот «Крылья Советов», перетерпев в обороне, смогли в концовке 45-минутки провести голевую атаку — Глушенков отличился. Нас ждёт горячее продолжение матча!

45+1' Одна минута компенсирована к первому тайму.

44' 0:1 Максим Глушенков ГОЛ! Вылетели «Крылья» в атаку левым краем, Зиньковский исполнил мягкий заброс в центр штрафной, откуда Глушенков головой пробил в противоход Лунёву!

43' Шестой угловой разыграли питерцы, но самарцы справились и с этим стандартом.

42' Комбаров грамотным тактическим фолом в центре поля сорвал атаку «Зенита».

41' Разыграли хозяева очередной корнер, Иванович подал в штрафную, но мяч нашёл голову самарского защитника.

40' Хорошую атаку с ходу провели питерцы, но не хватило в ней последнего точного паса Азмуна на Дзюбу.

39' Иванович сбросил мяч к линии штрафной, откуда Оздоев пробил в касание — Фролов на месте!

37' Малком взялся за подачу от угла поля, Азмун головой скинул мяч к вратарской, но прямо на соперника.

36' Кузяев покатил мяч к радиусу чужой штрафной под удар Малкому, но тот исполнил намного выше ворот.

34' Продолжают хозяева много владеть мячом, а гости изредка проводят контратаки.

32' Всё нормально! Падение Ракицкого не потянуло на пенальти, а вот за симуляцию защитника «Зенита» не стали наказывать.

32' И всё-таки пошло совещание с комнатой VAR!

31' Ракицкий красиво упал в штрафной «Крыльев», но судейский свисток промолчал!

30' Никита Чернов Чернов страховал плохую передачу партнёра назад, сбив Азмуна на жёлтую карточку.

30' Ответ «Зенита»! Дзюба поборолся в гостевой штрафной, после чего Малком пробил в касание — прямо во вратаря!

29' Комбаров с левого края вырезал передачу в центр питерской штрафной, Глушенков в падении немного головой дотянулся до мяча, который прошёл рядом с дальней штангой!

28' Караваев использовал отскок мяча к краю самарской штрафной, пробив с лёта — выше ворот!

26' Дос Сантос выполнил кросс слева в штрафную гостей, Дзюба пошёл на мяч, но оказался в офсайде.

24' Легко хозяева разрядили обстановку у своих ворот, справившись с подачей от угла поля.

23' Самарцы из своей атаки левым краем выжали угловой удар — Зиньковский постарался.

21' Далер Кузяев Кузяев при верховом единоборстве локтем попал в голову Кабутову — жёлтая карточка в руках рефери.

21' Ракицкий классный перевод исполнил на правый край атаки «Зенита», но Караваев не обработал мяч, упустив его за лицевую.

20' Барриос перестарался при отборе мяча у чужой штрафной — очевидный фол в атаке.

19' Дос Сантос вырезал передачу в чужу. штрафную, Азмун головой сделал скидку в центр, но там партнёров не оказалось.

17' Работа для Фролова! Разыграли хозяева корнер, Малком получил мяч за штрафной и нанёс плотный удар под ближнюю штангу — голкипер справился!

16' Всё больше закрываются самарцы. Питерцы перешли на затяжное позиционное нападение.

15' Дос Сантос со стандартного положения доставил мяч в самарскую штрафную в направлении Дзюбы, но тому не дали выпрыгнуть.

14' Всё лучше у «Зенита» держится мяч. «Крылья» переходят на мелкие фолы.

13' Позиционная атака «Зенита» завершилась ударом дос Сантоса из-за штрафной — большой промах. Активен Дуглас в стартовые минуты встречи.

11' Дос Сантос с левого фланга загрузил мяч в штрафную гостей, Малком в борьбе с Комбаровым в касание пробил, но в створ не попал.

10' Справилась оборона «Крыльев» со стандартом соперника. Дос Сантос навесил к линии штрафной, Караваев головой скинул к воротам, но там самарцы сыграли надёжно.

9' Тимофеев блокировал дальний удар дос Сантоса — угловой в пользу «Зенита».

7' Опасно! Глушенков получил передачу на ход, оторвался от Ракицкого и низом пробил с линии штрафной — рядом со штангой!

6' Глушенков подтолкнул Ракицкого в спину — фол в гостевой атаке рефери не пропустил.

5' Самарцы стараются дорожить мячом, но питерцы не дают долго думать сопернику.

3' Дос Сантос выполнил подачу от угла поля в штрафную «Крыльев», где Фролов уверенно сыграл на выходе из ворот, двинув мяч кулаком.

2' Проникли питерцы в чужую штрафную, Караваев получил передачу, после прострела которого был заработан угловой.

1' Дан свисток к началу матча! Самарцы получили право разыграть мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Зенит» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!