Текстовая трансляция
90+6'
Финальный свисток! «Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум реализованным пенальти — Артём Дзюба оформил победный дубль! Самарцы не смогли разжиться очками и остались на последнем месте, а питерцы укрепили своё лидерство в РПЛ. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+6'
Шатов неудачно выполнил штрафной удар, направив мяч намного выше ворот.
90+5'
Дриусси получил по ногам у самарской штрафной — отличная точка для прямого удара.
90+4'
Леон Мусаев
Мусаев вышел вместо Оздоева.
90+4'
Магомед Оздоев
И ещё одна замена у «Зенита».
90+4'
Юрий Жирков
Жирков вошёл в игру.
90+4'
Малком
Малком покинул поле.
90+2'
Малком и Барриос разыграли шикарную стеночку, Вильмар получил обратный пас уже в чужой штрафной, обыграл защитника и нанёс удар — чуть неточно!
90+1'
Шесть минут добавлено! Дзюба не зацепился за линию самарской обороны — офсайд.
88'
Малком при прорыве в штрафную гостей задумал две стеночки, но вторая с Дзюбой не сработала.
86'
Иванович положил корпус и классно с лёта пробил — рядом с дальней девяткой!
85'
Себастьян Дриусси
Дриусси вошёл в игру.
85'
Сердар Азмун
Азмуна сняли с игры.
83'
«Зенит» старается активно действовать в атаке. «Крылья» не забывают отвечать контрвыпадами.
81'
Отменил арбитр этот самарский гол — видеоассистенты помогли! Усмотрели игру рукой со стороны Глушенкова! Этот момент после матча точно обсуждаться будет!
80'
Очередная проверка гола! Есть подозрение у судьи, что Глушенков при скидке мяча помог себе рукой!
79'
Сафа Хади
Хади появился на поле в составе «Крыльев».
79'
Артём Тимофеев
Тимофеев заменён.
78'
Прошёл заброс к питерским воротам, Глушенков в борьбе головой сделал скидку к линии штрафной, куда набежал Радоньич и неотразимо пробил в цель!
78'
Дзюба был близок к хет-трику, но ударом головой из пределов штрафной угодил в штангу!
76'
«Крылья» предложили сопернику свою позиционную атаку, но она завершилась без удара по воротам.
74'
Деян Радоньич
Радоньич вышел в линию атаки гостей.
74'
Денис Попович
Попович покинул поле.
73'
Дзюба сбросил на Азмуна, а тот ударом в касание отправил мяч в ворота! Отменён гол! Артём находился в офсайде.
72'
Олег Шатов
Шатов появился на поле.
72'
Вячеслав Караваев
Караваев заменён.
70'
2:1
Артём Дзюба
ГОЛ! Дзюба с 11-метровой отметки на паузе хладнокровно пробил низом — мяч прошёл в ворота рядом с ногой голкипера! Дубль!
69'
Второй пенальти поставлен в ворота «Крыльев»! Фролов ошибся на выходе, Сутормин был готов подхватить мяч, но его завалил Терехов!
68'
Антон Терехов
Терехов вошёл в игру.
68'
Дмитрий Кабутов
Кабутов неспешно покинул поле.
67'
Зиньковский навесил в штрафную «Зенита», Кабутов попробовал пробить через себя, но не поймал мяч на ногу.
64'
1:1
Артём Дзюба
ГОЛ! Дзюба с «точки» пробил по центру, а Фролов завалился в угол ворот!
64'
Вердикт готов! Пенальти! Дзюба уже у мяча!
63'
Вновь пошли беседы с комнатой VAR!
62'
Артём Тимофеев
Малком головой скинул мяч во вратарскую «Крыльев», где Тимофеев подыграл себе рукой — пенальти! Дзюба доработал момент до конца, но пробил в штангу!
61'
Караваев искал Дзюбу в штрафной гостей, но мяч пошёл за голову Артёму.
60'
Очень серьёзное давление на самарцев! Девятый угловой разыграли питерцы — безуспешно.
59'
Перемудрили питерцы с передачами у чужой штрафной, в итоге забыв нанести удар по воротам.
57'
Давит «Зенит»! Много стандартов у ворот «Крыльев»! Малком подал от флажка, Иванович принял мяч на грудь и пробил с левой — в сетку, но с внешней стороны ворот!
56'
Момент! Дос Сантос тонко забросил мяч к ближней штанге, Азмун ушёл от опеки и пробил головой — рядом с целью!
55'
Малком от угла поля выполнил подачу к вратарской, Дзюба головой скинул мяч к дальней штанге, но Иванович не дотянулся!
54'
Малком из центра штрафной несильно головой пробил по воротам — Фролов надёжен!
52'
Дмитрий Комбаров
Ещё одна жёлтая карточка показана — Комбаров наговорил лишнего лайнсмену.
50'
Дос Сантос у лицевой догнал мяч и сделал передачу в центр штрафной, но Азмуну не дали нанести удар!
48'
Отменён гол! Ещё в начале атаки «Зенита» после подачи Ракицкого из глубины Дзюба находился в офсайде.
47'
Бранислав Иванович
Иванович решил поспорить с арбитром, за что получил «горчичник».
47'
Рефери решил подстраховаться, попросив видеоассистентов просмотреть голевой момент на предмет положения вне игры.
46'
Азмун сделал скидку к правому краю штрафной, откуда Малком обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот!
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Алексей Сутормин
Сутормин вышел вместо Кузяева.
46'
Далер Кузяев
«Зенит» провёл замену в перерыве матча.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» владел инициативой, создал несколько хороших моментов у ворот Фролова, но реализовать их не сумел. А вот «Крылья Советов», перетерпев в обороне, смогли в концовке 45-минутки провести голевую атаку — Глушенков отличился. Нас ждёт горячее продолжение матча!
45+1'
Одна минута компенсирована к первому тайму.
44'
0:1
Максим Глушенков
ГОЛ! Вылетели «Крылья» в атаку левым краем, Зиньковский исполнил мягкий заброс в центр штрафной, откуда Глушенков головой пробил в противоход Лунёву!
43'
Шестой угловой разыграли питерцы, но самарцы справились и с этим стандартом.
42'
Комбаров грамотным тактическим фолом в центре поля сорвал атаку «Зенита».
41'
Разыграли хозяева очередной корнер, Иванович подал в штрафную, но мяч нашёл голову самарского защитника.
40'
Хорошую атаку с ходу провели питерцы, но не хватило в ней последнего точного паса Азмуна на Дзюбу.
39'
Иванович сбросил мяч к линии штрафной, откуда Оздоев пробил в касание — Фролов на месте!
37'
Малком взялся за подачу от угла поля, Азмун головой скинул мяч к вратарской, но прямо на соперника.
36'
Кузяев покатил мяч к радиусу чужой штрафной под удар Малкому, но тот исполнил намного выше ворот.
34'
Продолжают хозяева много владеть мячом, а гости изредка проводят контратаки.
32'
Всё нормально! Падение Ракицкого не потянуло на пенальти, а вот за симуляцию защитника «Зенита» не стали наказывать.
32'
И всё-таки пошло совещание с комнатой VAR!
31'
Ракицкий красиво упал в штрафной «Крыльев», но судейский свисток промолчал!
30'
Никита Чернов
Чернов страховал плохую передачу партнёра назад, сбив Азмуна на жёлтую карточку.
30'
Ответ «Зенита»! Дзюба поборолся в гостевой штрафной, после чего Малком пробил в касание — прямо во вратаря!
29'
Комбаров с левого края вырезал передачу в центр питерской штрафной, Глушенков в падении немного головой дотянулся до мяча, который прошёл рядом с дальней штангой!
28'
Караваев использовал отскок мяча к краю самарской штрафной, пробив с лёта — выше ворот!
26'
Дос Сантос выполнил кросс слева в штрафную гостей, Дзюба пошёл на мяч, но оказался в офсайде.
24'
Легко хозяева разрядили обстановку у своих ворот, справившись с подачей от угла поля.
23'
Самарцы из своей атаки левым краем выжали угловой удар — Зиньковский постарался.
21'
Далер Кузяев
Кузяев при верховом единоборстве локтем попал в голову Кабутову — жёлтая карточка в руках рефери.
21'
Ракицкий классный перевод исполнил на правый край атаки «Зенита», но Караваев не обработал мяч, упустив его за лицевую.
20'
Барриос перестарался при отборе мяча у чужой штрафной — очевидный фол в атаке.
19'
Дос Сантос вырезал передачу в чужу. штрафную, Азмун головой сделал скидку в центр, но там партнёров не оказалось.
17'
Работа для Фролова! Разыграли хозяева корнер, Малком получил мяч за штрафной и нанёс плотный удар под ближнюю штангу — голкипер справился!
16'
Всё больше закрываются самарцы. Питерцы перешли на затяжное позиционное нападение.
15'
Дос Сантос со стандартного положения доставил мяч в самарскую штрафную в направлении Дзюбы, но тому не дали выпрыгнуть.
14'
Всё лучше у «Зенита» держится мяч. «Крылья» переходят на мелкие фолы.
13'
Позиционная атака «Зенита» завершилась ударом дос Сантоса из-за штрафной — большой промах. Активен Дуглас в стартовые минуты встречи.
11'
Дос Сантос с левого фланга загрузил мяч в штрафную гостей, Малком в борьбе с Комбаровым в касание пробил, но в створ не попал.
10'
Справилась оборона «Крыльев» со стандартом соперника. Дос Сантос навесил к линии штрафной, Караваев головой скинул к воротам, но там самарцы сыграли надёжно.
9'
Тимофеев блокировал дальний удар дос Сантоса — угловой в пользу «Зенита».
7'
Опасно! Глушенков получил передачу на ход, оторвался от Ракицкого и низом пробил с линии штрафной — рядом со штангой!
6'
Глушенков подтолкнул Ракицкого в спину — фол в гостевой атаке рефери не пропустил.
5'
Самарцы стараются дорожить мячом, но питерцы не дают долго думать сопернику.
3'
Дос Сантос выполнил подачу от угла поля в штрафную «Крыльев», где Фролов уверенно сыграл на выходе из ворот, двинув мяч кулаком.
2'
Проникли питерцы в чужую штрафную, Караваев получил передачу, после прострела которого был заработан угловой.
1'
Дан свисток к началу матча! Самарцы получили право разыграть мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Зенит» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.