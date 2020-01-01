  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Смотреть Ювентус - Лечче онлайн трансляция 26.06.2020

Футбол | Чемпионат Италии. Серия А 2019/20 | Тур 28
Начало 26 июня 2020г в 22:45 мск
ЮвентусЛечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Ювентус - Лечче на русском языке. Начало которого 26 июня 2020 года в 22-45 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
1 Польша вр Войцех Щенсны  
19 Италия зщ Леонардо Бонуччи  
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт  
14 Франция пз Блез Матюиди  
16 Колумбия пз Хуан Куадрадо  
5 Босния и Герцеговина пз Миралем Пьянич  
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
68'
25 Франция пз Адриен Рабьо
52'
33 Италия нп Федерико Бернардески
77'
7 Португалия нп Криштиану Роналду  
10 Аргентина нп Пауло Дибала
77'
11 Бразилия пз Дуглас Коста
52'
8 Уэльс пз Аарон Рэмси
68'
38 Италия пз Симоне Мураторе
77'
21 Аргентина нп Гонсало Игуаин
77'
21 Бразилия вр Габриэл  
29 Италия зщ Андреа Рисполи  
7 Италия зщ Джулио Донати  
5 Италия зщ Фабио Лучионе  
6 Аргентина зщ Неуэн Пас  
8 Италия пз Марко Манкозу
72'
4 Италия пз Якопо Петриччоне
46'
10 Италия пз Филиппо Фалько
62'
11 Украина пз Евгений Шахов  
77 Греция пз Панайотис Тахцидис  
3 Колумбия нп Брайан Вера
78'
13 Италия зщ Лука Россеттини
46'
30 Сенегал нп Хоума Бабакар
62'
72 Чехия пз Антонин Барак
72'
27 Италия зщ Марко Кальдерони
78'
Запасные
77 Италия вр Джанлуиджи Буффон  
31 Италия вр Карло Пинсольо  
24 Италия зщ Даниэле Ругани  
42 Бразилия зщ Весли  
35 Италия нп Марко Оливьери  
97 Италия вр Джанмарко Кирони  
22 Италия вр Мауро Вигорито  
31 Италия зщ Сильвио Колелла  
16 Италия зщ Бьяджо Меккарьелло  
15 Италия зщ Иларио Монтеризи  
2 Италия зщ Vito Radicchio  
34 Италия пз Серджо Мазелли  
18 Италия пз Риккардо Сапонара  
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри      
Италия Фабио Ливерани      
История личных встреч
2019/20 26 октября Италия - Серия А Тур 9 Лечче1 : 1Ювентус
2011/12 2 мая Италия - Серия А Тур 36 Ювентус1 : 1Лечче
2011/12 8 января Италия - Серия А Тур 17 Лечче0 : 1Ювентус
2010/11 20 февраля Италия - Серия А Тур 26 Лечче2 : 0Ювентус
2010/11 17 октября Италия - Серия А Тур 7 Ювентус4 : 0Лечче
2008/09 3 мая Италия - Серия А Тур 34 Ювентус2 : 2Лечче
2008/09 7 декабря Италия - Серия А Тур 15 Лечче1 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
90'
Финальный свисток! «Ювентус» уверенно по счёту разделался с «Лечче» — 4:0. Все забитые мячи пришлись на второй тайм, который гости провели в меньшинстве. Команда Маурицио Сарри набрала дежурные три очка, позволяющие ещё более надёжно держаться за лидирующее место в Серии А. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
89'
Заглянули гости в атаку, прошёл подход к чужой штрафной, Кальдерони пробил, но мяч пролетел далеко от ворот.
87'
Игуаин получил мяч у линии штрафной, не стал обращать внимание на партнёров, пробив по воротам — Габриэл на месте.
85'
4:0
Маттейс де Лигт
ГОЛ! Посыпалась оборона «Лечче»! Дуглас Коста вырезал передачу во вратарскую, откуда де Лигт головой занёс мяч в ворота!
83'
3:0
Гонсало Игуаин
ГОЛ! Роналду передачей пяткой запустил Игуаина к воротам, который ударом с левой ноги направил мяч под перекладину!
82'
8:2 — статистика ударов в створ. Семь из них у «Юве» — во втором тайме.
80'
Более интенсивно заиграли хозяева. Добавили свежести этому матчу вышедшие на замену.
78'
 
Марко Кальдерони
Кальдерони вышел на поле.
78'
 
Брайан Вера
Вера заменён.
77'
 
Симоне Мураторе
Мураторе вышел вместо Бернардески.
77'
 
Федерико Бернардески
И ещё одна перестановка в составе «Ювентуса».
77'
 
Гонсало Игуаин
Игуаин вошёл в игру.
77'
 
Пауло Дибала
Дибала заменён.
74'
Бонуччи не стал пробивать из-за штрафной, а проникающая передача на Дибалу не прошла.
72'
 
Сильвио Колелла
Колелла вышел усилить оборону «Лечче».
72'
 
Марко Манкозу
Манкозу своё на сегодня отбегал.
71'
Практически не расстаются туринцы с мячом. Игра у штрафной «Лечче».
69'
Роналду был близок к дублю, но Габриэл выручил «Лечче» после удара Криштиану головой с отскоком мяча от газона!
68'
 
Аарон Рэмси
Рэмси появился на поле.
68'
 
Родриго Бентанкур
Бентанкур покинул поле.
68'
Дибала со стандарта вырезал передачу во вратарскую — Бонуччи чуть-чуть не дотянулся до мяча!
67'
Начал хромать у гостей и выход из обороны в атаку. Стали хозяева высоко накрывать соперника.
65'
«Ювентус», получив комфортное преимущество в счёте, заиграл в своё удовольствие.
63'
 
Хоума Бабакар
Бабакар вышел в линию атаки «Лечче».
63'
 
Филиппо Фалько
Фалько заменён.
62'
2:0
Криштиану Роналду
ГОЛ! Роналду с «точки» мощно пробил по центру створа, а голкипер искал спасение в углу ворот!
61'
Куадрадо с правого фланга прострелил в центр штрафной, Роналду оказался первым на мяче, после чего Криштиану получил по ногам от Россеттини — пенальти!
59'
Роналду получил мяч в штрафной гостей, начал разворачиваться к воротам, но наткнулся на защитника.
57'
Матюиди ударом с дальней дистанции завершил атаку хозяев — Габриэл среагировал.
55'
«Ювентус» лишь добавляет в атаке. Начинает всё больше сказываться удаление в составе «Лечче».
53'
1:0
Пауло Дибала
ГОЛ! Роналду выпонлил аккуратную передачу на радиус штрафной, где Дибала мяч обработал и пробил точно в дальнюю девятку!
52'
 
Дуглас Коста
Дуглас Коста вошёл в игру.
52'
 
Адриен Рабьо
Рабьо покинул поле.
50'
Чаще пошли свистки от арбитра, но пока всё это обходится без карточек.
48'
Куадрадо хотел заработать стандарт у штрафной «Лечче», но судья никак не отреагировал на падение колумбийца.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм.
46'
 
Лука Россеттини
Россеттини появился на поле вместо Петриччоне.
46'
 
Якопо Петриччоне
Замена у «Лечче» в перерыве матча.
45+2'
Свисток на перерыв! «Ювентус» и «Лечче» в первом тайме встречи обошлись без забитых мячей — 0:0 на табло. Хозяева не реализовали несколько выгодных моментов, но главное событие сыгранной 45-минутки — удаление у гостей.
45+2'
Право на шестой корнер получил «Ювентус». Де Лигт пришёл на стандарт в чужую штрафную и пробил головой — неточно.
45+1'
Две минуты главный арбитр добавил к первой половине матча!
44'
«Ювентус» добавляет в концовке тайма. «Лечче» нужен перерыв.
43'
И ещё момент! Роналду исполнил силовой прострел во вратарскую, Бернардески опередил защитников и пробил в касание — мяч прошёл над перекладиной!
42'
Зевнули защитники «Лечче» рывок Роналду, который ударом головой с линии вратарской умудрился направить мяч выше ворот!
41'
Дибала доставил мяч в штрафную гостей, где Габриэл уверенно кулаками сыграл на выходе из ворот.
39'
Не получилось у «Лечче» эффектно разыграть штрафной удар.
38'
 
Родриго Бентанкур
Петриччоне получил по ногам от Бентанкура у угла хозяйской штрафной — жёлтая карточка показана уругвайцу.
36'
Пьянич от угла поля совершил навес штрафную, де Лигт был близок к удару головой, но получил небольшой толчок в спину — без пенальти!
34'
Шахов покатил мяч к радиусу штрафной «Ювентуса», откуда Тахцидис зарядил с ходу — промах!
31'
 
Фабио Лучионе
Лучионе плохо обработал мяч, Бентанкур после перехвата уже был готов врываться в чужую штрафную, но Фабио, решив исправиться, совершил фол последней надежды — прямая красная карточка! В меньшинстве остаётся «Лечче»!
31'
Право на угловой получили гости, но розыгрыш этого стандарта не выглядел остро.
30'
Роналду качнул защитника и пробил из-за штрафной — рядом со штангой! Пристреливается Криштиану.
29'
Роналду из пределов штрафной «Лечче» попробовал пробить через себя, но мяч свалился с ноги.
27'
Бентанкур к углу штрафной головой сделал скидку, но Бернардески не успел выйти из положения вне игры.
25'
Куадрадо из центрального круга доставил мяч в штрафную «Лечче», но Роналду помешали нанести удар.
23'
Петриччоне от углового флажка навесил мяч в штрафную «Ювентуса», но Бонуччи верх никому не отдал.
21'
Рабьо издали здорово с левой приложился — Габриэл в прыжке перевёл мяч в сторону от ворот!
19'
Два подряд угловых разыграли хозяева, но подачи Пьянича не получились опасными.
18'
Неплохо смотрится игра «Лечче» на фоне именитого соперника.
16'
Манкозу вывели на удар из пределов туринской штрафной, по пути случился рикошет, но мяч пришёл точно в руки Щенсны!
14'
Дибала со стандарта от левой бровки исполнил силовую подачу в штрафную гостей, где Роналду в борьбе упал, но рефери не нашёл повода назначить пенальти.
12'
«Ювентус» переключился на длительное позиционное нападение — ожидаемый рисунок игры.
10'
Рабьо при борьбе за мяч нарушил правила в чужой штрафной, наступив на ногу Рисполи.
8'
«Лечче» здорово выходит из-под высокого прессинга «Ювентуса», быстро переводя игру из обороны в атаку.
6'
Ещё одну атаку провёл «Лечче», но пас на ход Фалько получился в положение вне игры.
5'
Хорошую комбинацию разыграли гости, исполнив несколько передач в касание, в результате Рисполи с лёта пробил от края штрафной — мимо цели!
3'
Бернардески откликнулся на передачу к правому краю атаки, но чуть не выдержал линию обороны «Лечче» — офсайд зафиксирован.
1'
Дан свисток к началу матча!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Ювентус» — «Лечче». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 36 тур: Ювентус – Лечче прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 36 тур: Ювентус – Лечче прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии | 36-й тур Смотреть онлайн Ювентус – Лечче | Прямая видео трансляция матча Начало 02.05.2012 в 22:45...
  • Смотреть онлайн Лечче – Ювентус прямая трансляция
    Смотреть онлайн Лечче – Ювентус прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии | 18-й тур Смотреть онлайн Лечче – Ювентус | Прямая видео трансляция матча Начало 08.01.2012 в 18:00...
  • Прямая трансляция матча Лечче - Рома.Смотреть онлайн
    Прямая трансляция матча Лечче - Рома.Смотреть онлайн
    Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Лечче - Рома Прямая видео трансляция матча Начало 04.03.2011 в 22:45...
  • Лечче - Ювентус смотреть онлайн
    Лечче - Ювентус смотреть онлайн
    Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Лечче - Ювентус Прямая видео трансляция матча Начало 20.02.2011 в 14:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close