Смотреть Ювентус - Лечче онлайн трансляция 26.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Ювентус - Лечче на русском языке. Начало которого 26 июня 2020 года в 22-45 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90' Финальный свисток! «Ювентус» уверенно по счёту разделался с «Лечче» — 4:0. Все забитые мячи пришлись на второй тайм, который гости провели в меньшинстве. Команда Маурицио Сарри набрала дежурные три очка, позволяющие ещё более надёжно держаться за лидирующее место в Серии А. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

89' Заглянули гости в атаку, прошёл подход к чужой штрафной, Кальдерони пробил, но мяч пролетел далеко от ворот.

87' Игуаин получил мяч у линии штрафной, не стал обращать внимание на партнёров, пробив по воротам — Габриэл на месте.

85' 4:0 Маттейс де Лигт ГОЛ! Посыпалась оборона «Лечче»! Дуглас Коста вырезал передачу во вратарскую, откуда де Лигт головой занёс мяч в ворота!

83' 3:0 Гонсало Игуаин ГОЛ! Роналду передачей пяткой запустил Игуаина к воротам, который ударом с левой ноги направил мяч под перекладину!

82' 8:2 — статистика ударов в створ. Семь из них у «Юве» — во втором тайме.

80' Более интенсивно заиграли хозяева. Добавили свежести этому матчу вышедшие на замену.

78' Марко Кальдерони Кальдерони вышел на поле.

78' Брайан Вера Вера заменён.

77' Симоне Мураторе Мураторе вышел вместо Бернардески.

77' Федерико Бернардески И ещё одна перестановка в составе «Ювентуса».

77' Гонсало Игуаин Игуаин вошёл в игру.

77' Пауло Дибала Дибала заменён.

74' Бонуччи не стал пробивать из-за штрафной, а проникающая передача на Дибалу не прошла.

72' Сильвио Колелла Колелла вышел усилить оборону «Лечче».

72' Марко Манкозу Манкозу своё на сегодня отбегал.

71' Практически не расстаются туринцы с мячом. Игра у штрафной «Лечче».

69' Роналду был близок к дублю, но Габриэл выручил «Лечче» после удара Криштиану головой с отскоком мяча от газона!

68' Аарон Рэмси Рэмси появился на поле.

68' Родриго Бентанкур Бентанкур покинул поле.

68' Дибала со стандарта вырезал передачу во вратарскую — Бонуччи чуть-чуть не дотянулся до мяча!

67' Начал хромать у гостей и выход из обороны в атаку. Стали хозяева высоко накрывать соперника.

65' «Ювентус», получив комфортное преимущество в счёте, заиграл в своё удовольствие.

63' Хоума Бабакар Бабакар вышел в линию атаки «Лечче».

63' Филиппо Фалько Фалько заменён.

62' 2:0 Криштиану Роналду ГОЛ! Роналду с «точки» мощно пробил по центру створа, а голкипер искал спасение в углу ворот!

61' Куадрадо с правого фланга прострелил в центр штрафной, Роналду оказался первым на мяче, после чего Криштиану получил по ногам от Россеттини — пенальти!

59' Роналду получил мяч в штрафной гостей, начал разворачиваться к воротам, но наткнулся на защитника.

57' Матюиди ударом с дальней дистанции завершил атаку хозяев — Габриэл среагировал.

55' «Ювентус» лишь добавляет в атаке. Начинает всё больше сказываться удаление в составе «Лечче».

53' 1:0 Пауло Дибала ГОЛ! Роналду выпонлил аккуратную передачу на радиус штрафной, где Дибала мяч обработал и пробил точно в дальнюю девятку!

52' Дуглас Коста Дуглас Коста вошёл в игру.

52' Адриен Рабьо Рабьо покинул поле.

50' Чаще пошли свистки от арбитра, но пока всё это обходится без карточек.

48' Куадрадо хотел заработать стандарт у штрафной «Лечче», но судья никак не отреагировал на падение колумбийца.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм.

46' Лука Россеттини Россеттини появился на поле вместо Петриччоне.

46' Якопо Петриччоне Замена у «Лечче» в перерыве матча.

45+2' Свисток на перерыв! «Ювентус» и «Лечче» в первом тайме встречи обошлись без забитых мячей — 0:0 на табло. Хозяева не реализовали несколько выгодных моментов, но главное событие сыгранной 45-минутки — удаление у гостей.

45+2' Право на шестой корнер получил «Ювентус». Де Лигт пришёл на стандарт в чужую штрафную и пробил головой — неточно.

45+1' Две минуты главный арбитр добавил к первой половине матча!

44' «Ювентус» добавляет в концовке тайма. «Лечче» нужен перерыв.

43' И ещё момент! Роналду исполнил силовой прострел во вратарскую, Бернардески опередил защитников и пробил в касание — мяч прошёл над перекладиной!

42' Зевнули защитники «Лечче» рывок Роналду, который ударом головой с линии вратарской умудрился направить мяч выше ворот!

41' Дибала доставил мяч в штрафную гостей, где Габриэл уверенно кулаками сыграл на выходе из ворот.

39' Не получилось у «Лечче» эффектно разыграть штрафной удар.

38' Родриго Бентанкур Петриччоне получил по ногам от Бентанкура у угла хозяйской штрафной — жёлтая карточка показана уругвайцу.

36' Пьянич от угла поля совершил навес штрафную, де Лигт был близок к удару головой, но получил небольшой толчок в спину — без пенальти!

34' Шахов покатил мяч к радиусу штрафной «Ювентуса», откуда Тахцидис зарядил с ходу — промах!

31' Фабио Лучионе Лучионе плохо обработал мяч, Бентанкур после перехвата уже был готов врываться в чужую штрафную, но Фабио, решив исправиться, совершил фол последней надежды — прямая красная карточка! В меньшинстве остаётся «Лечче»!

31' Право на угловой получили гости, но розыгрыш этого стандарта не выглядел остро.

30' Роналду качнул защитника и пробил из-за штрафной — рядом со штангой! Пристреливается Криштиану.

29' Роналду из пределов штрафной «Лечче» попробовал пробить через себя, но мяч свалился с ноги.

27' Бентанкур к углу штрафной головой сделал скидку, но Бернардески не успел выйти из положения вне игры.

25' Куадрадо из центрального круга доставил мяч в штрафную «Лечче», но Роналду помешали нанести удар.

23' Петриччоне от углового флажка навесил мяч в штрафную «Ювентуса», но Бонуччи верх никому не отдал.

21' Рабьо издали здорово с левой приложился — Габриэл в прыжке перевёл мяч в сторону от ворот!

19' Два подряд угловых разыграли хозяева, но подачи Пьянича не получились опасными.

18' Неплохо смотрится игра «Лечче» на фоне именитого соперника.

16' Манкозу вывели на удар из пределов туринской штрафной, по пути случился рикошет, но мяч пришёл точно в руки Щенсны!

14' Дибала со стандарта от левой бровки исполнил силовую подачу в штрафную гостей, где Роналду в борьбе упал, но рефери не нашёл повода назначить пенальти.

12' «Ювентус» переключился на длительное позиционное нападение — ожидаемый рисунок игры.

10' Рабьо при борьбе за мяч нарушил правила в чужой штрафной, наступив на ногу Рисполи.

8' «Лечче» здорово выходит из-под высокого прессинга «Ювентуса», быстро переводя игру из обороны в атаку.

6' Ещё одну атаку провёл «Лечче», но пас на ход Фалько получился в положение вне игры.

5' Хорошую комбинацию разыграли гости, исполнив несколько передач в касание, в результате Рисполи с лёта пробил от края штрафной — мимо цели!

3' Бернардески откликнулся на передачу к правому краю атаки, но чуть не выдержал линию обороны «Лечче» — офсайд зафиксирован.

1' Дан свисток к началу матча!