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Уотфорд – Саутгемптон смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 28 июня 2020г в 18:30 мск
УотфордСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
26 Англия вр Бен Фостер  
11 Италия зщ Адам Масина
74'
4 Англия зщ Крэйг Доусон  
15 Северная Ирландия зщ Крэйг Кэткарт  
21 Испания зщ Кико Фемения
79'
29 Франция пз Этьен Капу  
19 Англия пз Уилл Хьюз
73'
37 Аргентина пз Роберто Перейра
74'
16 Франция пз Абдулайе Дукуре  
23 Сенегал нп Исмаила Сарр  
9 Англия нп Трой Дини  
10 Англия нп Дэнни Уэлбек
73'
25 Греция зщ Хосе Холебас
74'
17 Бразилия нп Жуан Педро
74'
33 Аргентина пз Игнасио Пуссетто
79'
1 Англия вр Алекс Маккарти  
35 Польша зщ Ян Беднарек  
24 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс  
21 Англия зщ Райан Бертранд  
4 Дания зщ Янник Вестергор  
22 Англия пз Нейтан Редмонд  
16 Англия пз Джеймс Уорд-Праус  
27 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
65'
14 Испания пз Ориоль Ромеу  
7 Ирландия нп Шейн Лонг
75'
9 Англия нп Дэнни Ингс  
17 Шотландия пз Стюарт Армстронг
65'
10 Англия нп Че Адамс
75'
Запасные
1 Бразилия вр Эурельо Гомес  
6 Ямайка зщ Эдриан Мариаппа  
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель  
8 Англия пз Том Клеверли  
13 Венесуэла нп Адальберто Пеньяранда  
28 Англия вр Ангус Ганн  
38 Австрия зщ Кевин Дансо  
43 Франция зщ Янн Валери  
29 Англия зщ Джейк Вокинс  
52 Англия пз Нейтан Телла  
20 Ирландия нп Майкл Обафеми  
64 Швейцария   Александр Янкевиц  
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон      
Англия Найджел Пирсон      
Австрия Ральф Хазенхюттль      
История личных встреч
2019/20 30 ноября Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 1Уотфорд
2018/19 23 апреля Англия - Премьер-лига Тур 31 Уотфорд1 : 1Саутгемптон
2018/19 10 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Саутгемптон1 : 1Уотфорд
2017/18 27 января Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Уотфорд
2017/18 13 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд2 : 2Саутгемптон
2017/18 9 сентября Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон0 : 2Уотфорд
2016/17 4 марта Англия - Премьер-лига Тур 27 Уотфорд3 : 4Саутгемптон
2016/17 13 августа Англия - Премьер-лига Тур 1 Саутгемптон1 : 1Уотфорд
2015/16 13 января Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон2 : 0Уотфорд
2015/16 23 августа Англия - Премьер-лига Тур 3 Уотфорд0 : 0Саутгемптон

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