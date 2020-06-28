Уотфорд – Саутгемптон смотреть онлайн 28 июня 2020
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|26
|вр
|Бен Фостер
|11
|зщ
|Адам Масина
|
74'
|4
|зщ
|Крэйг Доусон
|15
|зщ
|Крэйг Кэткарт
|21
|зщ
|Кико Фемения
|
79'
|29
|пз
|Этьен Капу
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|
73'
|37
|пз
|Роберто Перейра
|
74'
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Трой Дини
|10
|нп
|Дэнни Уэлбек
|
73'
|25
|зщ
|Хосе Холебас
|
74'
|17
|нп
|Жуан Педро
|
74'
|33
|пз
|Игнасио Пуссетто
|
79'
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|24
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|21
|зщ
|Райан Бертранд
|4
|зщ
|Янник Вестергор
|22
|пз
|Нейтан Редмонд
|16
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|27
|пз
|Уильям Смоллбоун
|
65'
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|7
|нп
|Шейн Лонг
|
75'
|9
|нп
|Дэнни Ингс
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|
65'
|10
|нп
|Че Адамс
|
75'
|1
|вр
|Эурельо Гомес
|6
|зщ
|Эдриан Мариаппа
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|8
|пз
|Том Клеверли
|13
|нп
|Адальберто Пеньяранда
|28
|вр
|Ангус Ганн
|38
|зщ
|Кевин Дансо
|43
|зщ
|Янн Валери
|29
|зщ
|Джейк Вокинс
|52
|пз
|Нейтан Телла
|20
|нп
|Майкл Обафеми
|64
|Александр Янкевиц
|Найджел Пирсон
|Найджел Пирсон
|Ральф Хазенхюттль
|2019/20
|30 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|2018/19
|23 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|2018/19
|10 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|2017/18
|27 января
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|2017/18
|13 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 2
|2017/18
|9 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|2016/17
|4 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 4
|2016/17
|13 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 1
|2015/16
|13 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|2015/16
|23 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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