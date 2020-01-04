Смотреть Ньюкасл – Манчестер Сити онлайн трансляция 28.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Ньюкасл – Манчестер Сити на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+3' Финальный свисток! «Манчестер Сити» предсказуемо переиграл «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0. Де Брёйне в первом тайме реализовал пенальти, а после перерыва Стерлинг установил окончательный счёт. Команда Хосепа Гвардиолы отправляется в полуфинал Кубка Англии, где встретится с «Арсеналом». На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+2' Жоэлинтон Жоэлинтон за грубую игру нарвался на жёлтую карточку.

90+2' Стерлинг получил по ногам у края чужой штрафной площади.

90+1' Три минуты отделяют «Сити» от выхода в полуфинал Кубка Англии!

89' Бернарду Силве не позволили пробить от угла вратарской — Йедлин успел вынести мяч за боковую.

87' Куражатся «горожане» в чужой штрафной, рисуя игру пяточками.

85' Менди исполнил очередной прострел вдоль ворот «Ньюкасла» — некому замкнуть!

83' Стерлинг и Дарлоу столкнулись в штрафной «Ньюкасла». Обошёлся неприятный момент без серьезных последствий.

81' Не получилось у хозяев выйти быстро из обороны в атаку — Фоден тактически сфолил.

79' Мэттью Лонгстафф Лонгстафф получил свой шанс.

79' Айзак Хэйден Хэйдена убрали с поля.

78' Получили гости право на угловой, но разыграли его неудачно.

76' «Сороки» охотно летят в атаку, но в итоге без особых придумок теряют мяч.

74' Валентин Лацаро Лацаро появился на поле. Такова двойная замена «Ньюкасла».

74' Дэнни Роуз Роуз заменён.

74' Деандре Йедлин Йедлин получил свои кубковые игровые минуты.

74' Аллан Сент-Максимен Сент-Максимен покинул поле.

72' Менди казалось сделал прострел на гол, но оборона «Ньюкасла» выбила мяч из вратарской!

70' Родриго Эрнандес Эрнандес вошёл в игру.

70' Кевин Де Брёйне Де Брёйне отправился отдыхать.

70' Жоау Канселу Канселу появился на поле.

70' Кайл Уолкер Уолкер заменён.

68' 0:2 Рахим Стерлинг ГОЛ! И тут же наказание! Фоден сделал передачу к чужой штрафной, Стерлинг чуть в центр сместился и обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу!

67' Вот это момент! Ошиблись «горожане» у своей штрафной, Сент-Максимен зряче покатил мяч к линии вратарской, откуда Гейл пробил выше ворот!

65' Дуайт Гейл Гейл вышел в атаку «Ньюкасла».

65' Энди Кэрролл Кэрролл закончил свой матч.

64' Жоэлинтон Жоэлингтон вышел на поле.

64' Мигель Альмирон Альмирон заменён.

64' Филип Фоден Фоден вышел вместо Мареза.

64' Рияд Марез И ещё одна замена у «Сити».

64' Бернарду Силва Бернарду Силва вошёл в игру.

64' Давид Сильва Сильва покинул поле.

63' Менди слева навесил в штрафную хозяев, Жезус принял мяч на грудь, но уже на удар ему времени не оставили.

61' Энди Кэрролл Кэрролл на полном ходу влетел в ноги Лапорта — бесспорная жёлтая карточка.

60' Кэрролл цеплялся за мяч в штрафной «Сити», но не уследил за линией обороны — офсайд.

59' Довели «сороки» свою атаку до чужой штрафной, но «горожане» ликвидировали фланговую подачу, выбив мяч подальше от ворот.

57' «Ньюкасл» затеял редкую позиционную атаку, но перепас проходит лишь вдали от чужих ворот.

55' Жезус увлёкся атакой, получил мяч в чужой штрафной, но находясь в положении вне игры.

54' Марез исполнил подготовленный удар из-за штрафной — мяч пролетел над перекладиной!

53' Прошёл силовой прострел в штрафную хозяев, но Жезус не смог остановить сложный мяч.

51' «Ньюкасл» стал выше встречать соперника, но при этом оголяя тылы.

49' Как бы Стив Брюс не настраивал свою команду на второй тайм, но «Сити» и не думает отдавать инициативу сопернику.

47' Прошла жеребьёвка полуфиналов Кубка Англии! «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси», а «Арсенал» — с победителем нашего матча.

46' Начался второй тайм нашего кубкового матча!

45+2' Свисток на перерыв! «Манчестер Сити» доминировал на поле весь первый тайм, но забил «Ньюкаслу» лишь с 11-метровой отметки — Де Брёйне реализовал пенальти. Пока по игре — всё очень просто для команды Хосепа Гвардиолы.

45+2' Лапорт из центра штрафной пробил головой в противоход вратарю — рядом с дальней «девять»!

45+1' Две добавленные минуты подарил Ли Мэйсон первому тайму!

45' «Сити» ведёт неспешный перепас, а «Ньюкасл» бегает без мяча — рисунок всего первого тайма.

43' Гюндоган разрезающий пас совершил в штрафную хозяев, но чуть сильнее пошёл мяч, чем того ждал Стерлинг.

41' Стерлинг использовал отскок мяча к линии штрафной и нанёс удар — блокирована попытка.

39' Ничего не меняется в игре. «Сити» продолжает владеть мячом.

37' 0:1 Кевин Де Брёйне ГОЛ! Де Брёйне ударом с «точки» уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам!

36' Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра — пенальти!

34' Практически вся картинка игры — это штрафная площадь «Ньюкасла». Браво в воротах «Сити» откровенно скучает.

32' Де Брёйне выпилил кросс к воротам хозяев, но Жезус даже в прыжке не дотянулся головой до мяча.

30' Хорошо гости комбинировали в касание, но Жезус уже в чужой штрафной мяч забыл принять.

29' Продолжают «горожане» кружить у чужой штрафной. Первый забитый мяч — дело времени.

27' Отправились команды попить воды. Важная пауза для «Ньюкасла», который беспрерывно обороняется.

26' Стерлинг оказался в окружении двух защитников, но сумел освободиться для удара — Дарлоу среагировал!

25' Кэрролл помог в своей штрафной, выбив головой мяч от ворот — отбились хозяева от стандарта соперника.

24' Де Брёйне в касание издали зарядил — мяч после рикошета улетел на угловой.

22' Практически всей командой хозяева находятся в своей штрафной, отбиваясь от затяжных атак соперника.

20' Восемь ударов уже у «Сити», но ни одного в створ! А вот у «Ньюкасла» уже есть в активе проверка Браво.

19' Марез ударом из-за штрафной подкручивал мяч под дальнюю штангу — чуть неточно!

17' Очень было похоже на то, что надо менять счёт! Уолкер справа силовой прострел выполнил к вратарской «Ньюкасла», а там сразу два рикошета от Сильвы и Жезуса могли стать голевыми, но мяч прошёл рядом со штангой!

16' Де Брёйне попробовал пробить из-за штрафной, но мяч успели блокировать.

15' Кэрролл с дальней дистанции проверил Браво! Голкипер «Сити» не дремал.

14' Уолкер с правого фланга выполнил неудачную подачу к воротам «Ньюкасла» — мяч улетел за пределы поля.

13' Сильва собрал вокруг себя сразу трёх защитников, а далее тонким пасом вывел Мареза на удар из центра хозяйской штрафной — выше ворот!

11' Менди от левого края штрафной «Ньюкасла» решился на удар с ходу — мимо ближнего угла ворот.

10' Второй свой угловой разыграл «Сити», итогом которого стал заблокированный удар Мареза из пределов штрафной.

9' Менди покатил мяч в штрафную хозяев, но на мяч никто из партнёров не пошёл.

7' «Горожане» ожидаемо забирают инициативу с первых минут встречи. «Сорокам» сегодня предстоит много обороняться.

6' Пробовал «Сити» через центр пролезть в чужую штрафную, но хозяева выбили мяч за боковую.

4' Хозяева провели свою атаку, но её остановил судейский свисток — положение вне игры зафиксировано.

2' Марез выполнил подачу от угла поля, Отаменди пришёл в штрафную «Ньюкасла», но под удар головой толком не подстроился.

1' Стартовал заключительный четвертьфинальный матч Кубка Англии!