Смотреть Шеффилд – Арсенал онлайн трансляция 28.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Шеффилд – Арсенал на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 15-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|12
|зщ
|Джон Иган
|6
|зщ
|Крис Башам
75'
|4
|пз
|Джон Флек
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|7
|пз
|Джон Ландстрем
35'
|2
|пз
|Джордж Балдок
62'
|3
|пз
|Энда Стивенс
|17
|нп
|Дэвид Макголдрик
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|32
|пз
|Сандер Берге
35'
|18
|пз
|Кирон Фримэн
62'
|10
|нп
|Билли Шарп
75'
|26
|вр
|Дамиан Мартинес
|20
|зщ
|Шкодран Мустафи
|3
|зщ
|Киран Тирни
|31
|зщ
|Зеад Колашинац
|23
|зщ
|Давид Луис
54'
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
67'
|34
|пз
|Гранит Джака
|77
|пз
|Букайо Сака
|15
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|19
|нп
|Николя Пепе
90+3'
|9
|нп
|Александр Ляказетт
67'
|16
|зщ
|Роб Холдинг
54'
|8
|пз
|Даниель Себальос
67'
|30
|нп
|Эдвард Нкетиа
67'
|5
|зщ
|Сократис Папастатопулос
90+3'
|25
|вр
|Саймон Мур
|15
|зщ
|Фил Джагелка
|8
|пз
|Люк Фримен
|23
|пз
|Бен Осборн
|30
|нп
|Ришайро Живкович
|22
|нп
|Ли Муссе
|33
|вр
|Мэтт Мейси
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|57
|зщ
|Мэттью Смит
|14
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|Крис Уилдер
|Микель Артета
|2019/20
|18 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|2019/20
|21 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|2006/07
|30 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|2006/07
|23 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 0
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