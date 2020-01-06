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Смотреть Шеффилд – Арсенал онлайн трансляция 28.06.2020

Футбол | Англия. Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финала
Начало матча 28 июня 2020г в 15:00 мск
ШеффилдАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Арсенал
Лондон
1АнглияврДин Хендерсон
19АнглиязщДжек Робинсон
12ИрландиязщДжон Иган
6АнглиязщКрис Башам
75'
4ШотландияпзДжон Флек
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
7АнглияпзДжон Ландстрем
35'
2АнглияпзДжордж Балдок
62'
3ИрландияпзЭнда Стивенс
17ИрландиянпДэвид Макголдрик
9ШотландиянпОливер Макбарни
32НорвегияпзСандер Берге
35'
18УэльспзКирон Фримэн
62'
10АнглиянпБилли Шарп
75'
26АргентинаврДамиан Мартинес
20ГерманиязщШкодран Мустафи
3ШотландиязщКиран Тирни
31Босния и ГерцеговиназщЗеад Колашинац
23БразилиязщДавид Луис
54'
28АнглияпзДжозеф Уиллок
67'
34ШвейцарияпзГранит Джака
77АнглияпзБукайо Сака
15АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
19Кот-д039;ИвуарнпНиколя Пепе
90+3'
9ФранциянпАлександр Ляказетт
67'
16АнглиязщРоб Холдинг
54'
8ИспанияпзДаниель Себальос
67'
30АнглиянпЭдвард Нкетиа
67'
5ГрециязщСократис Папастатопулос
90+3'
Запасные
25АнглияврСаймон Мур
15АнглиязщФил Джагелка
8АнглияпзЛюк Фримен
23АнглияпзБен Осборн
30НидерландынпРишайро Живкович
22ФранциянпЛи Муссе
33АнглияврМэтт Мейси
2ИспаниязщЭктор Бельерин
57АнглиязщМэттью Смит
14ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
24АнглиянпРейсс Нелсон
Главные тренеры
АнглияКрис Уилдер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
2019/20 18 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал1 : 1Шеффилд Юнайтед
2019/20 21 октября Англия - Премьер-лига Тур 9 Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
2006/07 30 декабря Англия - Премьер-лига Тур 21 Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
2006/07 23 сентября Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 0Шеффилд Юнайтед

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