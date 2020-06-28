Смотреть Лестер – Челси онлайн трансляция 28.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Лестер – Челси на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 18-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! «Челси» справился с «Лестером» — 1:0. Росс Баркли, выйдя на замену во втором тайме, забил единственный мяч в игре. Команда Фрэнка Лэмпарда отправляется в полуфинал Кубка Англии! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+3' Джастин с правого фланга загрузил мяч во вратарскую гостей — прямо в руки Кабальеро.

90+2' Ндиди в касание пробил в метре от штрафной «Челси» — мимо ворот!

90+1' Четыре минуты добавлено!

89' Убежали гости в контратаку «4 в 2», Баркли от радиуса штрафной мощно пробил — Шмейхель мяч парировал, оставив хозяев в игре!

89' Пошёл навал на ворота «Челси»! Много навесов в штрафную гостей.

87' Кабальеро долго готовит ввод мяча от ворот, проверяя терпение Майка Дина.

85' А вот и шанс! После стандарта прошла подача на угол вратарской «Челси», откуда Сёюнджю пробил головой — выше ворот!

84' Очень уверенно «Челси» ведёт игру. «Лестеру» может помочь стандарт, с игры — без вариантов.

82' Чилвел забросил мяч в направлении Грея, но тому не хватило скорости, чтобы продолжить атаку «Лестера».

81' Баркли поверил в себя, пробив с дальней дистанции — большой промах.

80' Чилвел ударом из-за штрафной проверил Кабальеро! Надёжен голкипер «Челси».

78' Педро Родригес Педро появился на поле.

78' Виллиан Виллиан неспешно покинул поле.

76' Демарай Грей Грей вышел на поле с задачей усилить атаку «Лестера».

76' Харви Барнс Барнс заменён.

75' Чилвел загубил атаку «Лестера», упустив мяч за лицевую в простой ситуации.

74' Варди пытался зацепиться за мяч у чужой штрафной, но пас в его адрес получился слишком сильным.

72' Рубен Лофтус-Чик Лофтус-Чик вошёл в игру.

72' Кристиан Пулишич Пулишич отправился отдыхать.

71' Барнс низом покатил мяч в центр штрафной «Челси», Варди развернулся к воротам и пробил — прямо в защитника!

70' Возобновилась встреча. Брендан Роджерс постарался за эту паузу встряхнуть свою команду.

68' Остановка в игре. Отправились команды утолить жажду.

66' Баркли ещё один удар нанёс, но на этот раз по центру ворот, где и располагался Шмейхель!

65' Хозяева со старта тайма больше сидели в обороне, но теперь команда Брендана Роджерса вынуждена перестраиваться на игру первым номером.

63' 0:1 Росс Баркли ГОЛ! Виллиан с правого фланга вырезал передачу в центр штрафной «Лестера», куда ворвался Баркли и ударом в касание направил мяч в ворота! Сработала замена!

62' У Тилеманса не получился пас на ход Варди, а контратака хозяев смотрелась перспективно.

61' Олбрайтон прочитал подачу к дальней штанге ворот «Лестера», помешав Эмерсону встретиться с мячом.

59' Вновь хозяева вышли в быструю атаку, в которой Чилвел от левого края мягко забросил к воротам — мяч задел перекладину, а затем покинул пределы поля!

57' Марк Олбрайтон Олбрайтон вышел вместо Переса.

57' Айосе Перес И ещё одну замену провёл «Лестер».

57' Хамза Чодури Чодури вошёл в игру.

57' Деннис Прает Прает покинул поле.

57' Вышли хозяева в контратаку, хороший кросс в центр гостевой штрафной мог завершиться моментом у ворот, но Тилеманс плохо обработал мяч!

56' Абрахам отправил мяч в ворота «Лестера», но тут же увидел отмашку лайнсмена — офсайд!

54' Остро смотрелась атака «Челси», но Пулишич чуть не зацепился за линию обороны, попав в офсайд.

53' Забрали лондонцы инициативу. Пошли позиционные атаки от команды Фрэнка Лэмпарда.

51' Гости активны в стартовые минуты второго тайма. Приходится хозяевам обороняться.

50' «Челси» заработал ещё один корнер, но Варди пришёл в свою штрафную, где здорово сработал головой после подачи.

49' Разобрался «Лестер» с подачей Виллиана от флажка — мяч выбит из штрафной.

48' Заигрались хозяева у своей штрафной, придумав угловой у ворот.

46' Стартовала вторая 45-минутка нашего кубкового матча!

46' Сесар Аспиликуэта Аспиликуэта, Ковачич, Баркли — свежие игроки «Челси».

46' Рис Джеймс Тройную замену совершил Фрэнк Лэмпард в перерыве матча! Джеймс, Маунт и Гилмор остались без второго тайма.

45+1' Свисток Майка Дина отправил команды на перерыв! «Лестер» примерно полчаса владел инициативой, но так и не придумал острого момента у ворот Кабальеро. А вот «Челси», сидевший чаще в обороне, создал самую опасную ситуацию первого тайма — Шмейхель среагировал на опасный удар Пулишича из центра штрафной. Ждём забитых мячей во второй половине матча!

45+1' Тилеманс совершил две подачи от угла поля, но оборона гостей отбилась от этих стандартов.

45' Барнс забросил мяч на ход Варди, который с линии штрафной неудачно пробил.

44' Барнс не смог пройти Рюдигера, завалив того у штрафной «Челси» — фол в атаке.

42' Канте здорово прочитал проникающий пас в штрафную «Челси», не пустив Переса к мячу.

40' Несколько подряд передач в направлении Варди, но слишком сильно исполненные.

38' Получили хозяева право на угловой, но Тилеманс выполнил плохую подачу, не подняв мяч над газоном.

37' «Челси» наладил контроль над мячом. А у «Лестера» явно пропал атакующий стартовый заряд.

35' Пулишич по центру хотел пролезть в штрафную «Лестера», но упёрся в защитную стену.

33' Ничем опасным не завершился стандарт гостей от флажка. Хозяева пробежались в контратаку, но и в ней ничего интересного создано не было.

31' Момент! Маунт классным пасом нашёл в штрафной «Лестера» Пулишича, который сместился в центр и пробил под перекладину — Шмейхель перевёл мяч на угловой!

29' Чилвел со стандартного положения исполнил навес в штрафную гостей, Эванс слегка задел мяч головой, но это не потянуло на удар по воротам.

28' «Челси» задержался в позиционной атаке — редкий момент по этой игре, но, возможно, переломный для хода событий.

27' Состоялся заброс в штрафную «Лестера», но Шмейхель эту атаку прочитал, позволив мячу улететь за лицевую.

25' Пауза в игре. Футболисты отправились попить водички. Наставники команд не упускают возможность внести точечные подсказки.

23' Чаглар Сёюнджю Сёюнджю за фол на Пулишиче в центре поля получил жёлтую карточку.

23' Провели лондонцы атаку с ходу. Виллиан по центру разогнался, нашёл на левом краю штрафной Пулишича, тот пытался обострить ситуацию у ворот, но его пас в центр не прошёл.

21' Два угловых разыграли хозяева, но соперник справился с подачами Тилеманса.

20' Тилеманс подобрал мяч в центре поля, дошёл до штрафной и низом пробил под самую штангу — Кабальеро потащил!

19' Пошла атака хозяев после перехвата, Прает получил мяч на правом краю чужой штрафной, далее выполнил кросс вдоль ворот, но Варди не успел замкнуть дальнюю штангу!

18' Чилвел из глубины выполнил передачу к штрафной «Челси», но Барнс даже на рывке не угнался за мячом.

17' Джеймс со стандарта от правой бровки загрузил мяч в штрафную хозяев, где Пулишич из борьбы пробил головой — неопасно.

16' «Лестер» чуть острее выглядит в атаке, а «Челси» пока ещё не вкатился в эту игру.

14' Джеймс грубо сфолил на Барнсе. Отделался защитник «Челси» разговором с рефери.

12' Применяет «Лестер» высокий прессинг, а «Челси» в таких ситуациях не стесняется играть через своего вратаря.

10' Мало игры у ворот. Мяч держится преимущественно в центре поля.

8' Молчит пока атака «Челси». Абрахам вынужден высоко подниматься в поисках мяча.

7' Старается «Челси» отодвинуть игру от своих ворот, взявшись за контроль над мячом.

6' Тилеманс проник в штрафную гостей, но Рюдигер за счёт мощного корпуса оттеснил бельгийца от мяча.

5' «Лестер» активно начал встречу — по-хозяйски в атаке. «Челси» пока много ошибается.

3' Ошиблись гости в центре поля, позволив сопернику провести быструю атаку! После прострела от края штрафной мяч до Варди не дошёл — Кабальеро в прыжке сыграл на перехвате.

2' Барнс с мячом по центру прорвался в штрафную «Челси», но удара по воротам не последовало.

1' Наша четвертьфинальная встреча началась!