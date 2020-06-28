  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Леванте – Бетис смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур
Начало 28 июня 2020г в 15:00 мск
Леванте Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Леванте – Бетис на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 15-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Леванте
Валенсия
Бетис
Севилья
13 Испания вр Айтор Фернандес  
19 Испания зщ Карлос Клерк  
15 Испания зщ Серхио Постиго  
20 Испания зщ Хорхе Мирамон  
14 Португалия зщ Рубен Везу  
10 Северная Македония пз Энис Барди
64'
5 Сербия пз Неманья Радоя
88'
24 Испания пз Хосе Кампанья  
16 Испания пз Рубен Рочина
64'
11 Испания пз Хосе Луис Моралес
64'
21 Испания нп Борха Майораль
75'
22 Испания пз Гонсало Мелеро
64'
9 Испания нп Рохер Марти
64'
8 Португалия нп Эрнани
64'
7 Испания нп Серхио Леон
75'
4 Испания зщ Робер Пьер
88'
1 Испания вр Хоэль Роблес  
5 Испания зщ Марк Бартра
58'
19 Испания зщ Антонио Барраган
46'
12 Бразилия зщ Сидней  
4 Марокко зщ Зухаир Феддаль  
15 Испания пз Алекс Морено  
14 Португалия пз Виллиам Карвалью  
21 Аргентина пз Гвидо Родригес
46'
10 Испания пз Серхио Каналес  
8 Франция нп Набиль Фекир
83'
16 Испания нп Лорен Морон
75'
7 Испания нп Хуанми
46'
11 Испания нп Кристиан Тельо
46'
18 Мексика пз Андрес Гуардадо
58'
9 Испания нп Борха Иглесиас
75'
20 Мексика пз Диего Лайнес
83'
Запасные
1 Испания вр Коке Вегас  
23 Испания зщ Коке  
6 Коста-Рика зщ Оскар Дуарте  
3 Испания зщ Тоньо  
18 Испания зщ Бруно Гонсалес  
31 Испания пз Joan Monterde Raygal  
36 Испания пз Пабло Мартинес  
13 Испания вр Дани Мартин  
32 Испания зщ Эдгар Гонсалес  
23 Алжир зщ Айсса Манди  
3 Испания пз Хави Гарсия  
24 Испания пз Карлес Аленья  
6 Испания пз Альфонсо Педраса  
38 Испания пз Давид Рамос  
Главные тренеры
Испания Пако Лопес      
Испания Алексис Трухильо      
История личных встреч
2019/20 24 сентября Испания - Примера Тур 6 Бетис3 : 1Леванте
2018/19 24 апреля Испания - Примера Тур 34 Леванте4 : 0Бетис
2018/19 17 августа Испания - Примера Тур 1 Бетис0 : 3Леванте
2017/18 26 февраля Испания - Примера Тур 25 Леванте0 : 2Бетис
2017/18 25 сентября Испания - Примера Тур 6 Бетис4 : 0Леванте
2015/16 9 апреля Испания - Примера Тур 32 Бетис1 : 0Леванте
2015/16 27 ноября Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 1Бетис
2013/14 28 марта Испания - Примера Тур 30 Леванте1 : 3Бетис
2013/14 1 ноября Испания - Примера Тур 11 Бетис0 : 0Леванте
2012/13 1 июня Испания - Примера Тур 38 Леванте1 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бетис - Эспаньол смотреть онлайн 25 июня 2020
    Бетис - Эспаньол смотреть онлайн 25 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск...
  • Официально: Ла Лига вернётся 11-го июня матчем «Севилья» – «Бетис»
    Официально: Ла Лига вернётся 11-го июня матчем «Севилья» – «Бетис»
    Ла Лига Ла Лига подтвердила, что 11-го июня возобновится чемпионат. Первым после почти трёхмесячной паузы станет игра «Севильи» и...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012/13 19 тур: Бетис – Леванте прямая тр ...
    Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2012/13 19 тур: Бетис – Леванте прямая тр ...
    Футбол | Чемпионат Испании 2012/13 | 19-й тур Смотреть онлайн Бетис – Леванте | Прямая видео трансляция матча Начало 13.01.2013 в 15:00...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Испании 26 тур: Леванте - Бетис прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Испании 26 тур: Леванте - Бетис прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Испании | 26-й тур Смотреть онлайн Леванте - Бетис | Прямая видео трансляция матча Начало 06.03.2012 в 00:00...
  • Чемпионат Испании 2012-13 / 19-й тур / Бетис — Леванте
    Чемпионат Испании 2012-13 / 19-й тур / Бетис — Леванте
    13 января 2013г Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Владислав Батурин...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close