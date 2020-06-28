Леванте – Бетис смотреть онлайн 28 июня 2020
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|13
|вр
|Айтор Фернандес
|19
|зщ
|Карлос Клерк
|15
|зщ
|Серхио Постиго
|20
|зщ
|Хорхе Мирамон
|14
|зщ
|Рубен Везу
|10
|пз
|Энис Барди
|
64'
|5
|пз
|Неманья Радоя
|
88'
|24
|пз
|Хосе Кампанья
|16
|пз
|Рубен Рочина
|
64'
|11
|пз
|Хосе Луис Моралес
|
64'
|21
|нп
|Борха Майораль
|
75'
|22
|пз
|Гонсало Мелеро
|
64'
|9
|нп
|Рохер Марти
|
64'
|8
|нп
|Эрнани
|
64'
|7
|нп
|Серхио Леон
|
75'
|4
|зщ
|Робер Пьер
|
88'
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|
58'
|19
|зщ
|Антонио Барраган
|
46'
|12
|зщ
|Сидней
|4
|зщ
|Зухаир Феддаль
|15
|пз
|Алекс Морено
|14
|пз
|Виллиам Карвалью
|21
|пз
|Гвидо Родригес
|
46'
|10
|пз
|Серхио Каналес
|8
|нп
|Набиль Фекир
|
83'
|16
|нп
|Лорен Морон
|
75'
|7
|нп
|Хуанми
|
46'
|11
|нп
|Кристиан Тельо
|
46'
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|
58'
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|
75'
|20
|пз
|Диего Лайнес
|
83'
|1
|вр
|Коке Вегас
|23
|зщ
|Коке
|6
|зщ
|Оскар Дуарте
|3
|зщ
|Тоньо
|18
|зщ
|Бруно Гонсалес
|31
|пз
|Joan Monterde Raygal
|36
|пз
|Пабло Мартинес
|13
|вр
|Дани Мартин
|32
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|23
|зщ
|Айсса Манди
|3
|пз
|Хави Гарсия
|24
|пз
|Карлес Аленья
|6
|пз
|Альфонсо Педраса
|38
|пз
|Давид Рамос
|Пако Лопес
|Алексис Трухильо
|2019/20
|24 сентября
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|2018/19
|24 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|2018/19
|17 августа
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 3
|2017/18
|26 февраля
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|2017/18
|25 сентября
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|2015/16
|9 апреля
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|2015/16
|27 ноября
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|2013/14
|28 марта
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 3
|2013/14
|1 ноября
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|2012/13
|1 июня
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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