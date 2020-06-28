Эспаньол – Реал Мадрид смотреть онлайн 28 июня 2020
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|13
|вр
|Диего Лопес
|17
|зщ
|Дидак Вила
46'
|18
|зщ
|Леандро Кабрера
|20
|зщ
|Бернардо Эспиноса
|34
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Давид Лопес
84'
|10
|пз
|Серхи Дардер
69'
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|нп
|У Лэй
57'
|23
|нп
|Адриан Эмбарба
69'
|11
|нп
|Рауль де Томас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
46'
|14
|пз
|Оскар Мелендо
57'
|33
|пз
|Николас Рибаудо
69'
|12
|нп
|Хонатан Кальери
69'
|26
|пз
|Поль Лосано
84'
|13
|вр
|Тибо Куртуа
|5
|зщ
|Рафаэль Варан
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|12
|зщ
|Марсело
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|14
|пз
|Каземиро
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|22
|пз
|Иско
64'
|8
|пз
|Тони Кроос
|7
|нп
|Эден Азар
63'
|9
|нп
|Карим Бензема
|25
|нп
|Винисиус Жуниор
63'
|27
|нп
|Родриго
64'
|25
|вр
|Ойер Оласабаль
|24
|зщ
|Фернандо Калеро
|5
|зщ
|Налдо
|16
|зщ
|Хави Лопес
|22
|пз
|Матиас Варгас
|4
|пз
|Виктор Санчес
|31
|нп
|Виктор Кампусано
|26
|вр
|Диего Альтубе
|1
|вр
|Альфонс Ареола
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|39
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|16
|пз
|Хамес Родригес
|21
|нп
|Браим Диас
|20
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Гарет Бэйл
|24
|нп
|Мариано Диас
|47
|Мигель Гутьеррес
|Фернандес Абелардо
|Франсиско Хоакин Перес Руфете
|Зинедин Зидан
|2019/20
|7 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|2018/19
|27 января
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|2018/19
|22 сентября
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|2017/18
|27 февраля
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|2017/18
|1 октября
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|2016/17
|18 февраля
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|2016/17
|18 сентября
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|2015/16
|31 января
|Испания - Примера
|Тур 22
|6 : 0
|2015/16
|12 сентября
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 6
|2014/15
|17 мая
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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