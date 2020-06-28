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Эспаньол – Реал Мадрид смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | 32-й тур
Начало матча 28 июня 2020г в 23:00 мск
ЭспаньолРеал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
13ИспанияврДиего Лопес
17ИспаниязщДидак Вила
46'
18УругвайзщЛеандро Кабрера
20КолумбиязщБернардо Эспиноса
34ИспаниязщВиктор Гомес
15ИспаниязщДавид Лопес
84'
10ИспанияпзСерхи Дардер
69'
21ИспанияпзМарк Рока
7КитайнпУ Лэй
57'
23ИспаниянпАдриан Эмбарба
69'
11ИспаниянпРауль де Томас
3ИспаниязщАдрия Педроса
46'
14ИспанияпзОскар Мелендо
57'
33ИспанияпзНиколас Рибаудо
69'
12АргентинанпХонатан Кальери
69'
26ИспанияпзПоль Лосано
84'
13БельгияврТибо Куртуа
5ФранциязщРафаэль Варан
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
12Бразилиязщ Марсело
4ИспаниязщСерхио Рамос
14Бразилияпз Каземиро
15УругвайпзФедерико Вальверде
22Испанияпз Иско
64'
8ГерманияпзТони Кроос
7БельгиянпЭден Азар
63'
9ФранциянпКарим Бензема
25Бразилиянп Винисиус Жуниор
63'
27Бразилиянп Родриго
64'
Запасные
25ИспанияврОйер Оласабаль
24ИспаниязщФернандо Калеро
5Бразилиязщ Налдо
16ИспаниязщХави Лопес
22АргентинапзМатиас Варгас
4ИспанияпзВиктор Санчес
31ИспаниянпВиктор Кампусано
26ИспанияврДиего Альтубе
1ФранцияврАльфонс Ареола
3БразилиязщЭдер Милитао
39ИспаниязщХавьер Эрнандес
16КолумбияпзХамес Родригес
21ИспаниянпБраим Диас
20ИспаниянпМарко Асенсио
11УэльснпГарет Бэйл
24Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
47ИспанияМигель Гутьеррес
Главные тренеры
ИспанияФернандес Абелардо
ИспанияФрансиско Хоакин Перес Руфете
ФранцияЗинедин Зидан
История личных встреч
2019/20 7 декабря Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
2018/19 27 января Испания - Примера Тур 21 Эспаньол2 : 4Реал Мадрид
2018/19 22 сентября Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид1 : 0Эспаньол
2017/18 27 февраля Испания - Примера Тур 26 Эспаньол1 : 0Реал Мадрид
2017/18 1 октября Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
2016/17 18 февраля Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
2016/17 18 сентября Испания - Примера Тур 4 Эспаньол0 : 2Реал Мадрид
2015/16 31 января Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид6 : 0Эспаньол
2015/16 12 сентября Испания - Примера Тур 3 Эспаньол0 : 6Реал Мадрид
2014/15 17 мая Испания - Примера Тур 37 Эспаньол1 : 4Реал Мадрид
Текстовая трансляция
90+4'
Матч завершён! «Реал» с минимальным счётом победил «Эспаньол» в Барселоне, набрал три очка и опередил «Барсу» в турнирной таблице. Для побед «Реалу» хватило одного гола, который был забит в результате крутой комбинации в концовке первого тайма.
90+4'
Марсело чуть не срезал прострел соперника в свои же ворота!
90+2'
Диего Лопес забрал прострельную передачу Карвахаля, Бензема к эпизоду немного не успел.
90+1'
Четыре минуты остаётся играть.
87'
 
Винисиус Жуниор
Винисиус был наказан предупреждением.
87'
Кальери почти дотянулся к навесу партнёра со штрафного, но в этот момент подтолкнул Варана в спину. Арбитр заметил фол.
84'
 
Поль Лосано
Поль Лосано вышел.
84'
 
Давид Лопес
Давид Лопес ушёл.
84'
Де Томас почти зацепился за подачу с фланга у вратарской Куртуа, но бельгийский вратарь вовремя сыграл на выходе.
82'
Винисиус разогнал контратаку и подключил через Бензема Родриго, которому помешали пробить с края штрафной.
79'
Несколько жёстких стыков в середине поля. Но арбитр решил не останавливать встречу — всё в пределах правил.
76'
Очередная пауза на водопой. Последняя в матче.
75'
Родриго завозился с мячом перед чужой штрафной. Бразилец сначала обыграл одного, а потом допустил ошибку. «Реалу» пришлось бежать назад.
72'
Педроса опередил Родриго на фланге, выбив мяч в аут. Продолжает «Эспаньол» обороняться.
70'
Кроос нарушением остановил контратаку «Эспаньола», которую разгонял Мелендо.
69'
 
Николас Рибаудо
Рибаудо вышел.
69'
 
Серхи Дардер
Хозяева сняли с игры Дардера.
69'
 
Хонатан Кальери
Кальери вышел.
69'
 
Адриан Эмбарба
Эмбарба ушёл.
68'
 
Адрия Педроса
Педроса получил жёлтую за грубый фол.
65'
Де Томас опасно пробил низом со штрафного, но Куртуа дотянулся, отразив мяч в аут.
64'
 
Родриго
Родриго вышел.
64'
 
Иско
Иско покинул поле.
63'
 
Винисиус Жуниор
Винисиус вышел.
63'
 
Эден Азар
Азара заменили.
62'
Не получается у «Реала» играть в нападении во втором тайме. Зидан готовит замены.
57'
 
Оскар Мелендо
Мелендо вышел.
57'
 
У Лэй
У Лэй ушёл.
55'
Тони Кроос решился на дальний удар, послав мяч намного выше ворот. И такое бывает.
54'
Каземиро выстрелил со штрафного в стенку из игроков «Эспаньола». Пушечный удар, но даже до ворот он не дошёл.
51'
Иско запустил мяч на дальнюю штангу, откуда Бензема в падении пробил, попав в сетку с внешней стороны.
49'
Прострел Гомеса нашёл в штрафной «Реала» У Лэя, который в касание переправил мяч прямо под ноги Куртуа.
46'
 
Адрия Педроса
Педроса в игре.
46'
 
Дидак Вила
Дидак Вила заменён в перерыве.
46'
Второй тайм!
45+3'
Закончился первый тайм. «Эспаньол» создал несколько опасных моментов в начале встречи, а затем ушёл в оборону. Игра от обороны не пошла — всё это привело к голу мадридцев на последней минуте тайма. Перерыв.
45'
0:1
Каземиро
ГОЛ! Бензема выскочил на скидку и в сложной ситуации сыграл пяткой на забежавшего к вратарской Каземиро, который расстрелял дальнюю девятку с пары метров. Крутой гол!
44'
Паника во вратарской «Эспаньола». Защитники отбили удар Каземиро по пустым воротам, а затем каталонцев выручил Диего Лопес, среагировавший на удар Азара из центра штрафной!
43'
Диего Лопес в игре на выходе столкнулся со своим защитником, но ситуацию спас У Лэй, сыгравший на отбой.
41'
Азар открылся справа, но вскоре сделал плохую подачу в штрафную — первый же защитник её прервал.
39'
Тони Кроосу досталось в середине поля. Марк Рока рубанул немца.
37'
Вальверде загубил долгую атаку «Реала», сделав безадресный пас в штрафную каталонцев.
36'
Бензема выстрелил с края штрафной под перекладину — Диего Лопес спас «Эспаньол»!
34'
Закончилась пауза на водопой. Игра продолжается.
31'
Рамос выбежал на подачу Крооса со штрафного и ударил головой прямо в Диего Лопеса.
29'
У Лэй упал в штрафной «Реала» после стыка с Рамосом, но арбитр нарушения не увидел.
27'
Тони Кроос неудачно перевёл мяч направо на Карвахаля. Это чуть ли не первая ошибка немца в передаче.
24'
У Лэй скинул мяч на подключившегося к атаке де Томаса, который с линии штрафной выстрелил выше ворот Куртуа.
22'
Иско попал в положение вне игры, открываясь на передачу Тони Крооса.
20'
Куртуа отразил опасный удар со штрафного!
19'
Рамос сбил Гомеса на фланге. «Эспаньол» впервые за последние 10 минут отодвинул игру к чужой штрафной.
16'
Не получается у «Реала» взломать насыщенную оборону каталонцев. Хозяева почти всей командой защищают свою штрафную. Впереди остается только де Томас.
13'
Марсело резким финтом ускорился к штрафной «Эспаньола» и пробил с рикошетом от ноги защитника — мяч чуть не залетел в дальний угол!
12'
Азара зацепили по ноге. Арбитр Матеу Лаос увидел и остановил встречу.
10'
Рамос! Каземиро подобрал мяч на краю штрафной и ударил во вратарскую, где голову подставил Рамос. Получилось чуть выше полупустых ворот!
8'
Диего Лопес среагировал на неожиданный удар Каземиро с центра поля.
6'
Чудом никто не замкнул подачу У Лэя! Как же опасен «Эспаньол» на старте встречи.
4'
«Реал» по-прежнему не может перейти на чужую половину поля. Очень резво начал «Эспаньол».
3'
«Эспаньол» создал невероятный момент. Рамос ошибся на фланге, последовал прострел У Лэя вдоль штрафной «Реала», но набежавший игрок хозяев пробил прямо в Варана!
1'
Игра началась!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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