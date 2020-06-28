Гранада – Эибар смотреть онлайн 28 июня 2020
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|13
|вр
|Аарон Эскандель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|
73'
|6
|зщ
|Херман Санчес
|20
|зщ
|Хесус Вальехо
|16
|зщ
|Виктор Диас
|8
|пз
|Ян Брис
|
46'
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Феде Вико
|10
|пз
|Антонио Пуэртас
|
82'
|24
|нп
|Карлос Фернандес
|23
|нп
|Дарвин Мачис
|9
|нп
|Роберто Сольдадо
|
46'
|17
|пз
|Жил Диаш
|
73'
|18
|нп
|Антоньин
|
82'
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Эстебан Бургос
|20
|зщ
|Роберто Корреа
|11
|зщ
|Рафа Соареш
|
65'
|3
|зщ
|Педро Бигас
|6
|пз
|Серхио Альварес
|22
|пз
|Такаси Инуи
|
66'
|14
|пз
|Фабиан Орельяна
|
75'
|16
|пз
|Пабло де Бласис
|8
|пз
|Папе Диоп
|17
|нп
|Кике
|
87'
|15
|зщ
|Хосе Анхель
|
65'
|18
|пз
|Себастьян Кристофоро
|
66'
|19
|нп
|Шарлес
|
75'
|10
|пз
|Эду Эспосито
|
87'
|35
|вр
|Унай Эчебаррия
|40
|вр
|Жоау Кошта
|39
|зщ
|Пепе Санчес
|2
|зщ
|Димитри Фулкье
|11
|зщ
|Исмаил Кёйбаши
|5
|зщ
|Хосе Антонио Мартинес
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|12
|пз
|Рамон Азиз
|31
|пз
|Марио Родригес
|13
|вр
|Йоэль Родригес
|31
|зщ
|Серхио Куберо
|12
|зщ
|Паулу Оливейра
|24
|зщ
|Альваро Техеро
|33
|пз
|Мигель Атьенса
|27
|пз
|Мигель Мари
|21
|пз
|Педро Леон
|7
|нп
|Кике
|Диего Пенас Мартинес
|Хосе Луис Мендилибар
|2019/20
|20 декабря
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 0
|2016/17
|13 февраля
|Испания - Примера
|Тур 22
|4 : 0
|2016/17
|11 сентября
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 2
|2015/16
|18 января
|Испания - Примера
|Тур 20
|5 : 1
|2015/16
|24 августа
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 3
|2014/15
|22 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|2014/15
|26 октября
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
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