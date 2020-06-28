  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Гранада – Эибар смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур
Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск
ГранадаЭйбар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Гранада – Эибар на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Гранада
Гранада
Эйбар
Эйбар
13 Испания вр Аарон Эскандель  
15 Испания зщ Карлос Нева
73'
6 Испания зщ Херман Санчес  
20 Испания зщ Хесус Вальехо  
16 Испания зщ Виктор Диас  
8 Камерун пз Ян Брис
46'
21 Венесуэла пз Янхель Эррера  
14 Испания пз Феде Вико  
10 Испания пз Антонио Пуэртас
82'
24 Испания нп Карлос Фернандес  
23 Венесуэла нп Дарвин Мачис  
9 Испания нп Роберто Сольдадо
46'
17 Португалия пз Жил Диаш
73'
18 Испания нп Антоньин
82'
1 Сербия вр Марко Дмитрович  
2 Аргентина зщ Эстебан Бургос  
20 Испания зщ Роберто Корреа  
11 Португалия зщ Рафа Соареш
65'
3 Испания зщ Педро Бигас  
6 Испания пз Серхио Альварес  
22 Япония пз Такаси Инуи
66'
14 Чили пз Фабиан Орельяна
75'
16 Аргентина пз Пабло де Бласис  
8 Сенегал пз Папе Диоп  
17 Испания нп Кике
87'
15 Испания зщ Хосе Анхель
65'
18 Уругвай пз Себастьян Кристофоро
66'
19 Бразилия нп Шарлес
75'
10 Испания пз Эду Эспосито
87'
Запасные
35 Испания вр Унай Эчебаррия  
40 Португалия вр Жоау Кошта  
39 Испания зщ Пепе Санчес  
2 Гваделупа зщ Димитри Фулкье  
11 Турция зщ Исмаил Кёйбаши  
5 Испания зщ Хосе Антонио Мартинес  
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте  
12 Нигерия пз Рамон Азиз  
31 Испания пз Марио Родригес  
13 Испания вр Йоэль Родригес  
31 Испания зщ Серхио Куберо  
12 Португалия зщ Паулу Оливейра  
24 Испания зщ Альваро Техеро  
33 Испания пз Мигель Атьенса  
27 Испания пз Мигель Мари  
21 Испания пз Педро Леон  
7 Испания нп Кике  
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес      
Испания Хосе Луис Мендилибар      
История личных встреч
2019/20 20 декабря Испания - Примера Тур 18 Эйбар3 : 0Гранада
2016/17 13 февраля Испания - Примера Тур 22 Эйбар4 : 0Гранада
2016/17 11 сентября Испания - Примера Тур 3 Гранада1 : 2Эйбар
2015/16 18 января Испания - Примера Тур 20 Эйбар5 : 1Гранада
2015/16 24 августа Испания - Примера Тур 1 Гранада1 : 3Эйбар
2014/15 22 марта Испания - Примера Тур 28 Гранада0 : 0Эйбар
2014/15 26 октября Испания - Примера Тур 9 Эйбар1 : 1Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вильярреал – Валенсия смотреть онлайн 28 июня 2020
    Вильярреал – Валенсия смотреть онлайн 28 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур Начало 28 июня 2020г в 18:00 мск...
  • Леганес - Гранада смотреть онлайн 22 июня 2020
    Леганес - Гранада смотреть онлайн 22 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск...
  • Гранада - Вильярреал смотреть онлайн 19 июня 2020
    Гранада - Вильярреал смотреть онлайн 19 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 29-й тур Начало 19 июня 2020г в 20:30 мск...
  • Бетис - Гранада смотреть онлайн 15 июня 2020
    Бетис - Гранада смотреть онлайн 15 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 29-й тур Начало 15 июня 2020г в 23:00 мск  ...
  • Гранада – Хетафе онлайн 12.06.2020
    Гранада – Хетафе онлайн 12.06.2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 28-й тур Начало 12 июня 2020г в 20:30 мск...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close