Сампдория – Болонья смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|29
|зщ
|Никола Мурру
|
80'
|15
|зщ
|Омар Коллей
|21
|зщ
|Лорензо Тонелли
|
74'
|24
|зщ
|Бартош Берешиньски
|
80'
|7
|пз
|Кароль Линетти
|
80'
|6
|пз
|Олбин Экдаль
|4
|пз
|Роналду Виейра
|12
|пз
|Фабио Депаоли
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
|17
|нп
|Антонино ла Гумина
|
72'
|9
|нп
|Федерико Бонаццоли
|
72'
|34
|зщ
|Майя Йосида
|
74'
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|
80'
|11
|пз
|Гастон Рамирес
|
80'
|26
|пз
|Мехди Лери
|
80'
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|23
|зщ
|Данило Ларанжера
|14
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|5
|зщ
|Гари Медель
|
83'
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|13
|зщ
|Маттья Бани
|21
|пз
|Роберто Сориано
|
87'
|16
|пз
|Андреа Поли
|
54'
|24
|нп
|Родриго Паласио
|
87'
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|10
|нп
|Никола Сансоне
|
54'
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|
54'
|99
|нп
|Муса Бэрроу
|
54'
|8
|пз
|Николас Домингес
|
83'
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|
87'
|29
|нп
|Джанмарко Канджано
|
87'
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Юлиан Хабот
|16
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|91
|пз
|Андреа Бертолаччи
|20
|пз
|Гонсало Марони
|18
|пз
|Мортен Торсби
|32
|нп
|Феличе Д'Амико
|1
|вр
|Анжело да Коста
|6
|зщ
|Федерико Бонини
|25
|зщ
|Габриэле Корбо
|4
|зщ
|Стефано Денсвил
|34
|пз
|Андри-Фаннар Бальдюрссон
|26
|пз
|Муса Джувара
|11
|пз
|Ладислав Крейчи
|Клаудио Раньери
|Синиша Михайлович
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|2018/19
|20 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|2018/19
|1 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 1
|2017/18
|18 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|2017/18
|25 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|2016/17
|12 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 1
|2016/17
|21 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 0
|2015/16
|31 января
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 2
|2015/16
|14 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 0
|2013/14
|26 января
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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