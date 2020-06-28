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Сампдория – Болонья смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск
СампдорияБолонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Сампдория
Генуя
Болонья
Болонья
1 Италия вр Эмиль Аудеро  
29 Италия зщ Никола Мурру
80'
15 Гамбия зщ Омар Коллей  
21 Италия зщ Лорензо Тонелли
74'
24 Польша зщ Бартош Берешиньски
80'
7 Польша пз Кароль Линетти
80'
6 Швеция пз Олбин Экдаль  
4 Португалия пз Роналду Виейра  
12 Италия пз Фабио Депаоли  
23 Италия нп Маноло Габбьядини  
17 Италия нп Антонино ла Гумина
72'
9 Италия нп Федерико Бонаццоли
72'
34 Япония зщ Майя Йосида
74'
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
80'
11 Уругвай пз Гастон Рамирес
80'
26 Франция пз Мехди Лери
80'
28 Польша вр Лукаш Скорупски  
23 Бразилия зщ Данило Ларанжера  
14 Япония зщ Такэхиро Томиясу  
5 Чили зщ Гари Медель
83'
35 Нидерланды зщ Митчелл Дейкс  
13 Италия зщ Маттья Бани  
21 Италия пз Роберто Сориано
87'
16 Италия пз Андреа Поли
54'
24 Аргентина нп Родриго Паласио
87'
7 Италия нп Риккардо Орсолини  
10 Италия нп Никола Сансоне
54'
30 Нидерланды пз Йерди Схаутен
54'
99 Гамбия нп Муса Бэрроу
54'
8 Аргентина пз Николас Домингес
83'
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
87'
29 Италия нп Джанмарко Канджано
87'
Запасные
30 Италия вр Владимиро Фальконе  
5 Германия зщ Юлиан Хабот  
16 Норвегия пз Кристоффер Аскильдсен  
91 Италия пз Андреа Бертолаччи  
20 Аргентина пз Гонсало Марони  
18 Норвегия пз Мортен Торсби  
32 Италия нп Феличе Д'Амико  
1 Бразилия вр Анжело да Коста  
6 Италия зщ Федерико Бонини  
25 Италия зщ Габриэле Корбо  
4 Нидерланды зщ Стефано Денсвил  
34 Исландия пз Андри-Фаннар Бальдюрссон  
26 Гамбия пз Муса Джувара  
11 Чехия пз Ладислав Крейчи  
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери      
Сербия Синиша Михайлович      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 1Сампдория
2018/19 20 апреля Италия - Серия А Тур 33 Болонья3 : 0Сампдория
2018/19 1 декабря Италия - Серия А Тур 14 Сампдория4 : 1Болонья
2017/18 18 апреля Италия - Серия А Тур 33 Сампдория1 : 0Болонья
2017/18 25 ноября Италия - Серия А Тур 14 Болонья3 : 0Сампдория
2016/17 12 февраля Италия - Серия А Тур 24 Сампдория3 : 1Болонья
2016/17 21 сентября Италия - Серия А Тур 5 Болонья2 : 0Сампдория
2015/16 31 января Италия - Серия А Тур 22 Болонья3 : 2Сампдория
2015/16 14 сентября Италия - Серия А Тур 3 Сампдория2 : 0Болонья
2013/14 26 января Италия - Серия А Тур 21 Сампдория1 : 1Болонья

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