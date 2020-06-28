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Наполи – СПАЛ смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск
Наполи  СПАЛ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Наполи
Неаполь
СПАЛ
Феррара
1 Италия вр Алекс Мерет  
6 Португалия зщ Мариу Руй
80'
26 Сенегал зщ Калиду Кулибали
80'
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай  
19 Сербия зщ Никола Максимович  
12 Северная Македония пз Элиф Элмас  
68 Словакия пз Станислав Лоботка  
8 Испания пз Фабиан Руис  
24 Италия нп Лоренцо Инсинье
65'
14 Бельгия нп Дрис Мертенс
64'
7 Испания нп Хосе Кальехон
77'
99 Польша нп Аркадиуш Милик
64'
11 Мексика нп Ирвин Лосано
65'
34 Германия нп Амин Юнес
77'
31 Алжир зщ Фаузи Гулам
80'
44 Греция зщ Костас Манолас
80'
25 Хорватия вр Карло Летица  
23 Италия зщ Франческо Викари  
4 Польша зщ Тьяго Сионек  
27 Бразилия зщ Фелипе  
93 Алжир пз Мохамед Фарес  
11 Италия пз Алессандро Мургиа
75'
7 Италия пз Симоне Миссироли  
21 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
76'
13 Польша пз Аркадиуш Реца
46'
32 Италия нп Альберто Черри  
37 Италия нп Андреа Петанья
80'
8 Италия пз Маттиа Валоти
46'
14 Буркина-Фасо пз Брайан Дабо
75'
77 Италия пз Марко Д'Алессандро
76'
10 Италия нп Серджо Флоккари
80'
Запасные
27 Греция вр Орестис Карнезис  
25 Колумбия вр Давид Оспина  
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо  
13 Италия зщ Себастьяно Луперто  
4 Германия пз Диего Демме  
20 Польша пз Пётр Зелиньски  
21 Италия нп Маттео Политано  
65 Италия вр Марко Менегетти  
22 Сенегал вр Демба Тиам  
41 Италия зщ Кевин Бонифаци  
26 Италия зщ Якопо Сала  
40 Сербия зщ Ненад Томович  
19 Аргентина пз Лукас Кастро  
96 Эстония пз Георгий Тунёв  
6 Италия пз Мирко Вальдифиори  
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо      
Италия Луиджи Ди Бьяджо      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 СПАЛ1 : 1Наполи
2018/19 12 мая Италия - Серия А Тур 36 СПАЛ1 : 2Наполи
2018/19 22 декабря Италия - Серия А Тур 17 Наполи1 : 0СПАЛ
2017/18 18 февраля Италия - Серия А Тур 25 Наполи1 : 0СПАЛ
2017/18 23 сентября Италия - Серия А Тур 6 СПАЛ2 : 3Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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