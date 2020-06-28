Наполи – СПАЛ смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Алекс Мерет
|6
|зщ
|Мариу Руй
|
80'
|26
|зщ
|Калиду Кулибали
|
80'
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|19
|зщ
|Никола Максимович
|12
|пз
|Элиф Элмас
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|нп
|Лоренцо Инсинье
|
65'
|14
|нп
|Дрис Мертенс
|
64'
|7
|нп
|Хосе Кальехон
|
77'
|99
|нп
|Аркадиуш Милик
|
64'
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|
65'
|34
|нп
|Амин Юнес
|
77'
|31
|зщ
|Фаузи Гулам
|
80'
|44
|зщ
|Костас Манолас
|
80'
|25
|вр
|Карло Летица
|23
|зщ
|Франческо Викари
|4
|зщ
|Тьяго Сионек
|27
|зщ
|Фелипе
|93
|пз
|Мохамед Фарес
|11
|пз
|Алессандро Мургиа
|
75'
|7
|пз
|Симоне Миссироли
|21
|пз
|Габриэл Стрефезза
|
76'
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|
46'
|32
|нп
|Альберто Черри
|37
|нп
|Андреа Петанья
|
80'
|8
|пз
|Маттиа Валоти
|
46'
|14
|пз
|Брайан Дабо
|
75'
|77
|пз
|Марко Д'Алессандро
|
76'
|10
|нп
|Серджо Флоккари
|
80'
|27
|вр
|Орестис Карнезис
|25
|вр
|Давид Оспина
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Себастьяно Луперто
|4
|пз
|Диего Демме
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|65
|вр
|Марко Менегетти
|22
|вр
|Демба Тиам
|41
|зщ
|Кевин Бонифаци
|26
|зщ
|Якопо Сала
|40
|зщ
|Ненад Томович
|19
|пз
|Лукас Кастро
|96
|пз
|Георгий Тунёв
|6
|пз
|Мирко Вальдифиори
|Дженнаро Гаттузо
|Луиджи Ди Бьяджо
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|2018/19
|12 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
|2018/19
|22 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|2017/18
|18 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|2017/18
|23 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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