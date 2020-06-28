Смотреть Милан - Рома онлайн трансляция 28.06.2020
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|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|19
|зщ
|Тео Бернар Франсуа
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|24
|зщ
|Симон Кьер
|12
|зщ
|Андреа Конти
|79
|пз
|Франк Кессье
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|
54'
|7
|пз
|Самуэль Кастильехо
|
54'
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|18
|нп
|Анте Ребич
|
78'
|56
|зщ
|Алексис Салемакерс
|
54'
|39
|пз
|Лукас Пакета
|
54'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|
78'
|83
|вр
|Антонио Миранте
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|2
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|21
|пз
|Жордан Верету
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|
81'
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|
81'
|77
|пз
|Генрих Мхитарян
|
69'
|9
|нп
|Эдин Джеко
|
70'
|99
|нп
|Джастин Клюйверт
|
58'
|31
|нп
|Карлес Сайоль
|
58'
|8
|нп
|Диего Перотти
|
69'
|19
|нп
|Никола Калинич
|
70'
|42
|пз
|Амаду Диавара
|
81'
|27
|пз
|Хавьер Пасторе
|
81'
|1
|вр
|Асмир Бегович
|90
|вр
|Антонио Доннарумма
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|пз
|Лукас Билья
|94
|пз
|Марко Брешианини
|46
|пз
|Маттео Габбиа
|33
|пз
|Раде Крунич
|93
|пз
|Диего Лаксальт
|98
|нп
|Дэниел Мальдини
|63
|вр
|Даниэл Фузато
|20
|зщ
|Федерико Фасио
|41
|зщ
|Рожер Ибаньес
|11
|зщ
|Александар Коларов
|33
|зщ
|Бруно Перес
|14
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|Стефано Пиоли
|Паулу Фонсека
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|2018/19
|3 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|2018/19
|31 августа
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|2017/18
|25 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|2017/18
|1 октября
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 2
|2016/17
|7 мая
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 4
|2016/17
|12 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|2015/16
|14 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 3
|2015/16
|9 января
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|2014/15
|9 мая
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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