  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Смотреть Милан - Рома онлайн трансляция 28.06.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало матча 28 июня 2020г в 18:15 мск
НаполиРома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Милан – Рома на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 18-15 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма  
19 Франция зщ Тео Бернар Франсуа  
13 Италия зщ Алессио Романьоли  
24 Дания зщ Симон Кьер  
12 Италия зщ Андреа Конти  
79 Кот-д039;Ивуар пз Франк Кессье  
10 Турция пз Хакан Чалханоглу  
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
54'
7 Испания пз Самуэль Кастильехо
54'
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер  
18 Хорватия нп Анте Ребич
78'
56 Бельгия зщ Алексис Салемакерс
54'
39 Бразилия пз Лукас Пакета
54'
17 Португалия нп Рафаэл Леау
78'
83 Италия вр Антонио Миранте  
6 Англия зщ Крис Смоллинг  
2 Италия зщ Давиде Дзаппакоста  
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола  
23 Италия зщ Джанлука Манчини  
21 Франция пз Жордан Верету  
4 Италия пз Бриан Кристанте
81'
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
81'
77 Армения пз Генрих Мхитарян
69'
9 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
70'
99 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
58'
31 Испания нп Карлес Сайоль
58'
8 Аргентина нп Диего Перотти
69'
19 Хорватия нп Никола Калинич
70'
42 Гвинея пз Амаду Диавара
81'
27 Аргентина пз Хавьер Пасторе
81'
Запасные
1 Босния и Герцеговина вр Асмир Бегович  
90 Италия вр Антонио Доннарумма  
2 Италия зщ Давиде Калабрия  
20 Аргентина пз Лукас Билья  
94 Италия пз Марко Брешианини  
46 Италия пз Маттео Габбиа  
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич  
93 Уругвай пз Диего Лаксальт  
98 Италия нп Дэниел Мальдини  
63 Бразилия вр Даниэл Фузато  
20 Аргентина зщ Федерико Фасио  
41 Бразилия зщ Рожер Ибаньес  
11 Сербия зщ Александар Коларов  
33 Бразилия зщ Бруно Перес  
14 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле  
17 Турция пз Дженгиз Ундер  
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли      
Португалия Паулу Фонсека      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 1Милан
2018/19 3 февраля Италия - Серия А Тур 22 Рома1 : 1Милан
2018/19 31 августа Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 1Рома
2017/18 25 февраля Италия - Серия А Тур 26 Рома0 : 2Милан
2017/18 1 октября Италия - Серия А Тур 7 Милан0 : 2Рома
2016/17 7 мая Италия - Серия А Тур 35 Милан1 : 4Рома
2016/17 12 декабря Италия - Серия А Тур 16 Рома1 : 0Милан
2015/16 14 мая Италия - Серия А Тур 38 Милан1 : 3Рома
2015/16 9 января Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 1Милан
2014/15 9 мая Италия - Серия А Тур 35 Милан2 : 1Рома
Текстовая трансляция
90+5'
Матч окончен! «Милан» уверенно обыграл «Рому» — 2:0. После перерыва забитыми мячами отметились Ребич и Чалханоглу. Слабо сыграла «Рома» в атаке", иимлянам не удалось ничего опасного создать у ворот Доннаруммы. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Тео Эрнандес убежал в контратаку и заработал на себе фол. Время работает на «Милан».
90+1'
 
Жордан Верету
Верету в центре поля врезал сопернику сзади по ногам и получил карточку.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
2:0
Хакан Чалханоглу
ГОЛ! Чалханоглу с пенальти мощно пробил в верхний угол — без шансов для Миранте!
87'
Пенальти в ворота «Ромы»! Диавара сделал передачу в свою штрафную, а Смоллинг завалил Эрнандеса.
85'
Ничего не получается у «Ромы» в атаке — слишком много потерь. Нет моментов у ворот Доннаруммы.
83'
Перотти развернулся на фланге и вырезал подачу в штрафную, но партнёры не успели к мячу.
81'
 
Хавьер Пасторе
Пасторе появился на поле.
81'
 
Бриан Кристанте
Кристанте заменён.
81'
 
Амаду Диавара
Диавара вышел вместо Пеллегрини.
81'
 
Лоренцо Пеллегрини
Двойная замена у «Ромы».
78'
 
Рафаэл Леау
Леау вышел вместо Ребича.
78'
 
Анте Ребич
Замена у «Милана».
76'
1:0
Анте Ребич
ГОЛ! Дзаппакоста ошибся в передаче в центре поля. Пакета убежал по флангу и навесил в штрафную, Кессье сложился и пробил по центру — Миранте парировал. Ребич подкараулил отскок и пробил в штангу, но со второй попытки вколотил мяч в сетку!
74'
Возобновилась игра, вернулись команды на поле. Римляне разыгрывают мяч в центре поля.
73'
Пауза — арбитр отправил команды попить воды.
72'
Пакета с правого края сместился к центру и мощным ударом запустил мяч на трибуну.
70'
 
Никола Калинич
Калинич в игре.
70'
 
Эдин Джеко
Джеко заменён.
69'
 
Диего Перотти
Перотти вышел вместо Мхитаряна.
69'
 
Генрих Мхитарян
Двойная замена у «Ромы».
67'
Миланцы разыграли перед штрафной, Пакета целил в нижний угол — Миранте перевёл на угловой!
66'
Момент у «Милана»! Салемакерс сделал передачу в штрафную, Ребич красиво пропустил мяч, а Чалханоглу с острого угла пробил низом — Миранте на месте!
64'
Верету на скорости промчался по левому флангу и навесил в штрафную — миланцы выбили мяч в сторону.
62'
 
Анте Ребич
Ребич упустил мяч и прихватил соперника. Жёлтая карточка.
60'
Атака «Ромы» левым флангом. Спинаццола прострелил низом в штрафную, но не дошёл мяч до Джеко.
58'
 
Карлес Сайоль
Сайоль вышел вместо Клюйверта.
58'
 
Джастин Клюйверт
Замена у «Ромы».
56'
Салемакерс подкараулил отскок возле штрафной и плотно пробил — рикошет и угловой.
54'
 
Алексис Салемакерс
Салемакерс появился на поле.
54'
 
Самуэль Кастильехо
Кастильехо покинул поле.
54'
 
Лукас Пакета
Пакета вышел вместо Бонавентуры.
54'
 
Джакомо Бонавентура
Двойная замена у «Милана».
52'
Ребич совершил перехват, Чалханоглу по центру дошёл до штрафной и пробил низом — Смоллинг заблокировал.
50'
Римляне провели атаку по центру, Мхитарян мощно пробил, но попал в Кьера.
48'
Верету сделал слабую передачу назад! Ребич прокинул мяч мимо Миранте, но получилось слишком сильно.
46'
Стартовал второй тайм!
45+2'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм, борьба шла преимущественно в центре поля. Был один хороший момент у миланцев, но Чалханоглу из убойной позиции не попал головой по воротам.
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Штрафной для «Милана» на левом фланге. Чалханоглу вырезал подачу на дальнюю штангу — Миранте перевёл на угловой.
41'
 
Самуэль Кастильехо
Кастильехо за фол на Джеко получил «горчичник».
40'
Римляне разыграли по центру! Прошла передача в штрафную, но Доннарумма выскочил из ворот и опередил Джеко.
38'
Момент! Эрнандес подключился к атаке и мягко навесил во вратарскую — Миранте не добрался до мяча, а Чалханоглу пробил головой выше перекладины!
36'
Атака «Ромы» левым флангом. Доннарумма уверенно забрал мяч после подачи Спинаццолы.
34'
Арбитр отправил команды на водопой.
32'
Миранте в собственной вратарской обыграл Ребича! Рискованное действие от голкипера, но повезло римлянам.
30'
«Милан» чуть больше владеет мячом — 53% на 47%, а по ударам в створ преимущество у «Ромы» — 2:0.
28'
Миланцы красиво разыграли в касание! Бонавентура ворвался в штрафную и пробил — мяч улетел выше цели.
26'
Позиционная атака «Милана». Конти дошёл до лицевой и прострелил — Смоллинг перехватил мяч.
24'
Мхитарян сместился на фланг и вырезал подачу в штрафную — Кьер вынес мяч в сторону.
22'
 
Лоренцо Пеллегрини
Пеллегрини грубо влетел в ногу Беннасеру и получил карточку.
21'
Опасно! Клюйверт навесил с углового, мяч отскочил к Джеко, который из убойной позиции не попал головой по воротам.
19'
Мхитарян забежал по правому флангу и прострелил во вратарскую! Клюйверт оторвался от Конти, но немного не успел к мячу.
17'
Конти на скорости убежал по правому флангу, но Манчини здорово отработал и выбил мяч у соперника.
15'
Мхитарян разогнал атаку и сделал перевод на правый край. Клюйверт прострелил в штрафную, но Пеллегрини крайне неудачно обработал мяч.
13'
Пока совсем без ворот идёт игра. Осторожно действуют команды.
11'
Миланцы катают мяч на своей половине поля без продвижения вперёд.
9'
Атака «Ромы» правым флангом. Кристане вырезал подачу во вратарскую — Доннарумма спокойно забрал мяч.
7'
Мхитарян сделал перевод на правый край, Кристанте дошёл до лицевой и прострелил — миланцы перехватили мяч.
5'
Перешла борьба в центр поля, темп невысокий.
3'
Хозяева активно проводят стартовые минуты. Длинный заброс от Кессье, но римляне перехватили.
1'
Матч начался! Римляне разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020
    Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур  Начало 27 июня 2020г в 22:45 мск...
  • Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
    Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур  Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск...
  • Кальяри – Торино смотреть онлайн 27 июня 2020
    Кальяри – Торино смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур  Начало 27 июня 2020г в 20:30 мск...
  • Рома - Сампдория смотреть онлайн 24 июня 2020
    Рома - Сампдория смотреть онлайн 24 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 24 июня 2020г в 22:45 мск...
  • Лечче - Милан смотреть онлайн 22 июня 2020
    Лечче - Милан смотреть онлайн 22 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 22 июня 2020г в 20:30 мск...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close