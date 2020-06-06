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Десна – Динамо Киев смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 19:30 мск
Десна Динамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Десна
Чернигов
Динамо К
Киев
44УкраинаврЕвгений Паст
26УкраиназщЕфим Конопля
4ЭстониязщЙоонас Тамм
45УкраиназщДенис Фаворов
17УкраиназщАндрей Гитченко
77УкраинапзОрест Кузык
74'
7УкраинапзВладислав Огиря
8УкраинапзАндрей Домбровский
12УкраинапзЕгор Картушов
90+1'
10УкраинанпАлександр Филиппов
85'
28УкраинанпФилипп Будковский
75'
22УкраиназщАндрей Мостовой
74'
20УкраинапзАндрей Тотовицкий
75'
27УкраинапзСергей Старенький
85'
9УкраинапзЛеван Арвеладзе
90+1'
1УкраинаврГеоргий Бущан
94ПольшазщТомаш Кендзёра
30УкраиназщАртём Шабанов
6ГанапзМохаммед Кадири
18УкраинапзАлександр Андриевский
63'
8УкраинапзВладимир Шепелев
58'
7СловенияпзБеньямин Вербич
29УкраинапзВиталий Буяльский
87'
20УкраинапзАлександр Караваев
15УкраинапзВиктор Цыганков
33БельгиянпИбрагим Каргбо
46'
14УругвайпзКарлос Де Пена
46'
5УкраинапзСергей Сидорчук
58'
99ДанияпзМиккель Дуэлунн
63'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
87'
Запасные
72УкраинаврИгорь Литовка
5УкраиназщВиталий Ермаков
43УкраинапзАртур Западня
90УкраинапзИлья Шевцов
13УкраинанпДмитрий Хлёбас
71УкраинаврДенис Бойко
23ХорватиязщЙосип Пиварич
34УкраиназщАлександр Сирота
11УкраинапзГеоргий Цитаишвили
70УкраинанпНазарий Русин
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
УкраинаАлексей Александрович Михайличенко
История личных встреч
2020 15 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Динамо К1 : 1Десна
2020 15 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Десна0 : 1Динамо К
2020 15 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Динамо К1 : 2Десна
2019 2 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Десна1 : 2Динамо К
2019 23 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К4 : 0Десна
2018 29 ноября Кубок Украины 1/4 финала Десна0 : 2Динамо К

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