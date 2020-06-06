Десна – Динамо Киев смотреть онлайн 28 июня 2020
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|44
|вр
|Евгений Паст
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|4
|зщ
|Йоонас Тамм
|45
|зщ
|Денис Фаворов
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|зщ
|Андрей Гитченко
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|пз
|Орест Кузык
74'
|7
|пз
|Владислав Огиря
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|пз
|Андрей Домбровский
|12
|пз
|Егор Картушов
90+1'
|10
|нп
|Александр Филиппов
85'
|28
|нп
|Филипп Будковский
75'
|22
|зщ
|Андрей Мостовой
74'
|20
|пз
|Андрей Тотовицкий
75'
|27
|пз
|Сергей Старенький
85'
|9
|пз
|Леван Арвеладзе
90+1'
|1
|вр
|Георгий Бущан
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
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|зщ
|Артём Шабанов
|6
|пз
|Мохаммед Кадири
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|пз
|Александр Андриевский
63'
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|Владимир Шепелев
58'
|7
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|Беньямин Вербич
|29
|пз
|Виталий Буяльский
87'
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|пз
|Александр Караваев
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|33
|нп
|Ибрагим Каргбо
46'
|14
|пз
|Карлос Де Пена
46'
|5
|пз
|Сергей Сидорчук
58'
|99
|пз
|Миккель Дуэлунн
63'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
87'
|72
|вр
|Игорь Литовка
|5
|зщ
|Виталий Ермаков
|43
|пз
|Артур Западня
|90
|пз
|Илья Шевцов
|13
|нп
|Дмитрий Хлёбас
|71
|вр
|Денис Бойко
|23
|зщ
|Йосип Пиварич
|34
|зщ
|Александр Сирота
|11
|пз
|Георгий Цитаишвили
|70
|нп
|Назарий Русин
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Алексей Александрович Михайличенко
|2020
|15 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 1
|2020
|15 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 1
|2020
|15 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 2
|2019
|2 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 2
|2019
|23 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|4 : 0
|2018
|29 ноября
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 2
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