Ворскла – Олимпик смотреть онлайн 28 июня 2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Ворскла – Олимпик на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 19-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|21
|вр
|Александр Ткаченко
|39
|зщ
|Евгений Опанасенко
|4
|зщ
|Игорь Пердута
|50
|зщ
|Ибрахим Кане
|17
|зщ
|Владимир Чеснаков
|82
|пз
|Павел Ребенок
46'
|9
|пз
|Эдин Шехич
90+2'
|28
|пз
|Давид Пуцлин
|11
|нп
|Руслан Степанюк
|77
|нп
|Денис Васин
39'
|10
|нп
|Владислав Кулач
61'
|14
|нп
|Даниил Кравчук
39'
|7
|пз
|Луизау
46'
|13
|пз
|Oleh Vlasov
61'
|42
|пз
|Illia Hadzhuk
90+2'
|30
|вр
|Артём Кичак
|44
|зщ
|Евгений Цымбалюк
45+3'
|13
|зщ
|Иван Зотько
|4
|зщ
|Дмитрий Гришко
|54
|зщ
|Орест Лебеденко
|29
|пз
|Никита Кравченко
|7
|пз
|Виталий Балашов
64'
|89
|пз
|Сергей Политыло
|19
|пз
|Максим Тейксейра
85'
|14
|пз
|Даниэль Романовский
64'
|8
|нп
|Шахаб Захеди
64'
|88
|пз
|Назар Вербный
45+3'
|21
|пз
|Андрей Кравчук
64'
|42
|пз
|Евгений Пасич
64'
|17
|нп
|Денис Баланюк
64'
|11
|пз
|Павел Ксёнз
85'
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|18
|зщ
|Yevhen Pavliuk
|37
|зщ
|Valerii Dubko
|12
|вр
|Бетим Халими
|74
|зщ
|Игорь Снурницын
|20
|пз
|Темур Чогадзе
|9
|пз
|Тарас Завийский
|Юрий Вильевич Максимов
|Игорь Петрович Климовский
|2020
|15 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 1
|1 : 1
|2020
|7 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|1 : 0
|2020
|20 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|2 : 0
|2019
|29 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|2 : 2
|2019
|5 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|1 : 1
|2019
|28 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|2 : 1
|2019
|29 июля
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|1 : 0
|2018
|9 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|1 : 4
|2018
|25 октября
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 0 ДВ
|2018
|9 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур Начало 27 июня 2020г в 19:30 мск...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 27-й тур Начало 21 июня 2020г в 17:00 мск...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 19:30 мск ...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 14:00 мск ...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...