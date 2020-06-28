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Ворскла – Олимпик смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 19:30 мск
ВорсклаОлимпик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ворскла
Полтава
Олимпик Д
Донецк
21УкраинаврАлександр Ткаченко
39УкраиназщЕвгений Опанасенко
4УкраиназщИгорь Пердута
50МализщИбрахим Кане
17УкраиназщВладимир Чеснаков
82УкраинапзПавел Ребенок
46'
9Босния и ГерцеговинапзЭдин Шехич
90+2'
28ХорватияпзДавид Пуцлин
11УкраинанпРуслан Степанюк
77УкраинанпДенис Васин
39'
10УкраинанпВладислав Кулач
61'
14УкраинанпДаниил Кравчук
39'
7Бразилияпз Луизау
46'
13УкраинапзOleh Vlasov
61'
42УкраинапзIllia Hadzhuk
90+2'
30УкраинаврАртём Кичак
44УкраиназщЕвгений Цымбалюк
45+3'
13УкраиназщИван Зотько
4УкраиназщДмитрий Гришко
54УкраиназщОрест Лебеденко
29УкраинапзНикита Кравченко
7УкраинапзВиталий Балашов
64'
89УкраинапзСергей Политыло
19ФранцияпзМаксим Тейксейра
85'
14ЛитвапзДаниэль Романовский
64'
8ИраннпШахаб Захеди
64'
88УкраинапзНазар Вербный
45+3'
21УкраинапзАндрей Кравчук
64'
42УкраинапзЕвгений Пасич
64'
17УкраинанпДенис Баланюк
64'
11УкраинапзПавел Ксёнз
85'
Запасные
31УкраинаврДмитрий Ризнык
18УкраиназщYevhen Pavliuk
37УкраиназщValerii Dubko
12КосововрБетим Халими
74УкраиназщИгорь Снурницын
20ГрузияпзТемур Чогадзе
9УкраинапзТарас Завийский
Главные тренеры
УкраинаЮрий Вильевич Максимов
УкраинаИгорь Петрович Климовский
История личных встреч
2020 15 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Олимпик Д1 : 1Ворскла
2020 7 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Ворскла1 : 0Олимпик Д
2020 20 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Олимпик Д2 : 0Ворскла
2019 29 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 10 Ворскла2 : 2Олимпик Д
2019 5 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 5 Олимпик Д1 : 1Ворскла
2019 28 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Ворскла2 : 1Олимпик Д
2019 29 июля Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Олимпик Д1 : 0Ворскла
2018 9 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Олимпик Д1 : 4Ворскла
2018 25 октября Кубок Украины 1/8 финала Ворскла2 : 0 ДВОлимпик Д
2018 9 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Ворскла1 : 1Олимпик Д

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