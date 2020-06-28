  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Мариуполь – Днепр-1 смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 17:00 мск
МариупольДнепр-1

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Мариуполь – Днепр-1 на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 17-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Днепр-1
Днепр
1УкраинаврЕвгений Гальчук
2УкраиназщАлексей Быков
5КамерунзщДжойским Дава Чаконте
75УкраиназщВиктор Корниенко
56'
29УкраиназщИгорь Кирюханцев
37УкраиназщНазарий Муравский
77УкраинапзАндрей Кулаков
67'
25УкраинапзВалерий Федорчук
73УкраинапзДанил Игнатенко
77'
20УкраинапзАлексей Кащук
56'
9УкраинапзДмитрий Мишнёв
77'
17УкраинапзСергей Горбунов
56'
86УкраинанпРуслан Фомин
56'
11УкраинапзВячеслав Чурко
67'
71УкраинапзМаксим Чех
77'
7УкраинапзДмитрий Топалов
77'
33УкраинаврВалерий Юрчук
39УкраиназщАлександр Сваток
3УкраиназщВладимир Адамюк
23БразилиязщЛукас Майа
28'
19УкраиназщАндрей Цуриков
15УкраиназщСергей Логинов
4УкраинапзСергей Кравченко
46'
29УкраинапзАлександр Назаренко
46'
69УкраинапзЮрий Вакулко
25УкраинапзИгорь Когут
80'
9УкраинанпАлексей Хобленко
82'
89УкраинанпВладислав Супряга
28'
20АргентинапзФранциско Ди Франко
46'
10УкраинапзСергей Булеца
46'
44УкраинапзАрсений Батагов
80'
77УкраинанпАлексей Чичиков
82'
Запасные
33УкраинаврАртём Поспелов
4УкраиназщСергей Чоботенко
8УкраиназщПавел Полегенько
19УкраинапзИгорь Тищенко
31УкраинаврАндрей Клищук
30СенегалзщПапа Гуйе
8УкраиназщВладимир Полевой
18УкраинапзАлександр Снижко
Главные тренеры
УкраинаАлександр Александрович Бабич
УкраинаДмитрий Станиславович Михайленко
История личных встреч
2020 14 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Днепр-12 : 0Мариуполь
2020 8 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Днепр-13 : 0Мариуполь
2020 20 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Мариуполь1 : 0Днепр-1

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Олимпик – Мариуполь смотреть онлайн 07.06.2020
    Олимпик – Мариуполь смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 14:00 мск ...
  • Днепр-1 - Мариуполь обзор матча (14.03.2020)
    Днепр-1 - Мариуполь обзор матча (14.03.2020)
    Днепр-1 - Мариуполь 14 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур...
  • Днепр-1 - Мариуполь смотреть онлайн 14.03.2020
    Днепр-1 - Мариуполь смотреть онлайн 14.03.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Днепр-1 - Мариуполь обзор матча (08.03.2020)
    Днепр-1 - Мариуполь обзор матча (08.03.2020)
    Днепр-1 - Мариуполь 8 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...
  • Днепр-1 - Мариуполь смотреть онлайн 08.03.2020
    Днепр-1 - Мариуполь смотреть онлайн 08.03.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close