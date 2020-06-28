Мариуполь – Днепр-1 смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Евгений Гальчук
|2
|зщ
|Алексей Быков
|5
|зщ
|Джойским Дава Чаконте
|75
|зщ
|Виктор Корниенко
56'
|29
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|37
|зщ
|Назарий Муравский
|77
|пз
|Андрей Кулаков
67'
|25
|пз
|Валерий Федорчук
|73
|пз
|Данил Игнатенко
77'
|20
|пз
|Алексей Кащук
56'
|9
|пз
|Дмитрий Мишнёв
77'
|17
|пз
|Сергей Горбунов
56'
|86
|нп
|Руслан Фомин
56'
|11
|пз
|Вячеслав Чурко
67'
|71
|пз
|Максим Чех
77'
|7
|пз
|Дмитрий Топалов
77'
|33
|вр
|Валерий Юрчук
|39
|зщ
|Александр Сваток
|3
|зщ
|Владимир Адамюк
|23
|зщ
|Лукас Майа
28'
|19
|зщ
|Андрей Цуриков
|15
|зщ
|Сергей Логинов
|4
|пз
|Сергей Кравченко
46'
|29
|пз
|Александр Назаренко
46'
|69
|пз
|Юрий Вакулко
|25
|пз
|Игорь Когут
80'
|9
|нп
|Алексей Хобленко
82'
|89
|нп
|Владислав Супряга
28'
|20
|пз
|Франциско Ди Франко
46'
|10
|пз
|Сергей Булеца
46'
|44
|пз
|Арсений Батагов
80'
|77
|нп
|Алексей Чичиков
82'
|33
|вр
|Артём Поспелов
|4
|зщ
|Сергей Чоботенко
|8
|зщ
|Павел Полегенько
|19
|пз
|Игорь Тищенко
|31
|вр
|Андрей Клищук
|30
|зщ
|Папа Гуйе
|8
|зщ
|Владимир Полевой
|18
|пз
|Александр Снижко
|Александр Александрович Бабич
|Дмитрий Станиславович Михайленко
|2020
|14 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 1
|2 : 0
|2020
|8 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 0
|2020
|20 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 0
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