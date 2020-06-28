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Бристоль – Шеффилд смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур
Начало 28 июня 2020г в 14:00 мск
БристольШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
33 Финляндия вр Ники Маенпяя  
3 Англия зщ Джей Дасилва  
6 Англия зщ Натан Бейкер  
2 Англия зщ Джек Хант
89'
29 Уэльс зщ Эшли Уильямс  
11 Ирландия пз Каллум О'Доуда
89'
7 Англия пз Кори Смит  
42 Франция пз Хан-Ноа Массенго
56'
21 Бермудские острова нп Наки Уэллс  
14 Австрия нп Андреас Вайман
65'
40 Англия нп Беник Афобе
64'
19 Швеция пз Никлас Элиассон
56'
9 Сенегал нп Фамара Дьедиу
64'
4 Венгрия пз Адам Надь
65'
26 Англия зщ Зак Винер
89'
20 Англия нп Джейми Патерсон
89'
28 Англия вр Джо Уайлдсмит  
13 Германия зщ Джулиан Бёрнер
46'
27 Англия зщ Доминик Айорфа  
2 Шотландия пз Лиам Палмер  
7 Англия пз Кадим Харрис  
21 Австралия пз Массимо Луонго
76'
10 Шотландия пз Барри Бэннан  
5 Англия пз Киран Ли  
14 Англия пз Джейкоб Мёрфи
75'
6 Шотландия нп Джордан Родс
61'
19 Англия нп Коннор Уикхэм
82'
3 Уэльс зщ Морган Фокс
46'
38 Нидерланды нп Алессио да Круз
61'
22 Англия зщ Мозес Одубаджо
75'
8 Нидерланды пз Йоей Пелюпесси
76'
17 Косово нп Атдхи Нухиу
82'
Запасные
1 Англия вр Даниел Бентли  
31 Хорватия зщ Филип Бенкович  
22 Чехия зщ Томаш Калас  
45 Англия пз Кейси Палмер  
25 Англия вр Кэмерон Доусон  
15 Англия зщ Том Лис  
20 Англия зщ Адам Рич  
29 Англия пз Алекс Хант  
Главные тренеры
Англия Ли Джонсон      
Англия Гарри Монк      
Англия Гарри Монк      
История личных встреч
2019/20 22 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Шеффилд Уэнсдей1 : 0Бристоль Сити
2018/19 22 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Шеффилд Уэнсдей2 : 0Бристоль Сити
2018/19 7 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Бристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
2017/18 3 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Бристоль Сити4 : 0Шеффилд Уэнсдей
2017/18 18 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Шеффилд Уэнсдей0 : 0Бристоль Сити
2016/17 31 января Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Бристоль Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
2016/17 13 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Шеффилд Уэнсдей3 : 2Бристоль Сити
2015/16 9 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бристоль Сити4 : 1Шеффилд Уэнсдей
2015/16 8 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Шеффилд Уэнсдей2 : 0Бристоль Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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