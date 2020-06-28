Бристоль – Шеффилд смотреть онлайн 28 июня 2020
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|33
|вр
|Ники Маенпяя
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|6
|зщ
|Натан Бейкер
|2
|зщ
|Джек Хант
|
89'
|29
|зщ
|Эшли Уильямс
|11
|пз
|Каллум О'Доуда
|
89'
|7
|пз
|Кори Смит
|42
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|
56'
|21
|нп
|Наки Уэллс
|14
|нп
|Андреас Вайман
|
65'
|40
|нп
|Беник Афобе
|
64'
|19
|пз
|Никлас Элиассон
|
56'
|9
|нп
|Фамара Дьедиу
|
64'
|4
|пз
|Адам Надь
|
65'
|26
|зщ
|Зак Винер
|
89'
|20
|нп
|Джейми Патерсон
|
89'
|28
|вр
|Джо Уайлдсмит
|13
|зщ
|Джулиан Бёрнер
|
46'
|27
|зщ
|Доминик Айорфа
|2
|пз
|Лиам Палмер
|7
|пз
|Кадим Харрис
|21
|пз
|Массимо Луонго
|
76'
|10
|пз
|Барри Бэннан
|5
|пз
|Киран Ли
|14
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|
75'
|6
|нп
|Джордан Родс
|
61'
|19
|нп
|Коннор Уикхэм
|
82'
|3
|зщ
|Морган Фокс
|
46'
|38
|нп
|Алессио да Круз
|
61'
|22
|зщ
|Мозес Одубаджо
|
75'
|8
|пз
|Йоей Пелюпесси
|
76'
|17
|нп
|Атдхи Нухиу
|
82'
|1
|вр
|Даниел Бентли
|31
|зщ
|Филип Бенкович
|22
|зщ
|Томаш Калас
|45
|пз
|Кейси Палмер
|25
|вр
|Кэмерон Доусон
|15
|зщ
|Том Лис
|20
|зщ
|Адам Рич
|29
|пз
|Алекс Хант
|Ли Джонсон
|Гарри Монк
|Гарри Монк
|2019/20
|22 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 0
|2018/19
|22 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 0
|2018/19
|7 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 2
|2017/18
|3 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|4 : 0
|2017/18
|18 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|0 : 0
|2016/17
|31 января
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 2
|2016/17
|13 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 2
|2015/16
|9 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|4 : 1
|2015/16
|8 августа
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 0
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