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Ноттингем Форест – Хаддерсфилд смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур
Начало 28 июня 2020г в 16:15 мск
НоттингемХаддерсфилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
30 Конго вр Брис Самба  
2 Португалия зщ Юри Рибейру  
3 Португалия зщ Тобьяш Фигейреду  
4 Англия зщ Джо Уорролл  
11 Англия пз Мэтти Кэш  
8 Англия пз Бен Уотсон
90+1'
19 Англия пз Сэмми Амеоби
73'
28 Португалия пз Тьягу Силва
73'
40 Уэльс пз Бреннан Джонсон
46'
23 Англия нп Джо Лолли
90+2'
7 Англия нп Льюис Граббан  
22 Англия пз Райан Йетс
46'
10 Португалия пз Жоау Карвалью
73'
9 Кабо-Верде нп Жоя Да Кошта
73'
48 Англия нп Александер Майтен
90+1'
13 Тринидад и Тобаго пз Джон Босток
90+2'
49 Дания вр Йонас Лоссль  
12 Англия зщ Ричард Стирмен
70'
38 Англия зщ Демико Дуани
74'
3 Англия зщ Харри Тоффоло  
26 Германия зщ Кристофер Шиндлер  
6 Англия пз Джонатан Хогг
60'
39 Англия пз Льюис О'Брайен  
21 Англия пз Алекс Притчард
60'
29 Уэльс пз Энди Кинг  
16 Англия нп Карлан Ахирни-Грант  
10 Англия нп Кристофер Уиллок
70'
8 Англия зщ Трево Чалоба
60'
32 Англия пз Эмиль Смит
60'
27 Словения зщ Йон Горенц-Станкович
70'
22 Англия нп Фрейзер Кэмпбелл
70'
7 Кюрасао пз Жуниньо Бакуна
74'
Запасные
12 Англия вр Джордан Смит  
20 Англия зщ Майкл Доусон  
16 Англия зщ Карл Дженкинсон  
34 Англия нп Тайлер Уолкер  
13 Англия вр Джоэл Коулмэн  
41 Англия пз Мэтти Дэли  
9 ДР Конго нп Элиас Качунга  
23 Германия нп Колин Куанер  
Главные тренеры
Франция Сабри Лямуши      
Англия Дэнни Коули      
Англия Дэнни Коули      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
2016/17 8 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Ноттингем Форест2 : 0Хаддерсфилд Таун
2016/17 26 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
2015/16 13 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
2015/16 24 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Хаддерсфилд Таун1 : 1Ноттингем Форест
2014/15 11 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Ноттингем Форест0 : 1Хаддерсфилд Таун
2014/15 1 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Хаддерсфилд Таун3 : 0Ноттингем Форест
2013/14 11 февраля Англия - Чемпионшип Тур 27 Хаддерсфилд Таун0 : 3Ноттингем Форест
2013/14 3 августа Англия - Чемпионшип Тур 1 Ноттингем Форест1 : 0Хаддерсфилд Таун

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