Ноттингем Форест – Хаддерсфилд смотреть онлайн 28 июня 2020
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|30
|вр
|Брис Самба
|2
|зщ
|Юри Рибейру
|3
|зщ
|Тобьяш Фигейреду
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|11
|пз
|Мэтти Кэш
|8
|пз
|Бен Уотсон
|
90+1'
|19
|пз
|Сэмми Амеоби
|
73'
|28
|пз
|Тьягу Силва
|
73'
|40
|пз
|Бреннан Джонсон
|
46'
|23
|нп
|Джо Лолли
|
90+2'
|7
|нп
|Льюис Граббан
|22
|пз
|Райан Йетс
|
46'
|10
|пз
|Жоау Карвалью
|
73'
|9
|нп
|Жоя Да Кошта
|
73'
|48
|нп
|Александер Майтен
|
90+1'
|13
|пз
|Джон Босток
|
90+2'
|49
|вр
|Йонас Лоссль
|12
|зщ
|Ричард Стирмен
|
70'
|38
|зщ
|Демико Дуани
|
74'
|3
|зщ
|Харри Тоффоло
|26
|зщ
|Кристофер Шиндлер
|6
|пз
|Джонатан Хогг
|
60'
|39
|пз
|Льюис О'Брайен
|21
|пз
|Алекс Притчард
|
60'
|29
|пз
|Энди Кинг
|16
|нп
|Карлан Ахирни-Грант
|10
|нп
|Кристофер Уиллок
|
70'
|8
|зщ
|Трево Чалоба
|
60'
|32
|пз
|Эмиль Смит
|
60'
|27
|зщ
|Йон Горенц-Станкович
|
70'
|22
|нп
|Фрейзер Кэмпбелл
|
70'
|7
|пз
|Жуниньо Бакуна
|
74'
|12
|вр
|Джордан Смит
|20
|зщ
|Майкл Доусон
|16
|зщ
|Карл Дженкинсон
|34
|нп
|Тайлер Уолкер
|13
|вр
|Джоэл Коулмэн
|41
|пз
|Мэтти Дэли
|9
|нп
|Элиас Качунга
|23
|нп
|Колин Куанер
|Сабри Лямуши
|Дэнни Коули
|Дэнни Коули
|2019/20
|21 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|2016/17
|8 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|2016/17
|26 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|2015/16
|13 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 2
|2015/16
|24 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|2014/15
|11 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 1
|2014/15
|1 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|3 : 0
|2013/14
|11 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Тур 27
|0 : 3
|2013/14
|3 августа
|Англия - Чемпионшип
|Тур 1
|1 : 0
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