Торпедо БелАЗ – Витебск смотреть онлайн 28 июня 2020
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|30
|вр
|Родион Сямук
|21
|зщ
|Максим Бордачёв
|3
|зщ
|Виталий Устинов
|18
|зщ
|Владимир Щербо
|88
|зщ
|Дмитрий Яшин
|20
|пз
|Луиз Фелипе Велозу Сантос
|10
|пз
|Андрей Хачатурян
|6
|пз
|Кирилл Премудров
|8
|пз
|Габриэль Рамос да Пенья
|33
|нп
|Валерий Горбачик
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46'
|99
|нп
|Василий Журневич
|
67'
|13
|пз
|Никита Николаевич
|
46'
|77
|пз
|Михаил Афанасьев
|
67'
|34
|вр
|Артём Сороко
|19
|зщ
|Павел Назаренко
|4
|зщ
|Артём Скитов
|25
|зщ
|Олег Карамушка
|
11'
|17
|зщ
|Даниил Чалов
|20
|пз
|Сергей Волков
|14
|пз
|Александр Ксенофонтов
|
46'
|10
|пз
|Диего Кариока
|
73'
|7
|пз
|Максим Каленчук
|11
|пз
|Антон Матвеенко
|21
|пз
|Артём Гуренко
|6
|зщ
|Жулио Сезар
|
11'
|5
|пз
|Вандерсон
|
46'
|23
|пз
|Илья Васильев
|
73'
|92
|вр
|Алексей Козлов
|16
|зщ
|Дмитрий Алисейко
|17
|пз
|Дмитрий Юсов
|90
|нп
|Дмитрий Антилевский
|1
|вр
|Дмитрий Гущенко
|3
|зщ
|Артур Кац
|2
|зщ
|Никита Костомаров
|22
|нп
|Владислав Федосов
|Юрий Иосифович Пунтус
|Сергей Михайлович Ясинский
|2019
|27 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 0
|2019
|15 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 0
|2018
|30 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 0
|2019
|11 августа
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ
|2018
|21 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 0
|2017
|19 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|2 : 0
|2017
|21 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 1
|2017
|21 сентября
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|2016
|9 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|1 : 2
|2016
|8 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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