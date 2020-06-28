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Торпедо БелАЗ – Витебск смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур
Начало 28 июня 2020г в 16:00 мск
ТорпедоВитебск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Витебск
Витебск
30 Украина вр Родион Сямук  
21 Беларусь зщ Максим Бордачёв  
3 Россия зщ Виталий Устинов  
18 Беларусь зщ Владимир Щербо  
88 Россия зщ Дмитрий Яшин  
20 Бразилия пз Луиз Фелипе Велозу Сантос  
10 Беларусь пз Андрей Хачатурян  
6 Беларусь пз Кирилл Премудров  
8 Бразилия пз Габриэль Рамос да Пенья  
33 Беларусь нп Валерий Горбачик
46'
99 Беларусь нп Василий Журневич
67'
13 Беларусь пз Никита Николаевич
46'
77 Беларусь пз Михаил Афанасьев
67'
34 Беларусь вр Артём Сороко  
19 Беларусь зщ Павел Назаренко  
4 Беларусь зщ Артём Скитов  
25 Украина зщ Олег Карамушка
11'
17 Россия зщ Даниил Чалов  
20 Беларусь пз Сергей Волков  
14 Беларусь пз Александр Ксенофонтов
46'
10 Бразилия пз Диего Кариока
73'
7 Украина пз Максим Каленчук  
11 Беларусь пз Антон Матвеенко  
21 Беларусь пз Артём Гуренко  
6 Бразилия зщ Жулио Сезар
11'
5 Бразилия пз Вандерсон
46'
23 Россия пз Илья Васильев
73'
Запасные
92 Россия вр Алексей Козлов  
16 Беларусь зщ Дмитрий Алисейко  
17 Украина пз Дмитрий Юсов  
90 Беларусь нп Дмитрий Антилевский  
1 Беларусь вр Дмитрий Гущенко  
3 Беларусь зщ Артур Кац  
2 Беларусь зщ Никита Костомаров  
22 Беларусь нп Владислав Федосов  
Главные тренеры
Беларусь Юрий Иосифович Пунтус      
Беларусь Сергей Михайлович Ясинский      
История личных встреч
2019 27 октября Беларусь - Высшая лига Тур 26 Витебск0 : 0Торпедо-БелАЗ
2019 15 июня Беларусь - Высшая лига Тур 11 Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
2018 30 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 8 Торпедо-БелАЗ2 : 0Витебск
2019 11 августа Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 ДВТорпедо-БелАЗ
2018 21 мая Беларусь - Высшая лига Тур 23 Витебск2 : 0Торпедо-БелАЗ
2017 19 августа Беларусь - Высшая лига Тур 19 Торпедо-БелАЗ2 : 0Витебск
2017 21 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 Витебск1 : 1Торпедо-БелАЗ
2017 21 сентября Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ2 : 1Витебск
2016 9 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 21 Торпедо-БелАЗ1 : 2Витебск
2016 8 мая Беларусь - Высшая лига Тур 6 Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ

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