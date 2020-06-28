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Рух Брест – Белшина смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур
Начало 28 июня 2020г в 18:00 мск
РухБелшина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Рух
Брест
Белшина
Бобруйск
16БеларусьврРоман Степанов
26БеларусьзщСергей Тихоновский
59БеларусьзщИлья Колпачук
50УкраиназщАлексей Ковтун
24БеларусьзщВиталий Гайдучик
31БеларусьпзМаксим Чиж
20БеларусьпзАртем Концевой
78'
13УкраинапзАлександр Мигунов
15БеларусьнпЕгор Богомольский
72'
77СенегалнпАбдулайе Диалло
31'
14КазахстаннпВладислав Васильев
29БеларусьнпЯрослав Орешкевич
31'
78БеларусьпзДмитрий Сибилев
72'
7БеларусьпзОлег Никифоренко
78'
13БеларусьврАлексей Харитонович
4БеларусьзщВладислав Соланович
5БеларусьзщКонстантин Кучинский
23НигериязщСамуэль Одеойбо
32БеларусьзщВладислав Ясюкевич
69БеларусьзщНикита Рочев
54'
18РоссияпзРоман Салимов
25РоссияпзМихаил Башилов
8БеларусьпзСергей Глебко
80'
9БеларусьнпЛеонид Ковель
28Бразилиянп Нивалдо
57'
17РоссияпзЕвгений Скобликов
54'
29БеларусьпзДмитрий Рекиш
57'
7РоссияпзАндрей Бежонов
80'
Запасные
1БеларусьврАлександр Нечаев
3БеларусьзщАртём Рахманов
99БеларусьпзБогдан Садовский
11БеларусьпзАлексей Антилевский
17БеларусьпзВладислав Морозов
30НигерияпзSavior Nvafor
24БеларусьврСергей Туранок
99КазахстанзщМаксим Грек
11РоссиязщЕвгений Кирисов
6БеларусьпзГерман Барковский
Главные тренеры
БеларусьАлександр Сергеевич Седнёв
БеларусьЭдуард Градобоев

Отзывы и комментарии к матчу

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