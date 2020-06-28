Рух Брест – Белшина смотреть онлайн 28 июня 2020
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|вр
|Роман Степанов
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|Сергей Тихоновский
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|Илья Колпачук
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|Алексей Ковтун
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|Виталий Гайдучик
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|Максим Чиж
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|Артем Концевой
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|Александр Мигунов
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|Егор Богомольский
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|Абдулайе Диалло
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|Владислав Васильев
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|нп
|Ярослав Орешкевич
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|Дмитрий Сибилев
72'
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|пз
|Олег Никифоренко
78'
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|вр
|Алексей Харитонович
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|зщ
|Владислав Соланович
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|Константин Кучинский
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|Самуэль Одеойбо
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|Владислав Ясюкевич
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|Никита Рочев
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|Роман Салимов
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|Михаил Башилов
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|Сергей Глебко
80'
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|нп
|Леонид Ковель
|28
|нп
|Нивалдо
57'
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|пз
|Евгений Скобликов
54'
|29
|пз
|Дмитрий Рекиш
57'
|7
|пз
|Андрей Бежонов
80'
|1
|вр
|Александр Нечаев
|3
|зщ
|Артём Рахманов
|99
|пз
|Богдан Садовский
|11
|пз
|Алексей Антилевский
|17
|пз
|Владислав Морозов
|30
|пз
|Savior Nvafor
|24
|вр
|Сергей Туранок
|99
|зщ
|Максим Грек
|11
|зщ
|Евгений Кирисов
|6
|пз
|Герман Барковский
|Александр Сергеевич Седнёв
|Эдуард Градобоев
Отзывы и комментарии к матчу
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