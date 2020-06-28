Городея – Ислочь смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Игорь Довгялло
|3
|зщ
|Дмитрий Игнатенко
|12
|зщ
|Милан Йоксимович
|72
|зщ
|Александр Позняк
|4
|зщ
|Семён Шестиловский
|
46'
|16
|зщ
|Кирилл Павлючек
|30
|зщ
|Денис Яскович
|
75'
|20
|пз
|Дмитрий Байдук
|
57'
|11
|пз
|Андрей Сорокин
|28
|пз
|Лазар Сайчич
|94
|нп
|Сергей Архипов
|21
|пз
|Юрий Воловик
|
46'
|19
|пз
|Михаил Шибун
|
57'
|53
|пз
|Артём Волович
|
75'
|1
|вр
|Егор Хаткевич
|25
|зщ
|Игорь Кузьменок
|6
|зщ
|Сергей Концевой
|5
|зщ
|Александр Папуш
|17
|зщ
|Сергей Карпович
|91
|пз
|Олег Патоцкий
|
90+2'
|14
|пз
|Сандро Цвейба
|7
|пз
|Александр Быченок
|
65'
|27
|нп
|Александр Макась
|
68'
|99
|нп
|Момо Янсане
|15
|нп
|Дмитрий Комаровский
|21
|пз
|Вадим Мельник
|
65'
|10
|нп
|Николай Януш
|
68'
|30
|пз
|Klimentiy Gavrilov
|
90+2'
|95
|вр
|Максим Макаров
|24
|вр
|Артём Захаров
|5
|зщ
|Ilya Baglay
|77
|нп
|Ростислав Шавель
|16
|вр
|Владислав Василючек
|66
|зщ
|Олувасеун Адегбола
|55
|зщ
|Семён Лазарчик
|4
|зщ
|Алексей Янушкевич
|20
|пз
|Евгений Краснов
|13
|пз
|Абдулразак Юсуф
|11
|нп
|Александр Холодинский
|Олег Александрович Радушко
|Виталий Леонидович Жуковский
|2019
|20 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 2
|2019
|30 марта
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|2 : 0
|2018
|25 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|2 : 0
|2018
|22 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|0 : 0
|2017
|11 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 4
|2018
|22 июля
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|2017
|15 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 0
|2016
|30 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 0
|2016
|16 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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