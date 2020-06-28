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Городея – Ислочь смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур
Начало 28 июня 2020г в 20:00 мск
ГородеяИслочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Городея
Городея
Ислочь
Минский район
1 Беларусь вр Игорь Довгялло  
3 Беларусь зщ Дмитрий Игнатенко  
12 Сербия зщ Милан Йоксимович  
72 Беларусь зщ Александр Позняк  
4 Беларусь зщ Семён Шестиловский
46'
16 Беларусь зщ Кирилл Павлючек  
30 Беларусь зщ Денис Яскович
75'
20 Беларусь пз Дмитрий Байдук
57'
11 Россия пз Андрей Сорокин  
28 Сербия пз Лазар Сайчич  
94 Россия нп Сергей Архипов  
21 Беларусь пз Юрий Воловик
46'
19 Беларусь пз Михаил Шибун
57'
53 Беларусь пз Артём Волович
75'
1 Беларусь вр Егор Хаткевич  
25 Беларусь зщ Игорь Кузьменок  
6 Беларусь зщ Сергей Концевой  
5 Украина зщ Александр Папуш  
17 Беларусь зщ Сергей Карпович  
91 Беларусь пз Олег Патоцкий
90+2'
14 Россия пз Сандро Цвейба  
7 Беларусь пз Александр Быченок
65'
27 Беларусь нп Александр Макась
68'
99 Гвинея нп Момо Янсане  
15 Беларусь нп Дмитрий Комаровский  
21 Беларусь пз Вадим Мельник
65'
10 Беларусь нп Николай Януш
68'
30 Беларусь пз Klimentiy Gavrilov
90+2'
Запасные
95 Беларусь вр Максим Макаров  
24 Беларусь вр Артём Захаров  
5 Беларусь зщ Ilya Baglay  
77 Беларусь нп Ростислав Шавель  
16 Беларусь вр Владислав Василючек  
66 Нигерия зщ Олувасеун Адегбола  
55 Беларусь зщ Семён Лазарчик  
4 Беларусь зщ Алексей Янушкевич  
20 Беларусь пз Евгений Краснов  
13 Нигерия пз Абдулразак Юсуф  
11 Беларусь нп Александр Холодинский  
Главные тренеры
Беларусь Олег Александрович Радушко      
Беларусь Виталий Леонидович Жуковский      
История личных встреч
2019 20 июля Беларусь - Высшая лига Тур 16 Городея1 : 2Ислочь
2019 30 марта Беларусь - Высшая лига Тур 1 Ислочь2 : 0Городея
2018 25 августа Беларусь - Высшая лига Тур 19 Городея2 : 0Ислочь
2018 22 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 Ислочь0 : 0Городея
2017 11 августа Беларусь - Высшая лига Тур 18 Ислочь0 : 4Городея
2018 22 июля Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь2 : 1 ДВГородея
2017 15 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 3 Городея2 : 0Ислочь
2016 30 октября Беларусь - Высшая лига Тур 27 Городея0 : 0Ислочь
2016 16 июня Беларусь - Высшая лига Тур 12 Ислочь2 : 0Городея

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