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Смотреть Кристал Пэлас – Бернли онлайн трансляция 29.06.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | 32-тур
Начало матча 29 июня 2020г в 22:00 мск
Кристал Пэлас Бернли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
31 Испания вр Висенте Гуайта  
3 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт  
24 Англия зщ Гари Кэхилл  
6 Англия зщ Скотт Данн  
2 Англия зщ Джоэл Уорд  
10 Англия пз Эндрос Таунсенд
77'
18 Шотландия пз Джеймс Макартур  
8 Сенегал пз Шейку Куйяте
46'
4 Сербия пз Лука Миливоевич  
11 Кот-д039;Ивуар нп Уилфрид Заха  
9 Гана нп Джордан Айю  
22 Ирландия пз Джеймс Маккарти
46'
7 Германия пз Максимилиан Мейер
77'
1 Англия вр Ник Поуп  
5 Англия зщ Джеймс Тарковски  
26 Шотландия зщ Филлип Бардсли  
23 Нидерланды зщ Эрик Питерс  
3 Англия зщ Чарли Тейлор  
6 Англия зщ Бен Ми  
4 Англия пз Джек Корк
70'
18 Англия пз Эшли Вествуд  
8 Англия пз Джош Браунхилл  
11 Англия нп Дуайт Макнил  
27 Чехия нп Матей Выдра  
28 Ирландия зщ Кевин Лонг
70'
Запасные
13 Уэльс вр Уэйн Хеннесси  
35 Англия зщ Сэм Вудс  
36 Хорватия зщ Никола Таварес  
39 Англия зщ Тайрик Митчелл  
12 Франция зщ Мамаду Сако  
40 Англия пз Брандон Пьеррик  
44 Нидерланды пз Жайро Ридевальд  
40 Дания вр Лукас Йенсен  
15 Северная Ирландия вр Бэйли Пикок-Фаррел  
34 Ирландия зщ Джимми Данн  
37 Англия зщ Бобби Томас  
44 Англия пз Мейс Гудридж  
33 Англия нп Макс Томпсон  
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон      
Англия Шон Дайч      
История личных встреч
2019/20 30 ноября Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
2018/19 2 марта Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 3Кристал Пэлас
2018/19 1 декабря Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас2 : 0Бёрнли
2017/18 13 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Кристал Пэлас1 : 0Бёрнли
2017/18 10 сентября Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
2016/17 29 апреля Англия - Премьер-лига Тур 35 Кристал Пэлас0 : 2Бёрнли
2016/17 5 ноября Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли3 : 2Кристал Пэлас
2014/15 17 января Англия - Премьер-лига Тур 22 Бёрнли2 : 3Кристал Пэлас
2014/15 13 сентября Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 0Бёрнли

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