Смотреть Кристал Пэлас – Бернли онлайн трансляция 29.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Кристал Пэлас – Бернли на русском языке. Начало которого 29 июня 2020 года в 22-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|31
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|24
|зщ
|Гари Кэхилл
|6
|зщ
|Скотт Данн
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|10
|пз
|Эндрос Таунсенд
|
77'
|18
|пз
|Джеймс Макартур
|8
|пз
|Шейку Куйяте
|
46'
|4
|пз
|Лука Миливоевич
|11
|нп
|Уилфрид Заха
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|пз
|Джеймс Маккарти
|
46'
|7
|пз
|Максимилиан Мейер
|
77'
|1
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Джеймс Тарковски
|26
|зщ
|Филлип Бардсли
|23
|зщ
|Эрик Питерс
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|6
|зщ
|Бен Ми
|4
|пз
|Джек Корк
|
70'
|18
|пз
|Эшли Вествуд
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|27
|нп
|Матей Выдра
|28
|зщ
|Кевин Лонг
|
70'
|13
|вр
|Уэйн Хеннесси
|35
|зщ
|Сэм Вудс
|36
|зщ
|Никола Таварес
|39
|зщ
|Тайрик Митчелл
|12
|зщ
|Мамаду Сако
|40
|пз
|Брандон Пьеррик
|44
|пз
|Жайро Ридевальд
|40
|вр
|Лукас Йенсен
|15
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|34
|зщ
|Джимми Данн
|37
|зщ
|Бобби Томас
|44
|пз
|Мейс Гудридж
|33
|нп
|Макс Томпсон
|Рой Ходжсон
|Шон Дайч
|2019/20
|30 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 2
|2018/19
|2 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 3
|2018/19
|1 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|2017/18
|13 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|2017/18
|10 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|2016/17
|29 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 2
|2016/17
|5 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 2
|2014/15
|17 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 3
|2014/15
|13 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 30-тур Начало 20 июня 2020г в 21:45 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 14-тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Чемпионат Англии 2017/18 | Премьер Лига | 23-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Футбол | Чемпионат Англии 2017/18 | Премьер Лига | 4-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бернли - Кристал Пэлас Начало...
Футбол | Чемпионат Англии 2016/17 | Премьер Лига | 35-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...