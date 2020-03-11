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Смотреть Минай – Ингулец онлайн трансляция 29.06.2020

Футбол | Украина. Первая Премьер Лига 2019/20 | 21-й тур
Начало матча 29 июня 2020г в 18:00 мск
МинайИнгулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Минай
Минай
Ингулец
Петрово
  Азербайджан вр Андрей Попович  
  Украина зщ Александр Маткобожик  
  Украина зщ Роман Никитюк  
  Украина зщ Петр Стасюк  
  Украина зщ Максим Жичиков  
  Украина пз Александр Глагола  
  Украина пз Даниил Кныш  
  Украина пз Богдан Орынчак  
  Украина пз Василий Пыняшко  
  Украина пз Андрей Ткачук  
  Украина нп Анатолий Нуриев  
  Украина вр Богдан Шуст  
  Молдавия зщ Александр Кучеренко  
  Украина зщ Денис Балан  
  Украина пз Олег Синегуб  
  Украина пз Илья Коваленко  
  Украина пз Владислав Лупашко  
  Украина пз Андрей Семенко  
  Украина пз Артём Щедрый  
  Украина пз Игорь Загальский  
  Украина пз Евгений Запорожец  
  Украина нп Ника Сичинава  
Запасные
  Украина вр Владислав Сидоренко  
  Украина зщ Олег Допилка  
  Украина пз Игорь Вагин  
  Украина пз Алексей Шпак  
  Украина пз Максим Гавриленко  
  Украина пз Олег Голодюк  
  Украина пз Артур Карноза  
  Украина пз Антон Кича  
  Украина пз Пётр Луцив  
  Украина пз Сергей Машталир  
  Украина пз Владислав Микуляк  
  Украина нп Михаил Кополовец  
  Украина вр Роман Лёпка  
  Украина зщ Николай Квасный  
  Украина зщ Владимир Сеница  
  Хорватия пз Младен Бартулович  
  Украина пз Владимир Коробка  
  Украина пз Александр Козак  
  Украина нп Александр Мишуренко  
Главные тренеры
Украина Василий Васильевич Кобин      
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко      
История личных встреч
2020 11 марта Кубок Украины 1/4 финала Минай1 : 1 6 : 5Ингулец
2020 31 августа Украина - Первая лига Тур 6 Ингулец1 : 1Минай

Отзывы и комментарии к матчу

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