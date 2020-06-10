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Смотреть Маритиму – Бенфика онлайн трансляция 29.06.2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 29-й тур
Начало матча 29 июня 2020г в 20:00 мск
МаритимуБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
1 Иран вр Амир Абедзаде  
45 Португалия зщ Фабиу Шина  
15 Сербия зщ Деян Керкез  
31 Гвинея-Бисау зщ Нану  
5 Мозамбик зщ Зайнадин Жуниор  
25 Бразилия пз Рене Сантос  
8 Аргентина пз Хорхе Корреа
76'
44 Хорватия пз Йосип Вукович  
60 Португалия пз Pedro Henrique Rocha Pel?gio  
12 Португалия нп Жозе Эдгар Кошта
69'
9 Бразилия нп Родриго Перейра
85'
10 Бразилия нп Getterson Alves dos Santos
69'
95 Камерун нп Дьедеррик Жоэль
76'
96 Колумбия пз Диего Морено
85'
99 Греция вр Одиссеас Влаходимос  
33 Бразилия зщ Нивалдо Жардел  
34 Португалия зщ Андре Алмейда  
71 Португалия зщ Нуну Тавареш  
97 Португалия зщ Франсишку Феррейра  
19 Португалия пз Франциско Леонель Лима Сильва Мачадо
82'
11 Аргентина пз Франко Серви
73'
22 Греция пз Андреас Самарис
58'
21 Португалия пз Пицци
73'
28 Германия пз Юлиан Вайгль  
95 Бразилия нп Винисиус Мораис
58'
27 Португалия пз Рафаэл Силва
58'
14 Швейцария нп Харис Сеферович
58'
17 Сербия пз Андрия Живкович
73'
20 Португалия нп Диего Соуза
73'
73 Португалия нп Жоау Филипе
82'
Запасные
94 Бразилия вр Шарлес  
38 Ангола пз Felicio Mendes Joao Milson  
7 Португалия пз Бруну Шадаш  
24 Португалия нп Эривалдо  
20 Бразилия нп Jefferson Pessanha Agostinho  
68 Колумбия   Хуан Москера  
1 Бельгия вр Миле Свилар  
84 Португалия зщ Томаш Тавареш  
61 Португалия пз Флорентину Луиш  
88 Португалия нп Гонсалу Рамуш  
Главные тренеры
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш      
Португалия Бруну Лаже      
История личных встреч
2020 30 ноября Португалия - Примейра Тур 12 Бенфика4 : 0Маритиму
2019 22 апреля Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика6 : 0Маритиму
2019 16 декабря Португалия - Примейра Тур 13 Маритиму0 : 1Бенфика
2018 3 марта Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика5 : 0Маритиму
2018 1 октября Португалия - Примейра Тур 8 Маритиму1 : 1Бенфика
2017 14 апреля Португалия - Примейра Тур 29 Бенфика3 : 0Маритиму
2017 2 декабря Португалия - Примейра Тур 12 Маритиму2 : 1Бенфика
2017 19 ноября Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика6 : 0Маритиму
2016 8 мая Португалия - Примейра Тур 33 Маритиму0 : 2Бенфика
2016 6 января Португалия - Примейра Тур 16 Бенфика6 : 0Маритиму

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