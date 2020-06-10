Смотреть Маритиму – Бенфика онлайн трансляция 29.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Маритиму – Бенфика на русском языке. Начало которого 29 июня 2020 года в 20-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|1
|вр
|Амир Абедзаде
|45
|зщ
|Фабиу Шина
|15
|зщ
|Деян Керкез
|31
|зщ
|Нану
|5
|зщ
|Зайнадин Жуниор
|25
|пз
|Рене Сантос
|8
|пз
|Хорхе Корреа
|
76'
|44
|пз
|Йосип Вукович
|60
|пз
|Pedro Henrique Rocha Pel?gio
|12
|нп
|Жозе Эдгар Кошта
|
69'
|9
|нп
|Родриго Перейра
|
85'
|10
|нп
|Getterson Alves dos Santos
|
69'
|95
|нп
|Дьедеррик Жоэль
|
76'
|96
|пз
|Диего Морено
|
85'
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|33
|зщ
|Нивалдо Жардел
|34
|зщ
|Андре Алмейда
|71
|зщ
|Нуну Тавареш
|97
|зщ
|Франсишку Феррейра
|19
|пз
|Франциско Леонель Лима Сильва Мачадо
|
82'
|11
|пз
|Франко Серви
|
73'
|22
|пз
|Андреас Самарис
|
58'
|21
|пз
|Пицци
|
73'
|28
|пз
|Юлиан Вайгль
|95
|нп
|Винисиус Мораис
|
58'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|
58'
|14
|нп
|Харис Сеферович
|
58'
|17
|пз
|Андрия Живкович
|
73'
|20
|нп
|Диего Соуза
|
73'
|73
|нп
|Жоау Филипе
|
82'
|94
|вр
|Шарлес
|38
|пз
|Felicio Mendes Joao Milson
|7
|пз
|Бруну Шадаш
|24
|нп
|Эривалдо
|20
|нп
|Jefferson Pessanha Agostinho
|68
|Хуан Москера
|1
|вр
|Миле Свилар
|84
|зщ
|Томаш Тавареш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|88
|нп
|Гонсалу Рамуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Бруну Лаже
|2020
|30 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 0
|2019
|22 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|6 : 0
|2019
|16 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 1
|2018
|3 марта
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|5 : 0
|2018
|1 октября
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1
|2017
|14 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|3 : 0
|2017
|2 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 1
|2017
|19 ноября
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
|2016
|8 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 2
|2016
|6 января
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|6 : 0
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