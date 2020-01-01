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Смотреть Пасуш Феррейра – Порту онлайн трансляция 29.06.2020

Футбол | Португалия. Примейра Лига 2019/20 | 29-й тур
Начало матча 29 июня 2020г в 23:15 мск
Пасуш ФеррейраПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Порту
Порту
87 Португалия вр Рикарду Рибейру  
5 Молдавия зщ Олег Рябчук  
26 Бразилия зщ J?bson de Brito Gonzaga  
21 Португалия зщ Жорже Душ Сантуш  
44 Бразилия зщ Марсело  
22 Бразилия пз Луис Карлос
71'
46 Канада пз Стефен Эустакиу  
10 Португалия пз Педру Морейра  
99 Бразилия нп Уильян да Силва Соуза Дуглас
71'
17 Португалия нп Элдер Феррейра
60'
42 Португалия нп Жоау Амарал
60'
20 Португалия нп Адриано Дуарте Каштаньейра
60'
9 Бразилия нп Jos? Uilton Silva de Jesus
60'
24 Франция пз Lamine Mohamed Diaby
71'
7 Бразилия нп Денилсон Перейра
71'
32 Аргентина вр Агустин Маркесин  
19 ДР Конго зщ Шансель Мбемба  
18 Португалия зщ Вилсон Манафа  
13 Бразилия зщ Алекс Теллес  
3 Португалия зщ Пепе  
16 Колумбия пз Андрес Урибе
87'
25 Бразилия пз Отавио
79'
22 Португалия пз Перейра Данилу  
29 Бразилия нп Тикиньо
69'
17 Мексика нп Хесус Корона
87'
11 Мали нп Мусса Марега  
7 Колумбия нп Луис Диас
69'
15 Сенегал пз Мамаду Н'Диайе
79'
77 Португалия пз Витор Феррейра
87'
50 Португалия пз Фабиу Виейра
87'
Запасные
23 Португалия вр Марку Соуза  
13 Бразилия зщ Бруно  
2 Португалия зщ Марку Байшиньу  
6 Бразилия зщ Бруно Телес  
29 Португалия пз Вашку Роша  
31 Португалия вр Диогу Мейрелеш  
4 Португалия зщ Диогу Лейте  
2 Португалия зщ Томаш Эштевеш  
9 Камерун нп Венсан Абубакар  
49 Португалия нп Фабиу Силва  
Главные тренеры
Португалия Маркес Пепа      
Португалия Маркес Пепа      
Португалия Сержиу Консейсау      
История личных встреч
2020 2 декабря Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
2018 11 марта Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
2018 30 декабря Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Пасуш де Феррейра2 : 3Порту
2018 21 октября Португалия - Примейра Тур 9 Порту6 : 1Пасуш де Феррейра
2017 14 мая Португалия - Примейра Тур 33 Порту4 : 1Пасуш де Феррейра
2017 7 января Португалия - Примейра Тур 16 Пасуш де Феррейра0 : 0Порту
2016 10 апреля Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
2016 5 декабря Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
2015 1 февраля Португалия - Примейра Тур 19 Порту5 : 0Пасуш де Феррейра
2015 23 августа Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 1Порту

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