Смотреть Пасуш Феррейра – Порту онлайн трансляция 29.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Пасуш Феррейра – Порту на русском языке. Начало которого 29 июня 2020 года в 23-15 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|87
|вр
|Рикарду Рибейру
|5
|зщ
|Олег Рябчук
|26
|зщ
|J?bson de Brito Gonzaga
|21
|зщ
|Жорже Душ Сантуш
|44
|зщ
|Марсело
|22
|пз
|Луис Карлос
|
71'
|46
|пз
|Стефен Эустакиу
|10
|пз
|Педру Морейра
|99
|нп
|Уильян да Силва Соуза Дуглас
|
71'
|17
|нп
|Элдер Феррейра
|
60'
|42
|нп
|Жоау Амарал
|
60'
|20
|нп
|Адриано Дуарте Каштаньейра
|
60'
|9
|нп
|Jos? Uilton Silva de Jesus
|
60'
|24
|пз
|Lamine Mohamed Diaby
|
71'
|7
|нп
|Денилсон Перейра
|
71'
|32
|вр
|Агустин Маркесин
|19
|зщ
|Шансель Мбемба
|18
|зщ
|Вилсон Манафа
|13
|зщ
|Алекс Теллес
|3
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Андрес Урибе
|
87'
|25
|пз
|Отавио
|
79'
|22
|пз
|Перейра Данилу
|29
|нп
|Тикиньо
|
69'
|17
|нп
|Хесус Корона
|
87'
|11
|нп
|Мусса Марега
|7
|нп
|Луис Диас
|
69'
|15
|пз
|Мамаду Н'Диайе
|
79'
|77
|пз
|Витор Феррейра
|
87'
|50
|пз
|Фабиу Виейра
|
87'
|23
|вр
|Марку Соуза
|13
|зщ
|Бруно
|2
|зщ
|Марку Байшиньу
|6
|зщ
|Бруно Телес
|29
|пз
|Вашку Роша
|31
|вр
|Диогу Мейрелеш
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|2
|зщ
|Томаш Эштевеш
|9
|нп
|Венсан Абубакар
|49
|нп
|Фабиу Силва
|Маркес Пепа
|Маркес Пепа
|Сержиу Консейсау
|2020
|2 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|2018
|11 марта
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|2018
|30 декабря
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 3
|2018
|21 октября
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|6 : 1
|2017
|14 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 1
|2017
|7 января
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|0 : 0
|2016
|10 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|1 : 0
|2016
|5 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 1
|2015
|1 февраля
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|5 : 0
|2015
|23 августа
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Спортинг – Пасуш Феррейра 12 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 26-й тур Начало 12 июня 2020г в 23:15 мск...
Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за...
07 ноября 2013 | Лига Европы 2013/14 | 04-й тур ...
24 октября 2013 | Лига Европы 2013/14 | 03-й тур ...