Текстовая трансляция
90+6'
Матч окончен! «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.
90+5'
1:1
Алексей Миранчук
ГОЛ! Жоау Мариу с левого края сделал мягкий заброс в штрафную, Алексей Миранчук опередил Фролова и головой переправил мяч мимо голкипера!
90+3'
Антон Терехов
Терехов в игре.
90+3'
Максим Глушенков
Глушенков заменён.
90+1'
Невероятный момент у Самары! Глушенков сыграл в отборе и сделал передачу за спины защитникам, Зиньковский убежал один на один и перебросил Коченкова, но мяч полетел слишком слабо!
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Эдер откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Фролов в красивом броске забрал мяч.
87'
Антонио Эдер
Эдер жёстко влетел в Чичерина и получил «горчичник».
85'
Момент! Алексей Миранчук забросил мяч в штрафную, Крыховяк оторвался от опекуна и пробил с острого угла — Фролов перевёл на угловой!
83'
Баринов в чужой штрафной столкнулся с Чичериным. Пауза в игре — нужна помощь врачей.
82'
Евгений Фролов
Фролов получил карточку за затяжку времени.
80'
Алексей Миранчук выкатил мяч на линию штрафной, Крыховяк пробил в касание и пробил в защитника. Угловой для «Локомотива».
79'
Момент у «Крыльев»! Глушенков красиво разобрался с двумя защитникам и опасно пробил по воротам — Коченков спас команду!
78'
Алексей Миранчук взял инициативу на себя и пробил с дальней дистанции! Получилось крайне неудачно.
77'
Живоглядов ускорился и мягко навесил в штрафную — Эдер не дотянулся до мяча.
75'
Брайан Идову
И ещё один стык в центре поля — Идову получил «горчичник».
73'
Сафа Хади
Удаление у «Крыльев»! Хади агрессивно пошёл в борьбу и ударил Чорлуку по ноге. Вторая жёлтая карточка за две минуты.
72'
Алексей Миранчук со штрафного пробил в стенку и тут же зарядил после подбора — Фролов всё контролировал.
71'
Сафа Хади
Хади с нарушением правил остановил прорыв Крыховяка. Перспективный штрафной для «Локомотива».
70'
Дмитрий Живоглядов
Живоглядов вышел вместо Кверквелии.
70'
Соломон Кверквелия
Замена у «Локомотива».
69'
Мариу получил пас перед штрафной и плотно пробил — Лысцов принял удар на себя. Отбились гости.
67'
Заброс к штрафной самарцев! Фролов всё прочитал, опередив Эдера.
65'
Момент! Зиньковский сделал передачу в штрафную — Коченков вовремя выскочил из ворот, опередив Глушенкова.
63'
Зиньковский на фланге ушёл от Кверквелии и навесил в штрафную! Хади сложился и пробил — мяч улетел выше цели!
61'
Самарцы по-прежнему активно прессингуют соперника и не позволяют москвичам подолгу разыгрывать мяч.
59'
Жоау Мариу сделал заброс в штрафную, самарцы выиграли борьбу у Эдера и вынесли мяч.
57'
Антон Миранчук
Антон Миранчук вышел вместо Жемалетдинова.
57'
Рифат Жемалетдинов
Замена от Марко Николича.
57'
Опасно! Зиньковский с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Глушенков в падении пробил в противоход Коченкову, но голкипер успел среагировать!
57'
Сафа Хади
Хади появился на поле вместо Бурлака.
57'
Тарас Бурлак
Вынужденная замена у самарцев.
55'
Жемалетдинов сделал проникающую передачу в штрафную, Жоау Мариу догнал мяч и пробил — промах!
53'
Бурлак прилёг на газон и схватился за ногу. Нужна помощь медиков.
52'
Александр Гацкан
Гацкан за фол против Миранчука получил «горчичник».
50'
Владислав Игнатьев
Удаление у «Локомотива»! Игнатьев проиграл борьбу и прихватил за трусы Кабутова — это вторая жёлтая карточка для Владислава.
50'
Шанс у «Крыльев»! Зиньковский сделал длинный заброс вперёд, Глушенков в штрафной легко убрал Чорлуку и с семи метров запустил мяч над перекладиной!
49'
Игнатьев в штрафной накрутил двух соперников и прострелил вдоль ворот — партнёрам не удалось замкнуть!
48'
Ведран Чорлука
Глушенков красиво развернулся в центре поля, вынудив сфолить Чорлуку. Жёлтая карточка за срыв перспективной атаки.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Паул Антон
Антон Паул в игре.
46'
Денис Попович
Попович заменён.
46'
Антон Зиньковский
Зиньковский вышел вместо Радоньича.
46'
Деян Радоньич
Двойная замена в перерыве произошла у «Крыльев».
45+3'
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев Советов» после 45 минут. Самарцы здорово выглядели на контратаках, одну из которых точным ударом завершил Радоньич. У москвичей отличный момент не реализовал Жемалетдинов, который не попал по воротам после выхода один на один.
45+2'
Дмитрий Кабутов
Кабутов отмахнулся и попал Игнатьеву по лицу. Жёлтая карточка.
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
«Локомотив» в концовке тайма держит мяч на чужой половине поля, но нет ударов по воротам.
41'
Чорлука высоко выпрыгнул и пробил после подачи с углового — Фролов среагировал!
40'
Никита Чичерин
Чичерин вышел вместо Зеффана.
40'
Мехди Зеффан
Замена от Андрея Талалаева.
38'
Самарцы впереди по ударам по воротам — 4:3 (3:0 — в створ).
37'
Шанс у «Локомотива»! Алексей Миранчук классной передачей разрезал оборону самарцев, Жемалетдинов выскочил один на один и пробил — мяч пролетел рядом со штангой!
35'
Алексей Миранчук решился на удар со штрафного с правого края — мяч пролетел над перекладиной.
34'
Антон Коченков
Коченков вышел вместо Гильерме. Сложно сказать, что случилось. Видимо, какие-то проблемы со здоровьем у голкипера сборной России.
34'
Маринато Гильерме
Замена вратаря у «Локомотива».
33'
Владимир Полуяхтов
Полуяхтов на фланге снёс рвавшегося в атаку Игнатьева. Жёлтая карточка.
31'
Момент! Миранчук сыграл на подборе возле штрафной, ловко ушёл от трёх соперников и сделал передачу в центр — самарцы перехватили мяч, помешав Крыховяку пробить по пустым воротам!
29'
Жоау Мариу с левого края влетел в штрафную, прострелил и заработал угловой.
27'
Владислав Игнатьев
Игнатьев проиграл позицию и прихватил руками Кабутова — жёлтая карточка.
26'
Эдер в штрафной собрал на себя трёх соперников и сделал передачу на правый край, но москвичи в итоге потеряли мяч.
24'
Радоньич выиграл борьбу в штрафной и несильно пробил по воротам — Гильерме уверенно забрал мяч.
22'
Глушенков дошёл до штрафной, качнул защитника и мягко навесил — Гильерме чётко сыграл на выходе.
20'
Самарцы перешли в позиционную атаку. Тимофеев сделал перевод на левый край, но мяч пошёл слишком сильно и улетел за лицевую.
18'
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Жоау Мариу навесил во вратарскую, но не дошёл мяч до партнёров.
16'
Самарцы активно прессингуют в центре поля, не позволяя «Локомотиву» перейти в атаку.
14'
0:1
Деян Радоньич
ГОЛ! Глушенков в контратаке собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Радоньич принял мяч, ушёл чуть в сторону и пробил низом — мяч пролетел между ног Гильерме!
13'
Кабутов в контратаке решился на удар с дальней дистанции, но мяч улетел в сторону.
11'
Бурлак в подкате остановил прорыв Идову, мяч отскочил в руку защитнику «Крыльев», но арбитр показал, что всё в рамках правил.
10'
Артём Тимофеев
Тимофеев в центре поля снёс Жоау Мариу, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Жёлтая карточка.
9'
Жоау Мариу сместился к центру и пробил с радиуса штрафной! Самарцы заблокировали.
7'
Гильерме неудачно выбросил мяч в центр! Гацкан перехватил и сразу же пробил с 30 метров, но голкипер всё контролировал.
5'
Андрей Талалаев активен в тренерской зоне. Это его дебютный матч в «Крыльях», он совсем недавно сменил Миодрага Божовича.
3'
Москвичи сразу забрали мяч и перевели игру на половину поля самарцев.
1'
Матч стартовал! Самарцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.