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Локомотив – Крылья Советов прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур
Начало матча 30 июня 2020г в 18:00 мск
ЛокомотивКрылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
1 Россия вр Маринато Гильерме
33'
3 Нигерия зщ Брайан Идову  
14 Хорватия зщ Ведран Чорлука  
33 Грузия зщ Соломон Кверквелия
70'
20 Россия пз Владислав Игнатьев  
7 Польша пз Гжегож Крыховяк  
6 Россия пз Дмитрий Баринов  
23 Португалия пз Жоау Мариу  
59 Россия пз Алексей Миранчук  
19 Португалия нп Антонио Эдер  
17 Россия нп Рифат Жемалетдинов
57'
77 Россия вр Антон Коченков
33'
11 Россия пз Антон Миранчук
57'
2 Россия зщ Дмитрий Живоглядов
70'
39 Россия вр Евгений Фролов  
5 Россия зщ Виталий Лысцов  
90 Россия зщ Тарас Бурлак
57'
18 Алжир зщ Мехди Зеффан
40'
2 Россия зщ Владимир Полуяхтов  
8 Молдавия пз Александр Гацкан  
11 Словения пз Денис Попович
46'
77 Россия пз Дмитрий Кабутов  
40 Россия пз Артём Тимофеев  
15 Россия пз Максим Глушенков
90+3'
9 Хорватия нп Деян Радоньич
46'
44 Россия зщ Никита Чичерин
40'
28 Румыния пз Паул Антон
46'
17 Россия пз Антон Зиньковский
46'
7 Ирак пз Сафа Хади
57'
10 Россия пз Антон Терехов
90+3'
Запасные
30 Россия вр Никита Медведев  
27 Бразилия зщ Мурило  
74 Россия зщ Артур Чёрный  
69 Россия пз Даниил Куликов  
76 Россия пз Максим Мухин  
94 Россия пз Дмитрий Рыбчинский  
38 Россия пз Николай Титков  
67 Россия пз Роман Тугарев  
93 Россия нп Тимур Сулейманов  
1 Россия вр Сергей Рыжиков  
52 Россия пз Данила Смирнов  
57 Россия пз Владислав Тюрин  
86 Россия нп Дмитрий Молчанов  
Главные тренеры
Сербия Марко Николич      
Россия Андрей Викторович Талалаев      
История личных встреч
2019/20 3 августа Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов1 : 2Локомотив М
2018/19 2 марта Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М2 : 2Крылья Советов
2018/19 19 августа Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов0 : 1Локомотив М
2017/18 21 сентября Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
2016/17 5 марта Россия - Премьер-Лига Тур 18 Крылья Советов0 : 3Локомотив М
2016/17 27 октября Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 3Локомотив М
2016/17 21 августа Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М0 : 0Крылья Советов
2015/16 11 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов0 : 0Локомотив М
2015/16 20 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 9 Локомотив М2 : 0Крылья Советов
2015 22 февраля Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2015 Локомотив М1 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
90+6'
Матч окончен! «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.
90+5'
1:1
Алексей Миранчук
ГОЛ! Жоау Мариу с левого края сделал мягкий заброс в штрафную, Алексей Миранчук опередил Фролова и головой переправил мяч мимо голкипера!
90+3'
 
Антон Терехов
Терехов в игре.
90+3'
 
Максим Глушенков
Глушенков заменён.
90+1'
Невероятный момент у Самары! Глушенков сыграл в отборе и сделал передачу за спины защитникам, Зиньковский убежал один на один и перебросил Коченкова, но мяч полетел слишком слабо!
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Эдер откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Фролов в красивом броске забрал мяч.
87'
 
Антонио Эдер
Эдер жёстко влетел в Чичерина и получил «горчичник».
85'
Момент! Алексей Миранчук забросил мяч в штрафную, Крыховяк оторвался от опекуна и пробил с острого угла — Фролов перевёл на угловой!
83'
Баринов в чужой штрафной столкнулся с Чичериным. Пауза в игре — нужна помощь врачей.
82'
 
Евгений Фролов
Фролов получил карточку за затяжку времени.
80'
Алексей Миранчук выкатил мяч на линию штрафной, Крыховяк пробил в касание и пробил в защитника. Угловой для «Локомотива».
79'
Момент у «Крыльев»! Глушенков красиво разобрался с двумя защитникам и опасно пробил по воротам — Коченков спас команду!
78'
Алексей Миранчук взял инициативу на себя и пробил с дальней дистанции! Получилось крайне неудачно.
77'
Живоглядов ускорился и мягко навесил в штрафную — Эдер не дотянулся до мяча.
75'
 
Брайан Идову
И ещё один стык в центре поля — Идову получил «горчичник».
73'
 
Сафа Хади
Удаление у «Крыльев»! Хади агрессивно пошёл в борьбу и ударил Чорлуку по ноге. Вторая жёлтая карточка за две минуты.
72'
Алексей Миранчук со штрафного пробил в стенку и тут же зарядил после подбора — Фролов всё контролировал.
71'
 
Сафа Хади
Хади с нарушением правил остановил прорыв Крыховяка. Перспективный штрафной для «Локомотива».
70'
 
Дмитрий Живоглядов
Живоглядов вышел вместо Кверквелии.
70'
 
Соломон Кверквелия
Замена у «Локомотива».
69'
Мариу получил пас перед штрафной и плотно пробил — Лысцов принял удар на себя. Отбились гости.
67'
Заброс к штрафной самарцев! Фролов всё прочитал, опередив Эдера.
65'
Момент! Зиньковский сделал передачу в штрафную — Коченков вовремя выскочил из ворот, опередив Глушенкова.
63'
Зиньковский на фланге ушёл от Кверквелии и навесил в штрафную! Хади сложился и пробил — мяч улетел выше цели!
61'
Самарцы по-прежнему активно прессингуют соперника и не позволяют москвичам подолгу разыгрывать мяч.
59'
Жоау Мариу сделал заброс в штрафную, самарцы выиграли борьбу у Эдера и вынесли мяч.
57'
 
Антон Миранчук
Антон Миранчук вышел вместо Жемалетдинова.
57'
 
Рифат Жемалетдинов
Замена от Марко Николича.
57'
Опасно! Зиньковский с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Глушенков в падении пробил в противоход Коченкову, но голкипер успел среагировать!
57'
 
Сафа Хади
Хади появился на поле вместо Бурлака.
57'
 
Тарас Бурлак
Вынужденная замена у самарцев.
55'
Жемалетдинов сделал проникающую передачу в штрафную, Жоау Мариу догнал мяч и пробил — промах!
53'
Бурлак прилёг на газон и схватился за ногу. Нужна помощь медиков.
52'
 
Александр Гацкан
Гацкан за фол против Миранчука получил «горчичник».
50'
 
Владислав Игнатьев
Удаление у «Локомотива»! Игнатьев проиграл борьбу и прихватил за трусы Кабутова — это вторая жёлтая карточка для Владислава.
50'
Шанс у «Крыльев»! Зиньковский сделал длинный заброс вперёд, Глушенков в штрафной легко убрал Чорлуку и с семи метров запустил мяч над перекладиной!
49'
Игнатьев в штрафной накрутил двух соперников и прострелил вдоль ворот — партнёрам не удалось замкнуть!
48'
 
Ведран Чорлука
Глушенков красиво развернулся в центре поля, вынудив сфолить Чорлуку. Жёлтая карточка за срыв перспективной атаки.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Паул Антон
Антон Паул в игре.
46'
 
Денис Попович
Попович заменён.
46'
 
Антон Зиньковский
Зиньковский вышел вместо Радоньича.
46'
 
Деян Радоньич
Двойная замена в перерыве произошла у «Крыльев».
45+3'
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев Советов» после 45 минут. Самарцы здорово выглядели на контратаках, одну из которых точным ударом завершил Радоньич. У москвичей отличный момент не реализовал Жемалетдинов, который не попал по воротам после выхода один на один.
45+2'
 
Дмитрий Кабутов
Кабутов отмахнулся и попал Игнатьеву по лицу. Жёлтая карточка.
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
«Локомотив» в концовке тайма держит мяч на чужой половине поля, но нет ударов по воротам.
41'
Чорлука высоко выпрыгнул и пробил после подачи с углового — Фролов среагировал!
40'
 
Никита Чичерин
Чичерин вышел вместо Зеффана.
40'
 
Мехди Зеффан
Замена от Андрея Талалаева.
38'
Самарцы впереди по ударам по воротам — 4:3 (3:0 — в створ).
37'
Шанс у «Локомотива»! Алексей Миранчук классной передачей разрезал оборону самарцев, Жемалетдинов выскочил один на один и пробил — мяч пролетел рядом со штангой!
35'
Алексей Миранчук решился на удар со штрафного с правого края — мяч пролетел над перекладиной.
34'
 
Антон Коченков
Коченков вышел вместо Гильерме. Сложно сказать, что случилось. Видимо, какие-то проблемы со здоровьем у голкипера сборной России.
34'
 
Маринато Гильерме
Замена вратаря у «Локомотива».
33'
 
Владимир Полуяхтов
Полуяхтов на фланге снёс рвавшегося в атаку Игнатьева. Жёлтая карточка.
31'
Момент! Миранчук сыграл на подборе возле штрафной, ловко ушёл от трёх соперников и сделал передачу в центр — самарцы перехватили мяч, помешав Крыховяку пробить по пустым воротам!
29'
Жоау Мариу с левого края влетел в штрафную, прострелил и заработал угловой.
27'
 
Владислав Игнатьев
Игнатьев проиграл позицию и прихватил руками Кабутова — жёлтая карточка.
26'
Эдер в штрафной собрал на себя трёх соперников и сделал передачу на правый край, но москвичи в итоге потеряли мяч.
24'
Радоньич выиграл борьбу в штрафной и несильно пробил по воротам — Гильерме уверенно забрал мяч.
22'
Глушенков дошёл до штрафной, качнул защитника и мягко навесил — Гильерме чётко сыграл на выходе.
20'
Самарцы перешли в позиционную атаку. Тимофеев сделал перевод на левый край, но мяч пошёл слишком сильно и улетел за лицевую.
18'
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Жоау Мариу навесил во вратарскую, но не дошёл мяч до партнёров.
16'
Самарцы активно прессингуют в центре поля, не позволяя «Локомотиву» перейти в атаку.
14'
0:1
Деян Радоньич
ГОЛ! Глушенков в контратаке собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Радоньич принял мяч, ушёл чуть в сторону и пробил низом — мяч пролетел между ног Гильерме!
13'
Кабутов в контратаке решился на удар с дальней дистанции, но мяч улетел в сторону.
11'
Бурлак в подкате остановил прорыв Идову, мяч отскочил в руку защитнику «Крыльев», но арбитр показал, что всё в рамках правил.
10'
 
Артём Тимофеев
Тимофеев в центре поля снёс Жоау Мариу, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Жёлтая карточка.
9'
Жоау Мариу сместился к центру и пробил с радиуса штрафной! Самарцы заблокировали.
7'
Гильерме неудачно выбросил мяч в центр! Гацкан перехватил и сразу же пробил с 30 метров, но голкипер всё контролировал.
5'
Андрей Талалаев активен в тренерской зоне. Это его дебютный матч в «Крыльях», он совсем недавно сменил Миодрага Божовича.
3'
Москвичи сразу забрали мяч и перевели игру на половину поля самарцев.
1'
Матч стартовал! Самарцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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