Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Локомотив – Крылья Советов на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 18-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+6' Матч окончен! «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

90+5' 1:1 Алексей Миранчук ГОЛ! Жоау Мариу с левого края сделал мягкий заброс в штрафную, Алексей Миранчук опередил Фролова и головой переправил мяч мимо голкипера!

90+3' Антон Терехов Терехов в игре.

90+3' Максим Глушенков Глушенков заменён.

90+1' Невероятный момент у Самары! Глушенков сыграл в отборе и сделал передачу за спины защитникам, Зиньковский убежал один на один и перебросил Коченкова, но мяч полетел слишком слабо!

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Эдер откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Фролов в красивом броске забрал мяч.

87' Антонио Эдер Эдер жёстко влетел в Чичерина и получил «горчичник».

85' Момент! Алексей Миранчук забросил мяч в штрафную, Крыховяк оторвался от опекуна и пробил с острого угла — Фролов перевёл на угловой!

83' Баринов в чужой штрафной столкнулся с Чичериным. Пауза в игре — нужна помощь врачей.

82' Евгений Фролов Фролов получил карточку за затяжку времени.

80' Алексей Миранчук выкатил мяч на линию штрафной, Крыховяк пробил в касание и пробил в защитника. Угловой для «Локомотива».

79' Момент у «Крыльев»! Глушенков красиво разобрался с двумя защитникам и опасно пробил по воротам — Коченков спас команду!

78' Алексей Миранчук взял инициативу на себя и пробил с дальней дистанции! Получилось крайне неудачно.

77' Живоглядов ускорился и мягко навесил в штрафную — Эдер не дотянулся до мяча.

75' Брайан Идову И ещё один стык в центре поля — Идову получил «горчичник».

73' Сафа Хади Удаление у «Крыльев»! Хади агрессивно пошёл в борьбу и ударил Чорлуку по ноге. Вторая жёлтая карточка за две минуты.

72' Алексей Миранчук со штрафного пробил в стенку и тут же зарядил после подбора — Фролов всё контролировал.

71' Сафа Хади Хади с нарушением правил остановил прорыв Крыховяка. Перспективный штрафной для «Локомотива».

70' Дмитрий Живоглядов Живоглядов вышел вместо Кверквелии.

70' Соломон Кверквелия Замена у «Локомотива».

69' Мариу получил пас перед штрафной и плотно пробил — Лысцов принял удар на себя. Отбились гости.

67' Заброс к штрафной самарцев! Фролов всё прочитал, опередив Эдера.

65' Момент! Зиньковский сделал передачу в штрафную — Коченков вовремя выскочил из ворот, опередив Глушенкова.

63' Зиньковский на фланге ушёл от Кверквелии и навесил в штрафную! Хади сложился и пробил — мяч улетел выше цели!

61' Самарцы по-прежнему активно прессингуют соперника и не позволяют москвичам подолгу разыгрывать мяч.

59' Жоау Мариу сделал заброс в штрафную, самарцы выиграли борьбу у Эдера и вынесли мяч.

57' Антон Миранчук Антон Миранчук вышел вместо Жемалетдинова.

57' Рифат Жемалетдинов Замена от Марко Николича.

57' Опасно! Зиньковский с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Глушенков в падении пробил в противоход Коченкову, но голкипер успел среагировать!

57' Сафа Хади Хади появился на поле вместо Бурлака.

57' Тарас Бурлак Вынужденная замена у самарцев.

55' Жемалетдинов сделал проникающую передачу в штрафную, Жоау Мариу догнал мяч и пробил — промах!

53' Бурлак прилёг на газон и схватился за ногу. Нужна помощь медиков.

52' Александр Гацкан Гацкан за фол против Миранчука получил «горчичник».

50' Владислав Игнатьев Удаление у «Локомотива»! Игнатьев проиграл борьбу и прихватил за трусы Кабутова — это вторая жёлтая карточка для Владислава.

50' Шанс у «Крыльев»! Зиньковский сделал длинный заброс вперёд, Глушенков в штрафной легко убрал Чорлуку и с семи метров запустил мяч над перекладиной!

49' Игнатьев в штрафной накрутил двух соперников и прострелил вдоль ворот — партнёрам не удалось замкнуть!

48' Ведран Чорлука Глушенков красиво развернулся в центре поля, вынудив сфолить Чорлуку. Жёлтая карточка за срыв перспективной атаки.

46' Стартовал второй тайм!

46' Паул Антон Антон Паул в игре.

46' Денис Попович Попович заменён.

46' Антон Зиньковский Зиньковский вышел вместо Радоньича.

46' Деян Радоньич Двойная замена в перерыве произошла у «Крыльев».

45+3' Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев Советов» после 45 минут. Самарцы здорово выглядели на контратаках, одну из которых точным ударом завершил Радоньич. У москвичей отличный момент не реализовал Жемалетдинов, который не попал по воротам после выхода один на один.

45+2' Дмитрий Кабутов Кабутов отмахнулся и попал Игнатьеву по лицу. Жёлтая карточка.

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

43' «Локомотив» в концовке тайма держит мяч на чужой половине поля, но нет ударов по воротам.

41' Чорлука высоко выпрыгнул и пробил после подачи с углового — Фролов среагировал!

40' Никита Чичерин Чичерин вышел вместо Зеффана.

40' Мехди Зеффан Замена от Андрея Талалаева.

38' Самарцы впереди по ударам по воротам — 4:3 (3:0 — в створ).

37' Шанс у «Локомотива»! Алексей Миранчук классной передачей разрезал оборону самарцев, Жемалетдинов выскочил один на один и пробил — мяч пролетел рядом со штангой!

35' Алексей Миранчук решился на удар со штрафного с правого края — мяч пролетел над перекладиной.

34' Антон Коченков Коченков вышел вместо Гильерме. Сложно сказать, что случилось. Видимо, какие-то проблемы со здоровьем у голкипера сборной России.

34' Маринато Гильерме Замена вратаря у «Локомотива».

33' Владимир Полуяхтов Полуяхтов на фланге снёс рвавшегося в атаку Игнатьева. Жёлтая карточка.

31' Момент! Миранчук сыграл на подборе возле штрафной, ловко ушёл от трёх соперников и сделал передачу в центр — самарцы перехватили мяч, помешав Крыховяку пробить по пустым воротам!

29' Жоау Мариу с левого края влетел в штрафную, прострелил и заработал угловой.

27' Владислав Игнатьев Игнатьев проиграл позицию и прихватил руками Кабутова — жёлтая карточка.

26' Эдер в штрафной собрал на себя трёх соперников и сделал передачу на правый край, но москвичи в итоге потеряли мяч.

24' Радоньич выиграл борьбу в штрафной и несильно пробил по воротам — Гильерме уверенно забрал мяч.

22' Глушенков дошёл до штрафной, качнул защитника и мягко навесил — Гильерме чётко сыграл на выходе.

20' Самарцы перешли в позиционную атаку. Тимофеев сделал перевод на левый край, но мяч пошёл слишком сильно и улетел за лицевую.

18' Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Жоау Мариу навесил во вратарскую, но не дошёл мяч до партнёров.

16' Самарцы активно прессингуют в центре поля, не позволяя «Локомотиву» перейти в атаку.

14' 0:1 Деян Радоньич ГОЛ! Глушенков в контратаке собрал на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, Радоньич принял мяч, ушёл чуть в сторону и пробил низом — мяч пролетел между ног Гильерме!

13' Кабутов в контратаке решился на удар с дальней дистанции, но мяч улетел в сторону.

11' Бурлак в подкате остановил прорыв Идову, мяч отскочил в руку защитнику «Крыльев», но арбитр показал, что всё в рамках правил.

10' Артём Тимофеев Тимофеев в центре поля снёс Жоау Мариу, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Жёлтая карточка.

9' Жоау Мариу сместился к центру и пробил с радиуса штрафной! Самарцы заблокировали.

7' Гильерме неудачно выбросил мяч в центр! Гацкан перехватил и сразу же пробил с 30 метров, но голкипер всё контролировал.

5' Андрей Талалаев активен в тренерской зоне. Это его дебютный матч в «Крыльях», он совсем недавно сменил Миодрага Божовича.

3' Москвичи сразу забрали мяч и перевели игру на половину поля самарцев.

1' Матч стартовал! Самарцы разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!