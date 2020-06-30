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ЦСКА – Спартак Москва прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 30 июня 2020г в 20:30 мск
ЦСКА Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
35 Россия вр Игорь Акинфеев  
23 Исландия зщ Хёрдур Магнуссон  
78 Россия зщ Игорь Дивеев  
42 Россия зщ Георгий Щенников
90+2'
2 Россия зщ Марио Фернандес  
14 Россия зщ Кирилл Набабкин  
98 Россия пз Иван Обляков  
87 Россия пз Константин Марадишвили  
8 Хорватия пз Никола Влашич  
20 Россия пз Константин Кучаев
81'
9 Россия нп Фёдор Чалов
68'
25 Хорватия пз Кристиян Бистрович
68'
17 Исландия пз Арнор Сигурдссон
81'
5 Россия зщ Виктор Васин
90+2'
98 Россия вр Александр Максименко  
39 Россия зщ Павел Маслов  
6 Бразилия зщ Айртон  
92 Россия зщ Николай Рассказов
68'
14 Россия зщ Георгий Джикия  
2 Франция зщ Самуэль Жиго  
54 Россия пз Наиль Умяров  
10 Россия пз Зелимхан Бакаев
90'
47 Россия пз Роман Зобнин  
19 Аргентина нп Эсекьель Понсе
82'
77 Россия нп Александр Соболев  
23 Швеция нп Джордан Ларссон
68'
9 Россия пз Резиуан Мирзов
82'
74 Россия пз Дмитрий Маркитесов
90'
Запасные
1 Россия вр Илья Помазун  
49 Россия вр Владислав Тороп  
27 Кот-д039;Ивуар зщ Седрик Гогуа  
62 Россия зщ Вадим Карпов  
13 Россия зщ Никита Котин  
53 Россия зщ Максим Елеев  
71 Россия пз Наяир Тикнизян  
32 Россия вр Артём Ребров  
38 Россия зщ Андрей Ещенко  
56 Россия зщ Илья Гапонов  
61 Россия зщ Илья Голосов  
80 Россия пз Никита Бакалюк  
90 Россия нп Константин Шильцов  
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко      
Германия Доменико Тедеско      
История личных встреч
2019/20 4 марта Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
2019/20 19 августа Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1ЦСКА
2019 30 июня Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М3 : 1ЦСКА
2018/19 6 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 22 Спартак М0 : 2ЦСКА
2018/19 23 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 1Спартак М
2017/18 10 декабря Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М3 : 0ЦСКА
2017/18 12 августа Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА2 : 1Спартак М
2016/17 30 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 26 ЦСКА1 : 2Спартак М
2016/17 29 октября Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М3 : 1ЦСКА
2015/16 6 марта Россия - Премьер-Лига Тур 19 ЦСКА1 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
90+7'
Матч окончен! ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» — 2:0.
90+6'
2:0
Никола Влашич
ГОЛ! «Армейцы» выиграли борьбу и убежали в контратаку. Сигурдссон сделал передачу к штрафной, Влашич выскочил один на один и перебросил Максименко!
90+4'
«Армейцы» спокойно держат мяч и никуда не спешат. Время работает на ЦСКА,
90+2'
 
Дмитрий Маркитесов
Маркитесов в игре.
90+2'
 
Зелимхан Бакаев
Бакаев заменён.
90+2'
 
Виктор Васин
Васин вышел вместо Щенникова.
90+2'
 
Георгий Щенников
Замена у ЦСКА.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
90'
Опасно! Умяров после подбора пальнул в нижний угол — Акинфеев перевёл мяч в штангу, а Соболеву не дали сыграть на добивании!
89'
Сигурдссон в контратаке дошёл до штрафной, затянул и пробил — Жиго успел накрыть.
87'
Момент! Фернандес и Сигурдссон разыграли по флангу, Арнор ворвался в штрафную и пробил — Максименко выручил!
85'
 
Марио Фернандес
Фернандес грубо подкатился под Мирзова и получил «горчичник».
84'
Влашич с углового прострелил низом в штрафную — Дивеев сыграл на опережение и пробил рядом со штангой.
83'
Обляков взял инициативу на себя! Ворвался в штрафную и пробил из-под защитника — мяч улетел в сторону.
81'
 
Арнор Сигурдссон
Сигрудссон появился на поле вместо Кучаева.
81'
 
Константин Кучаев
Заменой ответил Виктор Гончаренко.
81'
 
Резиуан Мирзов
Мирзов вышел вместо Понсе.
81'
 
Эсекьель Понсе
Замена у «Спартака».
79'
Щенников прострелил с левого края, Влашич выкатил мяч в центр, но Джикия успел накрыть удар Марадишвили.
77'
 
Роман Зобнин
Удаление у «Спартака»! Еськов сам пошёл смотреть повтор и показал Зобнину прямую красную карточку. Сдали нервы у Романа — момент был грязноватым.
76'
И пауза в игре — нужен видеопросмотр момента. Зобнину может быть предъявлена красная карточка.
74'
Зобнин отмахнулся и ударил локтем Облякова. Грязноватый момент.
74'
 
Кристиян Бистрович
Бистрович сфолил против Айртона, а затем что-то высказал и получил карточку.
72'
Заброс в штрафную «армейцев»! Соболев полез в борьбу и упал в борьбе с Набабкиным — всё было в рамках правил.
70'
 
Кристиян Бистрович
Бистрович появился на поле.
70'
 
Фёдор Чалов
Чалов из-за повреждения не смог продолжить игру.
68'
 
Джордан Ларссон
Ларссон вышел вместо Рассказова.
68'
 
Николай Рассказов
Замена от Доменико Тедеско.
67'
Чалову досталось по ногам — нужна помощь медиков. И футболисты воспользовались паузой, чтобы попить воды.
65'
Влашич получил пас перед штрафной, стал финтить и пробил низом — Жиго заблокировал.
64'
Штрафной для «Спартака» на правом фланге. Зобнин выполнил подачу, мяч отскочил к Джикии, который пробил намного выше цели.
63'
Потерялся на поле Бакаев, совсем не доходит мяч до Зелимхана.
61'
Зобнину помешали пробить из-за пределов штрафной, а Маслов после подбора запустил мяч в небеса.
59'
Опасно! Магнуссон из аута сделал вброс в штрафную, Чалов скинул мяч на Кучаева, который в касание пробил рядом с девяткой.
57'
Магнуссон ускорился по флангу и сделал перевод к штрафной, Джикия выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
55'
 
Георгий Джикия
Магнуссон потерял мяч и руками прихватил Зобнина, а Джикия за разговоры получил «горчичник».
54'
Момент! Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной, Соболев сделал скидку, а Зобнин в касание пробил верхом — Акинфеев спас «армейцев»!
53'
Зобнин с углового навесил в центр штрафной, Дивеев выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
51'
 
Кирилл Набабкин
Набабкин сзади врезал по ногам Соболеву и получил карточку.
50'
Доменико Тедеско вспылил и что-то выкрикнул арбитру. Жёлтая карточка наставнику «Спартака».
48'
Щенников в классном подкате выбил мяч у Рассказова, сорвав контратаку красно-белых.
46'
Стартовал второй тайм!
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол забил Влашич. Первый тайм прошёл примерно в равной борьбе, на первых минутах спартаковцы выглядели поактивнее, но затем «армейцы» перехватили инициативу и стали создавать моменты у ворот Максименко.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
 
Константин Кучаев
Щенников врезал по ноге Рассказову, а Кучаев что-то высказал арбитру и получил карточку.
41'
 
Фёдор Чалов
Чалов опасно сыграл, высоко задрав ногу в борьбе с Джикией. Жёлтая карточка.
40'
Айртон набрал скорость, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Марадишвили — арбитр показал, что нужно подниматься.
38'
Влашич со штрафного вырезал подачу в руки Максименко. Отбились спартаковцы.
37'
 
Самуэль Жиго
Жиго в подкате снёс Чалова и получил «горчичник».
35'
Красиво разыграли красно-синие! Фернандес прокинул мяч между ног Айртону, Влашич сделал передачу к штрафной, Чалов развернулся и пробил в угол — Максименко потащил!
33'
Ещё один заброс в штрафную «армейцев» — Акинфеев чётко сыграл на выходе, опередив Соболева.
31'
Джикия сделал заброс в штрафную! Рассказов жестковато подставил ногу и не сумел обработать мяч.
29'
Перспективная атака красно-синих левым флангом — Маслов прочитал и перехватил передачу на ход Чалову.
27'
1:0
Никола Влашич
ГОЛ! «Армейцы» совершили перехват на чужой половине поля. Фернандес сделал передачу к штрафной, Влашич принял и пробил низом — мяч от рук Максименко влетел в сетку ворот!
26'
Мангуссон пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел рядом со штангой.
25'
«Армейцы» в позиционной атаке. Обляков открылся и с радиуса штрафной пальнул в верхний угол — Максименко перевёл на угловой!
23'
Влашич плотным ударом со штрафного запустил мяч на трибуну.
22'
 
Павел Маслов
Маслов проиграл позицию и прихватил Чалова возле собственной штрафной. Хорошая позиция для удара.
22'
Джикия со штрафного мощно пробил низом! Мяч прошёл рядом со штангой, но Акинфеев всё контролировал.
21'
Магнуссон в борьбе за мяч нарушил правила против Соболева. Штрафной в 30 метрах от ворот.
19'
Айртон совершил перехват и сделал передачу к штрафной — Бакаеву не удалось развернуться в окружении двух соперников.
17'
Дивееву досталось в борьбе с Джикией в чужой штрафной — нужна помощь медиков.
16'
Фернандес ускорился по флангу и навесил в штрафную — Маслов выбил мяч на угловой.
14'
Влашич резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
13'
Момент! Рассказов сделал проникающую передачу в штрафную, Понсе оторвался от соперника и пробил в падении — мяч укатился в сторону.
12'
Дивеев ошибся возле своей штрафной! Соболев подхватил мяч, но завозился и не сумел пробить.
11'
Марадишвили из глубины сделал слишком сильный заброс в штрафную — Чалов не успел к мячу.
9'
Нет пенальти — ВАР решил, что всё было в рамках правил. Продолжается игра.
8'
Зобнин с правого края ворвался в штрафную и упал после контакта с Магнуссоном! Будет видеопросмотр момента.
7'
Атака ЦСКА левым флангом. Максименко уверенно забрал мяч после кросса в штрафную.
5'
Магнуссон вбросил мяч из аута, Жиго отработал и помешал Кучаеву развернуться.
3'
Момент! Рассказову помешали пробить из-за пределов штрафной, Бакаев подхватил мяч и зарядил рядом со штангой!
2'
Бакаев из глубины сделал заброс по флангу, но Понсе не сумел убежать от Дивеева.
1'
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.

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