ЦСКА – Спартак Москва прямая трансляция 30.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч ЦСКА – Спартак Москва на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+7' Матч окончен! ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» — 2:0.

90+6' 2:0 Никола Влашич ГОЛ! «Армейцы» выиграли борьбу и убежали в контратаку. Сигурдссон сделал передачу к штрафной, Влашич выскочил один на один и перебросил Максименко!

90+4' «Армейцы» спокойно держат мяч и никуда не спешат. Время работает на ЦСКА,

90+2' Дмитрий Маркитесов Маркитесов в игре.

90+2' Зелимхан Бакаев Бакаев заменён.

90+2' Виктор Васин Васин вышел вместо Щенникова.

90+2' Георгий Щенников Замена у ЦСКА.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' Опасно! Умяров после подбора пальнул в нижний угол — Акинфеев перевёл мяч в штангу, а Соболеву не дали сыграть на добивании!

89' Сигурдссон в контратаке дошёл до штрафной, затянул и пробил — Жиго успел накрыть.

87' Момент! Фернандес и Сигурдссон разыграли по флангу, Арнор ворвался в штрафную и пробил — Максименко выручил!

85' Марио Фернандес Фернандес грубо подкатился под Мирзова и получил «горчичник».

84' Влашич с углового прострелил низом в штрафную — Дивеев сыграл на опережение и пробил рядом со штангой.

83' Обляков взял инициативу на себя! Ворвался в штрафную и пробил из-под защитника — мяч улетел в сторону.

81' Арнор Сигурдссон Сигрудссон появился на поле вместо Кучаева.

81' Константин Кучаев Заменой ответил Виктор Гончаренко.

81' Резиуан Мирзов Мирзов вышел вместо Понсе.

81' Эсекьель Понсе Замена у «Спартака».

79' Щенников прострелил с левого края, Влашич выкатил мяч в центр, но Джикия успел накрыть удар Марадишвили.

77' Роман Зобнин Удаление у «Спартака»! Еськов сам пошёл смотреть повтор и показал Зобнину прямую красную карточку. Сдали нервы у Романа — момент был грязноватым.

76' И пауза в игре — нужен видеопросмотр момента. Зобнину может быть предъявлена красная карточка.

74' Зобнин отмахнулся и ударил локтем Облякова. Грязноватый момент.

74' Кристиян Бистрович Бистрович сфолил против Айртона, а затем что-то высказал и получил карточку.

72' Заброс в штрафную «армейцев»! Соболев полез в борьбу и упал в борьбе с Набабкиным — всё было в рамках правил.

70' Кристиян Бистрович Бистрович появился на поле.

70' Фёдор Чалов Чалов из-за повреждения не смог продолжить игру.

68' Джордан Ларссон Ларссон вышел вместо Рассказова.

68' Николай Рассказов Замена от Доменико Тедеско.

67' Чалову досталось по ногам — нужна помощь медиков. И футболисты воспользовались паузой, чтобы попить воды.

65' Влашич получил пас перед штрафной, стал финтить и пробил низом — Жиго заблокировал.

64' Штрафной для «Спартака» на правом фланге. Зобнин выполнил подачу, мяч отскочил к Джикии, который пробил намного выше цели.

63' Потерялся на поле Бакаев, совсем не доходит мяч до Зелимхана.

61' Зобнину помешали пробить из-за пределов штрафной, а Маслов после подбора запустил мяч в небеса.

59' Опасно! Магнуссон из аута сделал вброс в штрафную, Чалов скинул мяч на Кучаева, который в касание пробил рядом с девяткой.

57' Магнуссон ускорился по флангу и сделал перевод к штрафной, Джикия выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.

55' Георгий Джикия Магнуссон потерял мяч и руками прихватил Зобнина, а Джикия за разговоры получил «горчичник».

54' Момент! Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной, Соболев сделал скидку, а Зобнин в касание пробил верхом — Акинфеев спас «армейцев»!

53' Зобнин с углового навесил в центр штрафной, Дивеев выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.

51' Кирилл Набабкин Набабкин сзади врезал по ногам Соболеву и получил карточку.

50' Доменико Тедеско вспылил и что-то выкрикнул арбитру. Жёлтая карточка наставнику «Спартака».

48' Щенников в классном подкате выбил мяч у Рассказова, сорвав контратаку красно-белых.

46' Стартовал второй тайм!

45+1' Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол забил Влашич. Первый тайм прошёл примерно в равной борьбе, на первых минутах спартаковцы выглядели поактивнее, но затем «армейцы» перехватили инициативу и стали создавать моменты у ворот Максименко.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Константин Кучаев Щенников врезал по ноге Рассказову, а Кучаев что-то высказал арбитру и получил карточку.

41' Фёдор Чалов Чалов опасно сыграл, высоко задрав ногу в борьбе с Джикией. Жёлтая карточка.

40' Айртон набрал скорость, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Марадишвили — арбитр показал, что нужно подниматься.

38' Влашич со штрафного вырезал подачу в руки Максименко. Отбились спартаковцы.

37' Самуэль Жиго Жиго в подкате снёс Чалова и получил «горчичник».

35' Красиво разыграли красно-синие! Фернандес прокинул мяч между ног Айртону, Влашич сделал передачу к штрафной, Чалов развернулся и пробил в угол — Максименко потащил!

33' Ещё один заброс в штрафную «армейцев» — Акинфеев чётко сыграл на выходе, опередив Соболева.

31' Джикия сделал заброс в штрафную! Рассказов жестковато подставил ногу и не сумел обработать мяч.

29' Перспективная атака красно-синих левым флангом — Маслов прочитал и перехватил передачу на ход Чалову.

27' 1:0 Никола Влашич ГОЛ! «Армейцы» совершили перехват на чужой половине поля. Фернандес сделал передачу к штрафной, Влашич принял и пробил низом — мяч от рук Максименко влетел в сетку ворот!

26' Мангуссон пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел рядом со штангой.

25' «Армейцы» в позиционной атаке. Обляков открылся и с радиуса штрафной пальнул в верхний угол — Максименко перевёл на угловой!

23' Влашич плотным ударом со штрафного запустил мяч на трибуну.

22' Павел Маслов Маслов проиграл позицию и прихватил Чалова возле собственной штрафной. Хорошая позиция для удара.

22' Джикия со штрафного мощно пробил низом! Мяч прошёл рядом со штангой, но Акинфеев всё контролировал.

21' Магнуссон в борьбе за мяч нарушил правила против Соболева. Штрафной в 30 метрах от ворот.

19' Айртон совершил перехват и сделал передачу к штрафной — Бакаеву не удалось развернуться в окружении двух соперников.

17' Дивееву досталось в борьбе с Джикией в чужой штрафной — нужна помощь медиков.

16' Фернандес ускорился по флангу и навесил в штрафную — Маслов выбил мяч на угловой.

14' Влашич резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.

13' Момент! Рассказов сделал проникающую передачу в штрафную, Понсе оторвался от соперника и пробил в падении — мяч укатился в сторону.

12' Дивеев ошибся возле своей штрафной! Соболев подхватил мяч, но завозился и не сумел пробить.

11' Марадишвили из глубины сделал слишком сильный заброс в штрафную — Чалов не успел к мячу.

9' Нет пенальти — ВАР решил, что всё было в рамках правил. Продолжается игра.

8' Зобнин с правого края ворвался в штрафную и упал после контакта с Магнуссоном! Будет видеопросмотр момента.

7' Атака ЦСКА левым флангом. Максименко уверенно забрал мяч после кросса в штрафную.

5' Магнуссон вбросил мяч из аута, Жиго отработал и помешал Кучаеву развернуться.

3' Момент! Рассказову помешали пробить из-за пределов штрафной, Бакаев подхватил мяч и зарядил рядом со штангой!

2' Бакаев из глубины сделал заброс по флангу, но Понсе не сумел убежать от Дивеева.

1' Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!