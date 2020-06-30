ЦСКА – Спартак Москва прямая трансляция 30.06.2020

Текстовая трансляция
90+7'
Матч окончен! ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» — 2:0.
90+6'
2:0
Никола Влашич
ГОЛ! «Армейцы» выиграли борьбу и убежали в контратаку. Сигурдссон сделал передачу к штрафной, Влашич выскочил один на один и перебросил Максименко!
90+4'
«Армейцы» спокойно держат мяч и никуда не спешат. Время работает на ЦСКА,
90+2'
Дмитрий Маркитесов
Маркитесов в игре.
90+2'
Зелимхан Бакаев
Бакаев заменён.
90+2'
Виктор Васин
Васин вышел вместо Щенникова.
90+2'
Георгий Щенников
Замена у ЦСКА.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
90'
Опасно! Умяров после подбора пальнул в нижний угол — Акинфеев перевёл мяч в штангу, а Соболеву не дали сыграть на добивании!
89'
Сигурдссон в контратаке дошёл до штрафной, затянул и пробил — Жиго успел накрыть.
87'
Момент! Фернандес и Сигурдссон разыграли по флангу, Арнор ворвался в штрафную и пробил — Максименко выручил!
85'
Марио Фернандес
Фернандес грубо подкатился под Мирзова и получил «горчичник».
84'
Влашич с углового прострелил низом в штрафную — Дивеев сыграл на опережение и пробил рядом со штангой.
83'
Обляков взял инициативу на себя! Ворвался в штрафную и пробил из-под защитника — мяч улетел в сторону.
81'
Арнор Сигурдссон
Сигрудссон появился на поле вместо Кучаева.
81'
Константин Кучаев
Заменой ответил Виктор Гончаренко.
81'
Резиуан Мирзов
Мирзов вышел вместо Понсе.
81'
Эсекьель Понсе
Замена у «Спартака».
79'
Щенников прострелил с левого края, Влашич выкатил мяч в центр, но Джикия успел накрыть удар Марадишвили.
77'
Роман Зобнин
Удаление у «Спартака»! Еськов сам пошёл смотреть повтор и показал Зобнину прямую красную карточку. Сдали нервы у Романа — момент был грязноватым.
76'
И пауза в игре — нужен видеопросмотр момента. Зобнину может быть предъявлена красная карточка.
74'
Зобнин отмахнулся и ударил локтем Облякова. Грязноватый момент.
74'
Кристиян Бистрович
Бистрович сфолил против Айртона, а затем что-то высказал и получил карточку.
72'
Заброс в штрафную «армейцев»! Соболев полез в борьбу и упал в борьбе с Набабкиным — всё было в рамках правил.
70'
Кристиян Бистрович
Бистрович появился на поле.
70'
Фёдор Чалов
Чалов из-за повреждения не смог продолжить игру.
68'
Джордан Ларссон
Ларссон вышел вместо Рассказова.
68'
Николай Рассказов
Замена от Доменико Тедеско.
67'
Чалову досталось по ногам — нужна помощь медиков. И футболисты воспользовались паузой, чтобы попить воды.
65'
Влашич получил пас перед штрафной, стал финтить и пробил низом — Жиго заблокировал.
64'
Штрафной для «Спартака» на правом фланге. Зобнин выполнил подачу, мяч отскочил к Джикии, который пробил намного выше цели.
63'
Потерялся на поле Бакаев, совсем не доходит мяч до Зелимхана.
61'
Зобнину помешали пробить из-за пределов штрафной, а Маслов после подбора запустил мяч в небеса.
59'
Опасно! Магнуссон из аута сделал вброс в штрафную, Чалов скинул мяч на Кучаева, который в касание пробил рядом с девяткой.
57'
Магнуссон ускорился по флангу и сделал перевод к штрафной, Джикия выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
55'
Георгий Джикия
Магнуссон потерял мяч и руками прихватил Зобнина, а Джикия за разговоры получил «горчичник».
54'
Момент! Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной, Соболев сделал скидку, а Зобнин в касание пробил верхом — Акинфеев спас «армейцев»!
53'
Зобнин с углового навесил в центр штрафной, Дивеев выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
51'
Кирилл Набабкин
Набабкин сзади врезал по ногам Соболеву и получил карточку.
50'
Доменико Тедеско вспылил и что-то выкрикнул арбитру. Жёлтая карточка наставнику «Спартака».
48'
Щенников в классном подкате выбил мяч у Рассказова, сорвав контратаку красно-белых.
46'
Стартовал второй тайм!
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол забил Влашич. Первый тайм прошёл примерно в равной борьбе, на первых минутах спартаковцы выглядели поактивнее, но затем «армейцы» перехватили инициативу и стали создавать моменты у ворот Максименко.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Константин Кучаев
Щенников врезал по ноге Рассказову, а Кучаев что-то высказал арбитру и получил карточку.
41'
Фёдор Чалов
Чалов опасно сыграл, высоко задрав ногу в борьбе с Джикией. Жёлтая карточка.
40'
Айртон набрал скорость, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Марадишвили — арбитр показал, что нужно подниматься.
38'
Влашич со штрафного вырезал подачу в руки Максименко. Отбились спартаковцы.
37'
Самуэль Жиго
Жиго в подкате снёс Чалова и получил «горчичник».
35'
Красиво разыграли красно-синие! Фернандес прокинул мяч между ног Айртону, Влашич сделал передачу к штрафной, Чалов развернулся и пробил в угол — Максименко потащил!
33'
Ещё один заброс в штрафную «армейцев» — Акинфеев чётко сыграл на выходе, опередив Соболева.
31'
Джикия сделал заброс в штрафную! Рассказов жестковато подставил ногу и не сумел обработать мяч.
29'
Перспективная атака красно-синих левым флангом — Маслов прочитал и перехватил передачу на ход Чалову.
27'
1:0
Никола Влашич
ГОЛ! «Армейцы» совершили перехват на чужой половине поля. Фернандес сделал передачу к штрафной, Влашич принял и пробил низом — мяч от рук Максименко влетел в сетку ворот!
26'
Мангуссон пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел рядом со штангой.
25'
«Армейцы» в позиционной атаке. Обляков открылся и с радиуса штрафной пальнул в верхний угол — Максименко перевёл на угловой!
23'
Влашич плотным ударом со штрафного запустил мяч на трибуну.
22'
Павел Маслов
Маслов проиграл позицию и прихватил Чалова возле собственной штрафной. Хорошая позиция для удара.
22'
Джикия со штрафного мощно пробил низом! Мяч прошёл рядом со штангой, но Акинфеев всё контролировал.
21'
Магнуссон в борьбе за мяч нарушил правила против Соболева. Штрафной в 30 метрах от ворот.
19'
Айртон совершил перехват и сделал передачу к штрафной — Бакаеву не удалось развернуться в окружении двух соперников.
17'
Дивееву досталось в борьбе с Джикией в чужой штрафной — нужна помощь медиков.
16'
Фернандес ускорился по флангу и навесил в штрафную — Маслов выбил мяч на угловой.
14'
Влашич резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
13'
Момент! Рассказов сделал проникающую передачу в штрафную, Понсе оторвался от соперника и пробил в падении — мяч укатился в сторону.
12'
Дивеев ошибся возле своей штрафной! Соболев подхватил мяч, но завозился и не сумел пробить.
11'
Марадишвили из глубины сделал слишком сильный заброс в штрафную — Чалов не успел к мячу.
9'
Нет пенальти — ВАР решил, что всё было в рамках правил. Продолжается игра.
8'
Зобнин с правого края ворвался в штрафную и упал после контакта с Магнуссоном! Будет видеопросмотр момента.
7'
Атака ЦСКА левым флангом. Максименко уверенно забрал мяч после кросса в штрафную.
5'
Магнуссон вбросил мяч из аута, Жиго отработал и помешал Кучаеву развернуться.
3'
Момент! Рассказову помешали пробить из-за пределов штрафной, Бакаев подхватил мяч и зарядил рядом со штангой!
2'
Бакаев из глубины сделал заброс по флангу, но Понсе не сумел убежать от Дивеева.
1'
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.