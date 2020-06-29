Брайтон – Манчестер Юнайтед прямая трансляция 30.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 22-15 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+3' Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно разделался с «Брайтоном» — 3:0! Гринвуд открыл счёт, а дубль Фернандеша подкрепил преимущество манкунианцев. Команда Сульшера набирает три очка и продолжает борьбу за еврокубковую зону. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+1' Три минуты отделяют манкунианцев от победы!

89' Муй совершил подачу от угла поля в чужую штрафную, но мяч больше приглянулся защитникам «Юнайтед».

87' Соломон Марч Марч вошёл в игру.

87' Аарон Коннолли Коннолли не дали доиграть встречу до конца.

85' Во втором тайме у «Юнайтед» уже нет такого комфортного владения мячом, но главное для гостей — результат сделан.

83' Мактоминай положил корпус и с лёта пробил из-за штрафной — Райан с трудом отмахнул мяч в сторону от ворот! Рикошет тут осложнил жизнь голкиперу «Брайтона».

81' Бернардо Бернардо появился на поле в составе «Брайтона».

81' Льюис Данк Данк заменён.

81' Аарон Муй Муй вошёл в игру.

81' Алексис Мак Аллистер Мак Аллистер своё на сегодня отбегал.

80' Матич мог разогнать атаку гостей, но Моле её остановил с помощью фола в центре поля.

78' Дэниел Джеймс Джеймс появился на поле.

78' Маркус Рашфорд Рашфорда сняли с игры.

78' Одион Игало Игало вошёл в игру.

78' Антони Марсьяль Марсьяль покинул поле.

77' Моле использовал отскок мяча к линии штрафной и пробил в касание — де Хеа в прыжке отвёл угрозу в сторону от ворот «Юнайтед»!

75' Получил «Брайтон» право на свой второй угловой, но разыграл его неопасно.

72' У манкунианцев всего три удара в створ, которые и стали голевыми. Но не будем забывать про попадание в штангу.

70' Де Хеа пригодился! Коннолли в метре от штрафной хороший удар показал — голкипер «Юнайтед» вытащил мяч из-под перекладины!

68' Пауза в игре на то, чтобы освежиться.

67' Угловой выжали гости из своей атаки. Перейра теперь в ответе за стандарты от флажка. Справилась оборона хозяев с подачей в штрафную.

65' Брендон Уильямс Уильямс вышел вместо Шоу.

65' Люк Шоу И ещё одну замену придумал Сульшер.

64' Скотт Мактоминай Мактоминай занял своё место на поле.

64' Поль Погба Погба заменён.

64' Жоэл Перейра Перейра вошёл в игру.

64' Бруну Фернандеш Фернандеш отправился отдыхать.

62' И ещё атака «Брайтона» с участием Троссарда! На этот раз удар с игры — неточно.

60' Первый опасный момент у ворот «Юнайтед»! Мак Аллистер хитро разыграл стандарт, покатив мяч в штрафную гостей на Троссарда, который зряче пробил под дальний угол ворот — рядышком со штангой!

59' Коннолли слева вырезал передачу в штрафную гостей — прямо в руки де Хеа.

58' Фернандеш выполнил безадресную подачу в штрафную «Брайтона» — редкое неточное действие португальца.

56' «Манчестер» много комбинировал на правом краю атаки, но так и не продвинулся к чужим владениям.

54' Коннолли был готов откликнуться на прострел во вратарскую гостей, но де Хеа первым оказался на мяче.

52' Манкунианцы и не думают отдавать мяч сопернику. «Брайтон» по-прежнему много обороняется.

50' 0:3 Бруну Фернандеш ГОЛ! В контратаке забивает «Юнайтед»! Матич начал контрвыпад длинной передачей на левый фланг, Гринвуд протащил мяч до края штрафной и тонко набросил мяч на дальний угол вратарской, куда уже успел добежать Фернандеш, пробивший с лёта точно в цель! Дубль Бруну!

50' 0:3. Фернандеш завершил идеальную контратаку «Ман Юнайтед»

49' Люк Шоу Биссума получил по ногам от Шоу — жёлтая карточка досталась защитнику «Юнайтед».

48' Пробует «Брайтон» преобразить свою атаку. Две подачи в штрафную «Юнайтед» не привели к удару по воротам.

46' Стартовал второй тайм нашего матча!

46' Леандро Троссард Троссард вышел в линию атаки хозяев.

46' Тарик Лампти Лампти заменён.

46' Ниль Мопе Моле вышел вместо Проппера.

46' Дэви Проппер Есть замены у «Брайтона».

45+2' Свисток на перерыв! «Манчестер Юнайтед» в первом тайме показал качественный футбол, заставив «Брайтон» больше думать о защите собственных ворот. Главный итог стартовой 45-минутки — две голевые атаки манкунианцев. Гринвуд и Фернандеш записали свои фамилии на табло.

45+2' Монтойя на фланге грубо сыграл против Рашфорда. Могла тут прилететь и карточка, но судья ограничился свистком.

45+1' Две минуты Андре Марринер накинул к первому тайму.

44' Проппер от правого края исполнил навес в штрафную гостей, но Бёрн даже со своими двумя метрами не дотянулся головой до мяча.

43' Марсьяль получил передачу в штрафной «Брайтона», но собрал вокруг себя сразу трёх соперников, так и не придумав ничего интересного.

41' Очень солидно выглядит позиционное нападение «Юнайтед». Мяч охотно дружит с гостевой командой.

39' Не получилось у манкунианцев развить атаку — Рашфорду не дали встретиться с мячом в штрафной хозяев.

37' Попробовал «Брайтон» начать атаку длинной передачей, но Лампти за мячом угнаться не сумел.

35' Чуть выше хозяева стали выдёргиваться на соперника. Появились у гостей небольшие проблемы по выходу из обороны в атаку.

33' Мак Аллистер от правой бровки загрузил мяч в штрафную гостей, но в ту зону, где не было партнёров.

31' Очень легко даётся игра «Юнайтед». Пока «Брайтон» в атаке мало заметен.

29' 0:2 Бруну Фернандеш ГОЛ! Шоу ушёл в лицевую и сделал передачу к линии штрафной, Погба исполнил скидку на Фернандеша, который нанёс удар — мяч после рикошета прописался в ближнем углу ворот!

29' 0:2. Фернандеш («Ман Юнайтед») отличился при помощи рикошета

27' «Юнайтед» здорово контролирует мяч. «Брайтон» пока не знает, как отодвинуть игру от своих ворот.

25' Отправились команды попить воды. Начинаем привыкать к таким паузам.

24' Фернандеш от угла поля исполнил навес в штрафную «Брайтона», Магуайр выиграл верх и пробил головой- мимо цели!

22' Фернандеш при штрафном ударе обвёл стенку, но перестарался по высоте — мяч пролетел над перекладиной.

21' Биссума у штрафной хозяев завалил Погба — отличная точка для мастеров.

19' Де Хеа попал под давление, но без суеты сыграл на партнёра.

16' 0:1 Мэйсон Гринвуд ГОЛ! Правым краем Гринвуд ворвался в штрафную «Брайтона», показал каскад финтов и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот!

16' 0:1. Гринвуд («Ман Юнайтед») раскачал защитника и открыл счет

14' Крутят манкунианцы по разным флангам оборону соперника, но пока брайтонцы держат компактность.

12' Момент! Погба покатил мяч к радиусу штрафной, откуда Фернандеш пробил в касание — штанга за «Брайтон»!

11' «Манчестер» больше владеет мячом, но «Брайтон» иногда включает высокий прессинг.

9' Матич потерял мяч в центре поля, но успели партнёры подстраховать. Остался «Брайтон» без быстрой контратаки.

7' Райан прочитал заброс к штрафной «Брайтона», оказавшись первым на мяче.

5' Стандарт позволил хозяевам перейти большими силами в атаку, но подача Проппера не стала сюрпризом для обороны гостей.

3' Шоу прострелил в штрафную «Брайтона», где Марсьялю не дали развернуться для удара по воротам.

1' Матч начался!

0' Подробная графическая трансляция матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.