  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Брайтон – Манчестер Юнайтед прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 30 июня 2020г в 22:15 мск
БрайтонНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 22-15 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1АвстралияврМэтью Райан
33АнглиязщДэниел Бёрн
5АнглиязщЛьюис Данк
81'
4ИрландиязщШейн Даффи
2АнглиязщТарик Лампти
46'
22ИспаниязщМартин Монтойя
8МалипзИв Биссума
6АнглияпзДэйл Стивенс
24НидерландыпзДэви Проппер
46'
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
81'
44ИрландиянпАарон Коннолли
87'
7ФранциянпНиль Мопе
46'
11БельгиянпЛеандро Троссард
46'
30Бразилиязщ Бернардо
81'
18АвстралияпзАарон Муй
81'
20АнглияпзСоломон Марч
87'
1ИспанияврДавид де Хеа
2ШвециязщВиктор Линделёф
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
23АнглиязщЛюк Шоу
64'
5АнглиязщГарри Магуайр
31СербияпзНеманья Матич
6ФранцияпзПоль Погба
64'
18ПортугалияпзБруну Фернандеш
64'
9ФранциянпАнтони Марсьяль
78'
26АнглиянпМэйсон Гринвуд
10АнглиянпМаркус Рашфорд
78'
53АнглиязщБрендон Уильямс
64'
15БразилияпзАндреас Перейра
64'
39ШотландияпзСкотт Мактоминай
64'
21УэльспзДэниел Джеймс
78'
25НигериянпОдион Игало
78'
Запасные
27АнглияврДэвид Баттон
21ИталиязщЭсекьель Скелотто
13ГерманияпзПаскаль Гросс
17АнглиянпГленн Мюррей
22АргентинаврСерхио Ромеро
3Кот-д039;ИвуарзщЭрик Бейи
8ИспанияпзХуан Мата
17Бразилияпз Фред
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
НорвегияУле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
2019/20 10 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
2018/19 19 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
2018/19 19 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Юнайтед
2017/18 4 мая Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
2017/18 17 марта Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
2017/18 25 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
90+3'
Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно разделался с «Брайтоном» — 3:0! Гринвуд открыл счёт, а дубль Фернандеша подкрепил преимущество манкунианцев. Команда Сульшера набирает три очка и продолжает борьбу за еврокубковую зону. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+1'
Три минуты отделяют манкунианцев от победы!
89'
Муй совершил подачу от угла поля в чужую штрафную, но мяч больше приглянулся защитникам «Юнайтед».
87'
 
Соломон Марч
Марч вошёл в игру.
87'
 
Аарон Коннолли
Коннолли не дали доиграть встречу до конца.
85'
Во втором тайме у «Юнайтед» уже нет такого комфортного владения мячом, но главное для гостей — результат сделан.
83'
Мактоминай положил корпус и с лёта пробил из-за штрафной — Райан с трудом отмахнул мяч в сторону от ворот! Рикошет тут осложнил жизнь голкиперу «Брайтона».
81'
 
Бернардо
Бернардо появился на поле в составе «Брайтона».
81'
 
Льюис Данк
Данк заменён.
81'
 
Аарон Муй
Муй вошёл в игру.
81'
 
Алексис Мак Аллистер
Мак Аллистер своё на сегодня отбегал.
80'
Матич мог разогнать атаку гостей, но Моле её остановил с помощью фола в центре поля.
78'
 
Дэниел Джеймс
Джеймс появился на поле.
78'
 
Маркус Рашфорд
Рашфорда сняли с игры.
78'
 
Одион Игало
Игало вошёл в игру.
78'
 
Антони Марсьяль
Марсьяль покинул поле.
77'
Моле использовал отскок мяча к линии штрафной и пробил в касание — де Хеа в прыжке отвёл угрозу в сторону от ворот «Юнайтед»!
75'
Получил «Брайтон» право на свой второй угловой, но разыграл его неопасно.
72'
У манкунианцев всего три удара в створ, которые и стали голевыми. Но не будем забывать про попадание в штангу.
70'
Де Хеа пригодился! Коннолли в метре от штрафной хороший удар показал — голкипер «Юнайтед» вытащил мяч из-под перекладины!
68'
Пауза в игре на то, чтобы освежиться.
67'
Угловой выжали гости из своей атаки. Перейра теперь в ответе за стандарты от флажка. Справилась оборона хозяев с подачей в штрафную.
65'
 
Брендон Уильямс
Уильямс вышел вместо Шоу.
65'
 
Люк Шоу
И ещё одну замену придумал Сульшер.
64'
 
Скотт Мактоминай
Мактоминай занял своё место на поле.
64'
 
Поль Погба
Погба заменён.
64'
 
Жоэл Перейра
Перейра вошёл в игру.
64'
 
Бруну Фернандеш
Фернандеш отправился отдыхать.
62'
И ещё атака «Брайтона» с участием Троссарда! На этот раз удар с игры — неточно.
60'
Первый опасный момент у ворот «Юнайтед»! Мак Аллистер хитро разыграл стандарт, покатив мяч в штрафную гостей на Троссарда, который зряче пробил под дальний угол ворот — рядышком со штангой!
59'
Коннолли слева вырезал передачу в штрафную гостей — прямо в руки де Хеа.
58'
Фернандеш выполнил безадресную подачу в штрафную «Брайтона» — редкое неточное действие португальца.
56'
«Манчестер» много комбинировал на правом краю атаки, но так и не продвинулся к чужим владениям.
54'
Коннолли был готов откликнуться на прострел во вратарскую гостей, но де Хеа первым оказался на мяче.
52'
Манкунианцы и не думают отдавать мяч сопернику. «Брайтон» по-прежнему много обороняется.
50'
0:3
Бруну Фернандеш
ГОЛ! В контратаке забивает «Юнайтед»! Матич начал контрвыпад длинной передачей на левый фланг, Гринвуд протащил мяч до края штрафной и тонко набросил мяч на дальний угол вратарской, куда уже успел добежать Фернандеш, пробивший с лёта точно в цель! Дубль Бруну!
50'
0:3. Фернандеш завершил идеальную контратаку «Ман Юнайтед»
49'
 
Люк Шоу
Биссума получил по ногам от Шоу — жёлтая карточка досталась защитнику «Юнайтед».
48'
Пробует «Брайтон» преобразить свою атаку. Две подачи в штрафную «Юнайтед» не привели к удару по воротам.
46'
Стартовал второй тайм нашего матча!
46'
 
Леандро Троссард
Троссард вышел в линию атаки хозяев.
46'
 
Тарик Лампти
Лампти заменён.
46'
 
Ниль Мопе
Моле вышел вместо Проппера.
46'
 
Дэви Проппер
Есть замены у «Брайтона».
45+2'
Свисток на перерыв! «Манчестер Юнайтед» в первом тайме показал качественный футбол, заставив «Брайтон» больше думать о защите собственных ворот. Главный итог стартовой 45-минутки — две голевые атаки манкунианцев. Гринвуд и Фернандеш записали свои фамилии на табло.
45+2'
Монтойя на фланге грубо сыграл против Рашфорда. Могла тут прилететь и карточка, но судья ограничился свистком.
45+1'
Две минуты Андре Марринер накинул к первому тайму.
44'
Проппер от правого края исполнил навес в штрафную гостей, но Бёрн даже со своими двумя метрами не дотянулся головой до мяча.
43'
Марсьяль получил передачу в штрафной «Брайтона», но собрал вокруг себя сразу трёх соперников, так и не придумав ничего интересного.
41'
Очень солидно выглядит позиционное нападение «Юнайтед». Мяч охотно дружит с гостевой командой.
39'
Не получилось у манкунианцев развить атаку — Рашфорду не дали встретиться с мячом в штрафной хозяев.
37'
Попробовал «Брайтон» начать атаку длинной передачей, но Лампти за мячом угнаться не сумел.
35'
Чуть выше хозяева стали выдёргиваться на соперника. Появились у гостей небольшие проблемы по выходу из обороны в атаку.
33'
Мак Аллистер от правой бровки загрузил мяч в штрафную гостей, но в ту зону, где не было партнёров.
31'
Очень легко даётся игра «Юнайтед». Пока «Брайтон» в атаке мало заметен.
29'
0:2
Бруну Фернандеш
ГОЛ! Шоу ушёл в лицевую и сделал передачу к линии штрафной, Погба исполнил скидку на Фернандеша, который нанёс удар — мяч после рикошета прописался в ближнем углу ворот!
29'
0:2. Фернандеш («Ман Юнайтед») отличился при помощи рикошета
27'
«Юнайтед» здорово контролирует мяч. «Брайтон» пока не знает, как отодвинуть игру от своих ворот.
25'
Отправились команды попить воды. Начинаем привыкать к таким паузам.
24'
Фернандеш от угла поля исполнил навес в штрафную «Брайтона», Магуайр выиграл верх и пробил головой- мимо цели!
22'
Фернандеш при штрафном ударе обвёл стенку, но перестарался по высоте — мяч пролетел над перекладиной.
21'
Биссума у штрафной хозяев завалил Погба — отличная точка для мастеров.
19'
Де Хеа попал под давление, но без суеты сыграл на партнёра.
16'
0:1
Мэйсон Гринвуд
ГОЛ! Правым краем Гринвуд ворвался в штрафную «Брайтона», показал каскад финтов и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот!
16'
0:1. Гринвуд («Ман Юнайтед») раскачал защитника и открыл счет
14'
Крутят манкунианцы по разным флангам оборону соперника, но пока брайтонцы держат компактность.
12'
Момент! Погба покатил мяч к радиусу штрафной, откуда Фернандеш пробил в касание — штанга за «Брайтон»!
11'
«Манчестер» больше владеет мячом, но «Брайтон» иногда включает высокий прессинг.
9'
Матич потерял мяч в центре поля, но успели партнёры подстраховать. Остался «Брайтон» без быстрой контратаки.
7'
Райан прочитал заброс к штрафной «Брайтона», оказавшись первым на мяче.
5'
Стандарт позволил хозяевам перейти большими силами в атаку, но подача Проппера не стала сюрпризом для обороны гостей.
3'
Шоу прострелил в штрафную «Брайтона», где Марсьялю не дали развернуться для удара по воротам.
1'
Матч начался!
0'
Подробная графическая трансляция матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Норвич – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 27 июня 2020
    Норвич – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Англия. Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финала Начало 27 июня 2020г в 19:30 мск...
  • Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
    Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Лестер - Брайтон смотреть онлайн 23 июня 2020
    Лестер - Брайтон смотреть онлайн 23 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 23 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Ньюкасл - Шеффилд смотреть онлайн 21 июня 2020
    Ньюкасл - Шеффилд смотреть онлайн 21 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 30-тур Начало 21 июня 2020г в 16:00 мск...
  • Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед – Блэкпул прямая трансляция
    Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед – Блэкпул прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Англии | Премьер-Лига. Смотреть онлайн Манчестер Юнайтед – Блэкпул | Прямая видео трансляция матча Начало 22.05.2011 в 19:00...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close