Брайтон – Манчестер Юнайтед прямая трансляция 30.06.2020

Текстовая трансляция
90+3'
Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно разделался с «Брайтоном» — 3:0! Гринвуд открыл счёт, а дубль Фернандеша подкрепил преимущество манкунианцев. Команда Сульшера набирает три очка и продолжает борьбу за еврокубковую зону. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+1'
Три минуты отделяют манкунианцев от победы!
89'
Муй совершил подачу от угла поля в чужую штрафную, но мяч больше приглянулся защитникам «Юнайтед».
87'
Соломон Марч
Марч вошёл в игру.
87'
Аарон Коннолли
Коннолли не дали доиграть встречу до конца.
85'
Во втором тайме у «Юнайтед» уже нет такого комфортного владения мячом, но главное для гостей — результат сделан.
83'
Мактоминай положил корпус и с лёта пробил из-за штрафной — Райан с трудом отмахнул мяч в сторону от ворот! Рикошет тут осложнил жизнь голкиперу «Брайтона».
81'
Бернардо
Бернардо появился на поле в составе «Брайтона».
81'
Льюис Данк
Данк заменён.
81'
Аарон Муй
Муй вошёл в игру.
81'
Алексис Мак Аллистер
Мак Аллистер своё на сегодня отбегал.
80'
Матич мог разогнать атаку гостей, но Моле её остановил с помощью фола в центре поля.
78'
Дэниел Джеймс
Джеймс появился на поле.
78'
Маркус Рашфорд
Рашфорда сняли с игры.
78'
Одион Игало
Игало вошёл в игру.
78'
Антони Марсьяль
Марсьяль покинул поле.
77'
Моле использовал отскок мяча к линии штрафной и пробил в касание — де Хеа в прыжке отвёл угрозу в сторону от ворот «Юнайтед»!
75'
Получил «Брайтон» право на свой второй угловой, но разыграл его неопасно.
72'
У манкунианцев всего три удара в створ, которые и стали голевыми. Но не будем забывать про попадание в штангу.
70'
Де Хеа пригодился! Коннолли в метре от штрафной хороший удар показал — голкипер «Юнайтед» вытащил мяч из-под перекладины!
68'
Пауза в игре на то, чтобы освежиться.
67'
Угловой выжали гости из своей атаки. Перейра теперь в ответе за стандарты от флажка. Справилась оборона хозяев с подачей в штрафную.
65'
Брендон Уильямс
Уильямс вышел вместо Шоу.
65'
Люк Шоу
И ещё одну замену придумал Сульшер.
64'
Скотт Мактоминай
Мактоминай занял своё место на поле.
64'
Поль Погба
Погба заменён.
64'
Жоэл Перейра
Перейра вошёл в игру.
64'
Бруну Фернандеш
Фернандеш отправился отдыхать.
62'
И ещё атака «Брайтона» с участием Троссарда! На этот раз удар с игры — неточно.
60'
Первый опасный момент у ворот «Юнайтед»! Мак Аллистер хитро разыграл стандарт, покатив мяч в штрафную гостей на Троссарда, который зряче пробил под дальний угол ворот — рядышком со штангой!
59'
Коннолли слева вырезал передачу в штрафную гостей — прямо в руки де Хеа.
58'
Фернандеш выполнил безадресную подачу в штрафную «Брайтона» — редкое неточное действие португальца.
56'
«Манчестер» много комбинировал на правом краю атаки, но так и не продвинулся к чужим владениям.
54'
Коннолли был готов откликнуться на прострел во вратарскую гостей, но де Хеа первым оказался на мяче.
52'
Манкунианцы и не думают отдавать мяч сопернику. «Брайтон» по-прежнему много обороняется.
50'
0:3
Бруну Фернандеш
ГОЛ! В контратаке забивает «Юнайтед»! Матич начал контрвыпад длинной передачей на левый фланг, Гринвуд протащил мяч до края штрафной и тонко набросил мяч на дальний угол вратарской, куда уже успел добежать Фернандеш, пробивший с лёта точно в цель! Дубль Бруну!
50'
0:3. Фернандеш завершил идеальную контратаку «Ман Юнайтед»
49'
Люк Шоу
Биссума получил по ногам от Шоу — жёлтая карточка досталась защитнику «Юнайтед».
48'
Пробует «Брайтон» преобразить свою атаку. Две подачи в штрафную «Юнайтед» не привели к удару по воротам.
46'
Стартовал второй тайм нашего матча!
46'
Леандро Троссард
Троссард вышел в линию атаки хозяев.
46'
Тарик Лампти
Лампти заменён.
46'
Ниль Мопе
Моле вышел вместо Проппера.
46'
Дэви Проппер
Есть замены у «Брайтона».
45+2'
Свисток на перерыв! «Манчестер Юнайтед» в первом тайме показал качественный футбол, заставив «Брайтон» больше думать о защите собственных ворот. Главный итог стартовой 45-минутки — две голевые атаки манкунианцев. Гринвуд и Фернандеш записали свои фамилии на табло.
45+2'
Монтойя на фланге грубо сыграл против Рашфорда. Могла тут прилететь и карточка, но судья ограничился свистком.
45+1'
Две минуты Андре Марринер накинул к первому тайму.
44'
Проппер от правого края исполнил навес в штрафную гостей, но Бёрн даже со своими двумя метрами не дотянулся головой до мяча.
43'
Марсьяль получил передачу в штрафной «Брайтона», но собрал вокруг себя сразу трёх соперников, так и не придумав ничего интересного.
41'
Очень солидно выглядит позиционное нападение «Юнайтед». Мяч охотно дружит с гостевой командой.
39'
Не получилось у манкунианцев развить атаку — Рашфорду не дали встретиться с мячом в штрафной хозяев.
37'
Попробовал «Брайтон» начать атаку длинной передачей, но Лампти за мячом угнаться не сумел.
35'
Чуть выше хозяева стали выдёргиваться на соперника. Появились у гостей небольшие проблемы по выходу из обороны в атаку.
33'
Мак Аллистер от правой бровки загрузил мяч в штрафную гостей, но в ту зону, где не было партнёров.
31'
Очень легко даётся игра «Юнайтед». Пока «Брайтон» в атаке мало заметен.
29'
0:2
Бруну Фернандеш
ГОЛ! Шоу ушёл в лицевую и сделал передачу к линии штрафной, Погба исполнил скидку на Фернандеша, который нанёс удар — мяч после рикошета прописался в ближнем углу ворот!
29'
0:2. Фернандеш («Ман Юнайтед») отличился при помощи рикошета
27'
«Юнайтед» здорово контролирует мяч. «Брайтон» пока не знает, как отодвинуть игру от своих ворот.
25'
Отправились команды попить воды. Начинаем привыкать к таким паузам.
24'
Фернандеш от угла поля исполнил навес в штрафную «Брайтона», Магуайр выиграл верх и пробил головой- мимо цели!
22'
Фернандеш при штрафном ударе обвёл стенку, но перестарался по высоте — мяч пролетел над перекладиной.
21'
Биссума у штрафной хозяев завалил Погба — отличная точка для мастеров.
19'
Де Хеа попал под давление, но без суеты сыграл на партнёра.
16'
0:1
Мэйсон Гринвуд
ГОЛ! Правым краем Гринвуд ворвался в штрафную «Брайтона», показал каскад финтов и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот!
16'
0:1. Гринвуд («Ман Юнайтед») раскачал защитника и открыл счет
14'
Крутят манкунианцы по разным флангам оборону соперника, но пока брайтонцы держат компактность.
12'
Момент! Погба покатил мяч к радиусу штрафной, откуда Фернандеш пробил в касание — штанга за «Брайтон»!
11'
«Манчестер» больше владеет мячом, но «Брайтон» иногда включает высокий прессинг.
9'
Матич потерял мяч в центре поля, но успели партнёры подстраховать. Остался «Брайтон» без быстрой контратаки.
7'
Райан прочитал заброс к штрафной «Брайтона», оказавшись первым на мяче.
5'
Стандарт позволил хозяевам перейти большими силами в атаку, но подача Проппера не стала сюрпризом для обороны гостей.
3'
Шоу прострелил в штрафную «Брайтона», где Марсьялю не дали развернуться для удара по воротам.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
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Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»