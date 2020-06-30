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Леганес – Севилья прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 30 июня 2020г в 22:00 мск
ЛеганесСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Леганес
Леганес
Севилья
Севилья
1 Испания вр Иван Куэльяр  
5 Аргентина зщ Хонатан Сильва  
3 Испания зщ Унай Бустинса  
16 Венесуэла зщ Роберто Росалес  
4 Нигерия зщ Кеннет Омеруо
7'
6 Испания пз Роке Меса
55'
23 Франция пз Ибраим Амаду  
8 Испания пз Ресио
55'
26 Испания нп Бриан Хиль
80'
9 Испания нп Мигель Анхель Герреро  
33 Испания нп Хавьер Авилес
55'
12 Нигерия зщ Чидози Авазим
7'
21 Испания пз Рубен Перес
55'
19 Испания нп Айтор Руибаль
55'
20 Кот-д039;Ивуар нп Роже Ассале
55'
39 Испания нп Ману Гарридо
80'
1 Чехия вр Томаш Вацлик  
12 Франция зщ Жюль Кунде  
16 Испания зщ Хесус Навас
87'
23 Испания зщ Серхио Регилон  
20 Бразилия зщ Диего Карлос  
24 Испания пз Хоан Хордан
71'
17 Сербия пз Неманья Гудель  
21 Испания пз Оливер Торрес
71'
5 Аргентина пз Лукас Окампос  
14 Испания пз Сусо
62'
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
87'
10 Аргентина пз Эвер Банега
62'
25 Бразилия пз Фернандо
71'
11 Испания нп Мунир Эль-Хаддади
71'
3 Испания зщ Серхи Гомес
87'
19 Нидерланды нп Люк де Йонг
87'
Запасные
35 Испания вр Пабло Ломбо  
13 Испания вр Хуан Сориано  
15 Испания зщ Родриго Тарин  
2 Испания зщ Марк Наварро  
24 Португалия зщ Кевин Родригеш  
22 Греция зщ Димитриос Сиовас  
36 Испания пз Иван Аморес  
17 Испания пз Хави Эрасо  
13 Марокко вр Боно  
31 Испания вр Хави Диас  
18 Испания зщ Серхио Эскудеро  
40 Испания зщ Пабло Перес  
26 Испания пз Хосе Мена  
36 Испания пз Хенаро Родригес  
7 Португалия нп Рони Лопеш  
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре      
Испания Хулен Лопетеги      
История личных встреч
2019/20 1 декабря Испания - Примера Тур 15 Севилья1 : 0Леганес
2018/19 3 мая Испания - Примера Тур 36 Севилья0 : 3Леганес
2018/19 23 декабря Испания - Примера Тур 17 Леганес1 : 1Севилья
2017/18 18 марта Испания - Примера Тур 29 Леганес2 : 1Севилья
2017/18 7 февраля Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Леганес
2017/18 31 января Кубок Испании 1/2 финала Леганес1 : 1Севилья
2017/18 28 октября Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 1Леганес
2016/17 11 марта Испания - Примера Тур 27 Севилья1 : 1Леганес
2016/17 15 октября Испания - Примера Тур 8 Леганес2 : 3Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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