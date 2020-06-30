Леганес – Севилья прямая трансляция 30.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Леганес – Севилья на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 22-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|1
|вр
|Иван Куэльяр
|5
|зщ
|Хонатан Сильва
|3
|зщ
|Унай Бустинса
|16
|зщ
|Роберто Росалес
|4
|зщ
|Кеннет Омеруо
|
7'
|6
|пз
|Роке Меса
|
55'
|23
|пз
|Ибраим Амаду
|8
|пз
|Ресио
|
55'
|26
|нп
|Бриан Хиль
|
80'
|9
|нп
|Мигель Анхель Герреро
|33
|нп
|Хавьер Авилес
|
55'
|12
|зщ
|Чидози Авазим
|
7'
|21
|пз
|Рубен Перес
|
55'
|19
|нп
|Айтор Руибаль
|
55'
|20
|нп
|Роже Ассале
|
55'
|39
|нп
|Ману Гарридо
|
80'
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|12
|зщ
|Жюль Кунде
|16
|зщ
|Хесус Навас
|
87'
|23
|зщ
|Серхио Регилон
|20
|зщ
|Диего Карлос
|24
|пз
|Хоан Хордан
|
71'
|17
|пз
|Неманья Гудель
|21
|пз
|Оливер Торрес
|
71'
|5
|пз
|Лукас Окампос
|14
|пз
|Сусо
|
62'
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|
87'
|10
|пз
|Эвер Банега
|
62'
|25
|пз
|Фернандо
|
71'
|11
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|
71'
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|
87'
|19
|нп
|Люк де Йонг
|
87'
|35
|вр
|Пабло Ломбо
|13
|вр
|Хуан Сориано
|15
|зщ
|Родриго Тарин
|2
|зщ
|Марк Наварро
|24
|зщ
|Кевин Родригеш
|22
|зщ
|Димитриос Сиовас
|36
|пз
|Иван Аморес
|17
|пз
|Хави Эрасо
|13
|вр
|Боно
|31
|вр
|Хави Диас
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|40
|зщ
|Пабло Перес
|26
|пз
|Хосе Мена
|36
|пз
|Хенаро Родригес
|7
|нп
|Рони Лопеш
|Хавьер Агирре
|Хулен Лопетеги
|2019/20
|1 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0
|2018/19
|3 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 3
|2018/19
|23 декабря
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|2017/18
|18 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 1
|2017/18
|7 февраля
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|2017/18
|31 января
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1
|2017/18
|28 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|2016/17
|11 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|2016/17
|15 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 3
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