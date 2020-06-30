Барселона – Атлетико прямая трансляция 30.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Барселона – Атлетико на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 23-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+5' Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. Очень важные очки в чемпионской гонке сегодня теряет «Барселона». На автогол Диего Косты и реализованный пенальти Лионелем Месси гостям удалось ответить двумя точными ударами с точки от Сауля Ньигеса.

90+4' Тома Лемар Лемар получил желтую карточку за фол против Фати на левом фланге атаки «Барселоны».

90+1' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90' Антуан Гризманн Вышел на поле Гризманн.

90' Артуро Видаль Ушел с поля Видаль.

89' Семеду навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Фати пробил головой неточно. И к тому же фол в атаке зафиксировал арбитр.

87' Месси навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Видаль в прыжке немного не дотянулся до мяча.

85' Ансу Фати Вышел на поле Фати.

85' Серхио Бускетс Ушел с поля Бускетс.

85' Тома Лемар Вышел на поле Лемар.

85' Янник Карраско Ушел с поля Карраско.

85' Витоло Вышел на поле Витоло.

84' Анхель Корреа Ушел с поля Корреа.

82' Месси навесил со штрафного с правого фланга атаки и Бускетс пробил головой, но отправил мяч выше цели.

80' Янник Карраско Карраско получил желтую карточку за фол против Месси на правом фланге атаки «Барселоны».

76' Альваро Мората Выел на поле Мората.

76' Диего Коста Ушел с поля Диего Коста.

76' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

75' Диего Коста Диего Коста получил желтую карточку за грубый фол против Пуча в центре поля.

73' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» в эти минуты матча. Однако, все без создания опасных моментов.

71' Семеду прорвался вперед по правому флангу атаки и отпасовал низом в центр на Видаля, но тот с лиинии штрафной в касание пробил неточно.

69' Жоау Фелиш Вышел на поле Фелиш.

69' Маркос Льоренте Ушел с поля Льоренте.

69' Месси навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Пике в борьбе с Хименесом не сумел дотянуться до мяча.

67' Месси получил пас от Семеду и навесил в центр чужой штрафной, где против Серхи Роберто на опережение сыграл Ариас.

65' Диего Коста устремился в прорыв по левому флангу атаки и был остановлен грубым подкатом со стороны Видаля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.

63' Серхи Роберто Вышел на поле Серхи Роберто.

63' Иван Ракитич Ушел с поля Ракитич.

62' 2:2 Сауль Ньигес Гол! 2:2! Сауль Ньигес пробил с точки в правый нижний угол ворот и от рук тер Штегена мяч залетел в ворота!

61' Пенальти! Карраско прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Семеду!

61' Лионель Месси Месси получил желтую карточку за фол против Лоди в центре поля.

58' Спокойно развивается у нас игра сейчас. Толком не получаются атаки у обеих команд.

56' Момент у «Атлетико»! После подачи с правого фланга пробил головой из центра чужой штрафной Диего Коста, но мяч пролетел рядом со штангой!

54' Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится в центре поля.

51' Фелипе Фелипе получил желтую карточку за грубый фол против Бускетса в центре поля.

50' 2:1 Лионель Месси Гол! 2:1! Облак при ударе завалился в угол ворот, после чего Месси убедительно отправил мяч по центру.

48' Пенальти! Семеду прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Фелипе!

46' Начался второй тайм!

45+4' Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На автогол Диего Косты гости ответили реализованным пенальти от Сауля Ньигеса. Игра проходила с преимуществом «Барселоны», но пока атаки хозяев были не самыми опасными.

45+3' Карраско здорово по центру прорвался к чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.

45+1' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Луис Суарес прокинул себе мяч на ход на левом краю чужой штрафной, но сделал это слишком сильно и вышло неудачно.

42' Месси пробил со штрафного со средней дистанции и после рикошета мяч полетел под перекладину, но выручил свою команду Облак!

41' Пуч прокинул себе мяч на ход в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил.

39' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля, но все без выхода на ударную позицию.

37' Месси прокинул себе мяч на ход на правом фланге атаки, но наткнулся на Лоди и упал на газон, а фола арбитр не зафиксировал.

35' Сауль Ньигес Сауль Ньигес получил желтую карточку за фол против Месси на чужой половине поля.

33' Семеду попытался отпасовать низом вперед по правому флангу атаки, но послал мяч слишом сильно и Видаль лишь проводил его в аут.

31' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

29' Альба отпасовал низом в центр на линию чужой штрафной, откуда Месси в касание пробил, но отправил мяч рядом со штангой.

27' Видаль перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки у чужой штрафной и нарушил правила против Лоди.

25' Карраско отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Лоди, а тот прострелил в центр, но вышло на соперника.

23' Лионель Месси вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней девятки ворот!

21' Диего Коста забрался во вне игры на правом фланге атаки поблизости от чужой штрафной.

19' 1:1 Сауль Ньигес Гол! 1:1! Сауль Ньигес уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

18' Жерар Пике Пике получил желтую карточку за споры с арбитром.

17' Марк-Андре тер Штеген Диего Коста пробил с точки в првый от себя угол ворот, куда и прыгнул тер Штеген, парировав мяч. Однако, арбитр показал желтую карточку голкиперу за выход раньше времени с линии ворот.

15' Пенальти! Карраско убежал в скоростной прорыв по левому флангу атаки, ворвался в чужую штрафную и был сбит Видалем!

14' Продолжают длительное время контролировать мяч футболисты «Барселоны». Пора уже начинать атаковать и гостевой команде.

12' 0:1 Диего Коста Гол! 0:1! Месси навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Диего Коста при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота!

9' Ракитич нанес пушечный удар из-за пределов штрафной, но надежно в рамке ворот сыграл Ян Облак.

7' Карраско исполнил опасную подачу со штрафного с левого фланга атаки во вратарскую, где Диего Косте не хватило сантиметров, чтобы замкнуть этот пас.

5' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на первых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.

3' Пуч исполнил классную поперечную передачу у чужой штрафной с правого фланга атаки на левый, после чего Луис Суарес сразу попытался пробить, но вышло в руки голкиперу.

1' Матч начался!

0' Подробная графическая трансляция матча «Барселона» — «Атлетико» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!