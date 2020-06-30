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Барселона – Атлетико прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 30 июня 2020г в 23:00 мск
БарселонаАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
18ИспаниязщЖорди Альба
3ИспаниязщЖерар Пике
2ПортугалиязщНелсон Семеду
15ФранциязщКлеман Лангле
4ХорватияпзИван Ракитич
63'
5ИспанияпзСерхио Бускетс
85'
22ЧилипзАртуро Видаль
90'
28ИспанияпзРики Пуч
9УругвайнпЛуис Суарес
10АргентинанпЛионель Месси
20ИспаниязщСерхи Роберто
63'
31ИспаниянпАнсу Фати
85'
17ФранциянпАнтуан Гризманн
90'
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
4КолумбиязщСантьяго Ариас
12БразилиязщРенан Лоди
18Бразилиязщ Фелипе
21БельгияпзЯнник Карраско
85'
8ИспанияпзСауль Ньигес
5ГанапзТомас Парти
14ИспанияпзМаркос Льоренте
69'
10АргентинанпАнхель Корреа
84'
19ИспаниянпДиего Коста
76'
7ПортугалиянпЖоау Фелиш
69'
9ИспаниянпАльваро Мората
76'
20Испанияпз Витоло
84'
11ФранцияпзТома Лемар
85'
Запасные
13Бразилиявр Нето
26ИспанияврИгнасио Пенья
33УругвайзщРональд Федерико Араухо да Силва
23ФранциязщСамуэль Юмтити
24ИспаниязщХуниор Фирпо
8Бразилияпз Артур
42Испанияпз Мончи
30ИспанияпзАлекс Кольядо
19ДаниянпМартин Брайтвайт
1ИспанияврАнтонио Адан
22ИспаниязщМарио Эрмосо
35ИспаниязщМануэль Санчес
42ИспаниязщРикард Санчес
23АнглиязщКиран Триппьер
16МексикапзЭктор Эррера
17СербиянпИван Шапоньич
26ИспанияАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
2018/19 9 января Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
2019/20 1 декабря Испания - Примера Тур 15 Атлетико М0 : 1Барселона
2018/19 6 апреля Испания - Примера Тур 31 Барселона2 : 0Атлетико М
2018/19 24 ноября Испания - Примера Тур 13 Атлетико М1 : 1Барселона
2017/18 4 марта Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Атлетико М
2017/18 14 октября Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 1Барселона
2016/17 26 февраля Испания - Примера Тур 24 Атлетико М1 : 2Барселона
2016/17 7 февраля Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 1Атлетико М
2016/17 1 февраля Кубок Испании 1/2 финала Атлетико М1 : 2Барселона
2016/17 21 сентября Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Атлетико М
Текстовая трансляция
90+5'
Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. Очень важные очки в чемпионской гонке сегодня теряет «Барселона». На автогол Диего Косты и реализованный пенальти Лионелем Месси гостям удалось ответить двумя точными ударами с точки от Сауля Ньигеса.
90+4'
 
Тома Лемар
Лемар получил желтую карточку за фол против Фати на левом фланге атаки «Барселоны».
90+1'
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
90'
 
Антуан Гризманн
Вышел на поле Гризманн.
90'
 
Артуро Видаль
Ушел с поля Видаль.
89'
Семеду навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Фати пробил головой неточно. И к тому же фол в атаке зафиксировал арбитр.
87'
Месси навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Видаль в прыжке немного не дотянулся до мяча.
85'
 
Ансу Фати
Вышел на поле Фати.
85'
 
Серхио Бускетс
Ушел с поля Бускетс.
85'
 
Тома Лемар
Вышел на поле Лемар.
85'
 
Янник Карраско
Ушел с поля Карраско.
85'
 
Витоло
Вышел на поле Витоло.
84'
 
Анхель Корреа
Ушел с поля Корреа.
82'
Месси навесил со штрафного с правого фланга атаки и Бускетс пробил головой, но отправил мяч выше цели.
80'
 
Янник Карраско
Карраско получил желтую карточку за фол против Месси на правом фланге атаки «Барселоны».
76'
 
Альваро Мората
Выел на поле Мората.
76'
 
Диего Коста
Ушел с поля Диего Коста.
76'
Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.
75'
 
Диего Коста
Диего Коста получил желтую карточку за грубый фол против Пуча в центре поля.
73'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» в эти минуты матча. Однако, все без создания опасных моментов.
71'
Семеду прорвался вперед по правому флангу атаки и отпасовал низом в центр на Видаля, но тот с лиинии штрафной в касание пробил неточно.
69'
 
Жоау Фелиш
Вышел на поле Фелиш.
69'
 
Маркос Льоренте
Ушел с поля Льоренте.
69'
Месси навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Пике в борьбе с Хименесом не сумел дотянуться до мяча.
67'
Месси получил пас от Семеду и навесил в центр чужой штрафной, где против Серхи Роберто на опережение сыграл Ариас.
65'
Диего Коста устремился в прорыв по левому флангу атаки и был остановлен грубым подкатом со стороны Видаля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
63'
 
Серхи Роберто
Вышел на поле Серхи Роберто.
63'
 
Иван Ракитич
Ушел с поля Ракитич.
62'
2:2
Сауль Ньигес
Гол! 2:2! Сауль Ньигес пробил с точки в правый нижний угол ворот и от рук тер Штегена мяч залетел в ворота!
61'
Пенальти! Карраско прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Семеду!
61'
 
Лионель Месси
Месси получил желтую карточку за фол против Лоди в центре поля.
58'
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Толком не получаются атаки у обеих команд.
56'
Момент у «Атлетико»! После подачи с правого фланга пробил головой из центра чужой штрафной Диего Коста, но мяч пролетел рядом со штангой!
54'
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится в центре поля.
51'
 
Фелипе
Фелипе получил желтую карточку за грубый фол против Бускетса в центре поля.
50'
2:1
Лионель Месси
Гол! 2:1! Облак при ударе завалился в угол ворот, после чего Месси убедительно отправил мяч по центру.
48'
Пенальти! Семеду прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Фелипе!
46'
Начался второй тайм!
45+4'
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На автогол Диего Косты гости ответили реализованным пенальти от Сауля Ньигеса. Игра проходила с преимуществом «Барселоны», но пока атаки хозяев были не самыми опасными.
45+3'
Карраско здорово по центру прорвался к чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
45+1'
Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.
44'
Луис Суарес прокинул себе мяч на ход на левом краю чужой штрафной, но сделал это слишком сильно и вышло неудачно.
42'
Месси пробил со штрафного со средней дистанции и после рикошета мяч полетел под перекладину, но выручил свою команду Облак!
41'
Пуч прокинул себе мяч на ход в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил.
39'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля, но все без выхода на ударную позицию.
37'
Месси прокинул себе мяч на ход на правом фланге атаки, но наткнулся на Лоди и упал на газон, а фола арбитр не зафиксировал.
35'
 
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес получил желтую карточку за фол против Месси на чужой половине поля.
33'
Семеду попытался отпасовать низом вперед по правому флангу атаки, но послал мяч слишом сильно и Видаль лишь проводил его в аут.
31'
Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.
29'
Альба отпасовал низом в центр на линию чужой штрафной, откуда Месси в касание пробил, но отправил мяч рядом со штангой.
27'
Видаль перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки у чужой штрафной и нарушил правила против Лоди.
25'
Карраско отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Лоди, а тот прострелил в центр, но вышло на соперника.
23'
Лионель Месси вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней девятки ворот!
21'
Диего Коста забрался во вне игры на правом фланге атаки поблизости от чужой штрафной.
19'
1:1
Сауль Ньигес
Гол! 1:1! Сауль Ньигес уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
18'
 
Жерар Пике
Пике получил желтую карточку за споры с арбитром.
17'
 
Марк-Андре тер Штеген
Диего Коста пробил с точки в првый от себя угол ворот, куда и прыгнул тер Штеген, парировав мяч. Однако, арбитр показал желтую карточку голкиперу за выход раньше времени с линии ворот.
15'
Пенальти! Карраско убежал в скоростной прорыв по левому флангу атаки, ворвался в чужую штрафную и был сбит Видалем!
14'
Продолжают длительное время контролировать мяч футболисты «Барселоны». Пора уже начинать атаковать и гостевой команде.
12'
0:1
Диего Коста
Гол! 0:1! Месси навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Диего Коста при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота!
9'
Ракитич нанес пушечный удар из-за пределов штрафной, но надежно в рамке ворот сыграл Ян Облак.
7'
Карраско исполнил опасную подачу со штрафного с левого фланга атаки во вратарскую, где Диего Косте не хватило сантиметров, чтобы замкнуть этот пас.
5'
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на первых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.
3'
Пуч исполнил классную поперечную передачу у чужой штрафной с правого фланга атаки на левый, после чего Луис Суарес сразу попытался пробить, но вышло в руки голкиперу.
1'
Матч начался!
0'
Подробная графическая трансляция матча «Барселона» — «Атлетико» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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