Мальорка – Сельта прямая трансляция 30.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Мальорка – Сельта на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+3' «Мальорка» могла выйти в опасную контратаку, но чуть промедлила, потеряв мяч.

90+1' Пять минут добавлено!

89' Фран Гамес Гамес нарвался на жёлтую карточку, сзади сбив соперника. Никаких споров.

88' Доигрывают команды встречу. Пропали острые ситуации у ворот.

86' Аспас долго разговаривал с рефери, но в итоге мяч достался хозяевам.

84' Лаго Жуниор Жуниор вошёл в игру.

84' Такэфуса Кубо Кубо заменён.

83' Александар Трайковски Трайковски вошёл в игру.

83' Сальва Севилья Севилья покинул поле.

81' Кубо со штрафного удара проверил свою левую, но отправил мяч выше ворот «Сельты»!

80' Джейсон Мурильо Мурильо у своей штрафной нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.

79' «Сельта» держит мяч, но без острых вариантов у чужих ворот.

77' Пауза на водопой. Более спокойно работают наставники.

76' Габриэль Фернандес Фернандес быстро проявил себя, заработав за грубую игру «горчичник».

75' Алейс Фебас Фебас появился на поле.

75' Дани Родригес Родригес заменён.

74' Пабло Чаваррия Чаваррия вошёл в игру.

74' Анте Будимир Будимир покинул поле.

72' Габриэль Фернандес Фернандес вышел вместо Васкеса.

72' Кевин Васкес И ещё одна замена у «Сельты».

72' Джозеф Айду Айду появился на поле.

72' Рафинья Рафинья заменён.

71' Смолов нашёл возможность нанести удар, но его дальняя попытка цели не достигла.

70' Брадарич с линии штрафной пробил под перекладину — Рейна вытащил мяч!

68' Ушла игра от ворот. Команды больше в центре поля ведут борьбу за мяч.

66' Будимир принял мяч в штрафной «Сельты», но уже на удар зайти ему не позволили.

64' Упал немного темп в игре. «Мальорка» ждёт активности от соперника, но у того есть проблемы с атакой.

62' Брайс Мендес Мендес вошёл в игру в составе «Сельты».

62' Санти Мина Санти Мина покинул поле.

60' 5:1 Сальва Севилья ГОЛ! Севилья из-за штрафной нанёс шикарный обводящий удар — мяч рикошетом от штанги отправился в ворота!

59' Пока мало заметен Смолов на поле. Восемь передач и один фол — вот он пока весь актив Фёдора.

59' «Мальорка» долго владеет мячом, а «Сельта» ничего не может с этим поделать.

57' Севилья заработал штрафной удар, сам его исполнил, но Бланко не позволил мячу пройти в угол ворот!

56' Эрнандес на дриблинге левым краем проник в штрафную «Сельты», но заигрался и остался без удара по воротам.

54' Анте Будимир Будимир за грубую игру получил жёлтую карточку. Следующую игру Анте пропустит.

52' 4:1 Анте Будимир ГОЛ! Севилья пасом в касание разрезал центр гостевой обороны, Будимир вышел к воротам и уверенным ударом переиграл голкипера!

51' Этот гол с пенальти позволяет «Сельте» включиться за спасение этого матча! «Мальорка» старается не прижиматься к своим воротам.

50' 3:1 Яго Аспас ГОЛ! Аспас с «точки» пробил в левый верхний от себя угол — Рейна не дотянулся до мяча!

49' Посо навалился в штрафной «Мальорки» на соперника, после чего тот рухнул на газон — Санти Мина пострадал! Пенальти!

48' Мартин Вальент Вальент за подножку удостоился внимания от рефери — жёлтая карточка показана.

48' Брадарич плотный дальний удар исполнил — Рейна в прыжке дотянулся до мяча!

46' Началась вторая 45-минутка встречи!

46' Фёдор Смолов Смолов вышел вместо Йокушлу.

46' Окай Йокушлу Замена у «Сельты».

45+8' Свисток на перерыв! «Мальорка» за первый тайм встречи отправила три безответных мяча в ворота «Сельты» — 3:0. Оборона гостей слишком много позволяла хозяевам, которые реализовали по сути все свои шансы.Трудно будет команде из Виго такую встречу вытащить, но у Оскара Гарсии есть в запасе козырь — Фёдор Смолов! Ждём появления россиянина на поле.

45+7' Мина заставил Родригеса нарушить правила. Нолито взялся за дальний штрафной удар, но с ним Рейна справился.

45+5' Мина дождался передачи в штрафную «Мальорки, но пробить Санти дали только под острым углом — неточно.

45+3' Разыграла «Сельта» ещё один корнер, после чего Мурильо нанёс удар с подбора — Рейна надёжен.

45+1' Восемь минут добавлено!

44' Нолито прямым ударом от угла поля попал в крестовину ворот «Мальорки»!

42' Фран Гамес Гамес вошёл в игру.

42' Лумор Лумор получил травму, которая не позволяет ему продолжить встречу.

40' 3:0 Алехандро Посо ГОЛ! Посо дали принять мяч у гостевой штрафной, далее несколько шагов вперёд и прицельный удар в дальний угол ворот — Бланко оказался бессилен!

39' Эрнандес на рывке ушёл в лицевую, далее мягко забросил мяч к 11-метровой отметки, откуда у Будимира не получился удар головой.

37' «Сельта» находится в позиционном нападении. Оласа с левого края совершил кросс во вратарскую, но там никого из партнёров не оказалось.

35' Отправились команды на плановый водопой. Тренерские штабы все в работе.

33' Рафинья по центру пытался протаранить оборону хозяев, но мяч у него из-под ног всё-таки выбили.

32' Нолито на скорости задумал прорваться в штрафную «Мальорки», но Посо не позволил себя обыграть.

30' Нолито быстро хотел себя проявить, но его дальний удар Раильо заблокировал.

28' Нолито Нолито подняли с лавки.

28' Денис Суарес Суарес дёрнул заднюю поверхность бедра. Вынужденная замена у «Сельты».

27' 2:0 Кучо Эрнандес ГОЛ! Эрнандес получил пас в штрафной «Сельты», едва мяч не потерял, но в итоге сумел нанести обводящий удар в дальний угол ворот!

26' Очередной угловой заработали гости. Посо головой здорово сработал у ближней штанги, прервав подачу Суареса от углового флажка.

24' Вышли хозяева в контратаку, Кубо получил мяч у чужой штрафной, чуть продвинулся вперёд и нанёс удар — Бланко на месте!

23' «Сельта» отреагировала на пропущенный мяч, перейдя на игру первым номером.

21' И ещё момент у ворот «Мальорки»! После подачи от угла поля Мурильо пробил из центра штрафной — Рейна у самой «ленточки» остановил мяч!

19' Момент! Брадарич разыграл с партнёром стенку, а в завершении пробил из центра штрафной — Рейна потащил непростой мяч!

17' Севилья полез в довольно грубый подкат, но судья ограничился лишь свистком.

15' «Мальорка» провела позиционную атаку, но всё закончилось подачей в штрафную, на которую никто не пошёл.

13' 1:0 Анте Будимир ГОЛ! Будимир с 11-метровой отметки уверенно направил мяч в ворота — Бланко не угадал направление удара!

13' И всё-таки пенальти! Рефери повторно указал на «точку»!

12' Видеоассистенты не определились! Главный арбитр сам отправился смотреть повтор.

10' ВАР решает судьбу момента! Затягивается пауза.

8' Родригес после небольшого контакта с Санти Мина красиво упал в штрафной «Сельты» — пенальти!

7' Суарес от угла поля выполнил слишком сильный навес — мяч покинул пределы штрафной площади «Мальорки».

6' Мина с правого фланга прострелил во вратарскую хозяев, где защитник в падении выбил мяч за лицевую — угловой.

4' Разыграли хозяева угловой, но подача в гостевую штрафную не нашла адресата.

3' Родригес левым краем пытался прорваться в штрафную «Сельты», но в итоге заработал угловой.

2' Суарес пошёл на дальний заброс, но не сумел зацепиться за мяч у штрафной «Мальорки».

1' Дан свисток к началу матча!

0' Подробная графическая трансляция матча «Мальорка» — «Сельта» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!