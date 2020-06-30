Торино – Лацио прямая трансляция 30.06.2020
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|39
|вр
|Сальваторе Сиригу
|36
|зщ
|Бремер
|
80'
|33
|зщ
|Николя Н'Кулу
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|
59'
|34
|зщ
|Ола Эйна
|
70'
|7
|пз
|Саша Лукич
|
80'
|88
|пз
|Томас Ринкон
|23
|пз
|Суалихо Мейте
|24
|нп
|Симоне Верди
|
59'
|9
|нп
|Андреа Белотти
|15
|зщ
|Кристиан Ансальди
|
59'
|21
|нп
|Алехандро Беренгер
|
59'
|20
|пз
|Симоне Эдера
|
70'
|30
|зщ
|Коффи Джиджи
|
80'
|22
|нп
|Винченцо Миллико
|
80'
|1
|вр
|Томас Стракоша
|4
|зщ
|Патрисио Габбарон
|
90'
|26
|зщ
|Штефан Раду
|33
|зщ
|Франческо Ачерби
|10
|пз
|Луис Альберто
|16
|пз
|Марко Пароло
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|
90'
|22
|нп
|Хонатан Родригес
|
59'
|20
|нп
|Фелипе Кайседо
|
59'
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|5
|зщ
|Джордан Лукаку
|
59'
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|
59'
|15
|зщ
|Баштуш
|
90'
|8
|зщ
|Дьяван Андерсон
|
90'
|25
|вр
|Антонио Росати
|27
|зщ
|Эмин Газоини
|5
|зщ
|Армандо Иццо
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|80
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Фредди Греко
|11
|нп
|Симоне Дзадза
|23
|вр
|Гуидо Гуерриери
|24
|вр
|Сильвио Прото
|13
|зщ
|Николо Армини
|52
|зщ
|Лука Фальбо
|77
|зщ
|Адам Марушич
|93
|зщ
|Денис Вавро
|32
|пз
|Данило Катальди
|28
|пз
|Андре Андерсон
|Морено Лонго
|Симоне Индзаги
|2019/20
|30 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|4 : 0
|2018/19
|26 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|2018/19
|29 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|2017/18
|29 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 1
|2017/18
|11 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|2016/17
|13 марта
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 1
|2016/17
|23 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|2015/16
|6 марта
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 1
|2015/16
|25 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 0
|2014/15
|16 марта
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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