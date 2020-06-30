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Торино – Лацио прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | 29-й тур
Начало матча 30 июня 2020г в 20:30 мск
ТориноЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Торино
Турин
Лацио
Рим
39 Италия вр Сальваторе Сиригу  
36 Бразилия зщ Бремер
80'
33 Камерун зщ Николя Н'Кулу  
4 Бразилия зщ Лянцо Силвейра  
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
59'
34 Нигерия зщ Ола Эйна
70'
7 Сербия пз Саша Лукич
80'
88 Венесуэла пз Томас Ринкон  
23 Франция пз Суалихо Мейте  
24 Италия нп Симоне Верди
59'
9 Италия нп Андреа Белотти  
15 Аргентина зщ Кристиан Ансальди
59'
21 Испания нп Алехандро Беренгер
59'
20 Италия пз Симоне Эдера
70'
30 Кот-д039;Ивуар зщ Коффи Джиджи
80'
22 Италия нп Винченцо Миллико
80'
1 Албания вр Томас Стракоша  
4 Испания зщ Патрисио Габбарон
90'
26 Румыния зщ Штефан Раду  
33 Италия зщ Франческо Ачерби  
10 Испания пз Луис Альберто  
16 Италия пз Марко Пароло  
21 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич  
29 Италия пз Мануэль Лаццари
90'
22 Испания нп Хонатан Родригес
59'
20 Эквадор нп Фелипе Кайседо
59'
17 Италия нп Чиро Иммобиле  
5 Бельгия зщ Джордан Лукаку
59'
11 Аргентина пз Хоакин Корреа
59'
15 Ангола зщ Баштуш
90'
8 Нидерланды зщ Дьяван Андерсон
90'
Запасные
25 Италия вр Антонио Росати  
27 Марокко зщ Эмин Газоини  
5 Италия зщ Армандо Иццо  
17 Кот-д039;Ивуар зщ Уилфрид Синго  
80 Франция пз Мишель Ндари Адопо  
19 Италия пз Фредди Греко  
11 Италия нп Симоне Дзадза  
23 Италия вр Гуидо Гуерриери  
24 Бельгия вр Сильвио Прото  
13 Италия зщ Николо Армини  
52 Италия зщ Лука Фальбо  
77 Черногория зщ Адам Марушич  
93 Словакия зщ Денис Вавро  
32 Италия пз Данило Катальди  
28 Бразилия пз Андре Андерсон  
Главные тренеры
Италия Морено Лонго      
Италия Симоне Индзаги      
История личных встреч
2019/20 30 октября Италия - Серия А Тур 10 Лацио4 : 0Торино
2018/19 26 мая Италия - Серия А Тур 38 Торино3 : 1Лацио
2018/19 29 декабря Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 1Торино
2017/18 29 апреля Италия - Серия А Тур 35 Торино0 : 1Лацио
2017/18 11 декабря Италия - Серия А Тур 16 Лацио1 : 3Торино
2016/17 13 марта Италия - Серия А Тур 28 Лацио3 : 1Торино
2016/17 23 октября Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Лацио
2015/16 6 марта Италия - Серия А Тур 28 Торино1 : 1Лацио
2015/16 25 октября Италия - Серия А Тур 9 Лацио3 : 0Торино
2014/15 16 марта Италия - Серия А Тур 27 Торино0 : 2Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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