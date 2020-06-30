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Миллуолл – Суонси прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Англия. Чемпионшип 2019/20 | Тур 40
Начало матча 30 июня 2020г в 19:00 мск
МиллуоллСуонси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Миллуолл
Лондон
Суонси Сити
Суонси
33 Польша вр Бартош Бьялковски  
3 Шотландия зщ Мюррей Уоллес  
5 Англия зщ Джейк Купер  
4 Англия зщ Шон Хатчинсон  
12 Антигуа и Барбуда зщ Малон Ромео  
11 Северная Ирландия пз Шейн Фергюсон  
6 Ирландия пз Шон Уильямс  
19 Англия пз Райан Вудс  
7 Англия пз Джед Уоллес  
9 Уэльс нп Томас Брэдшоу  
20 Англия нп Мейсон Беннетт  
27 Англия вр Фредди Вудман  
44 Уэльс зщ Бенджамин Кабанго  
26 Англия зщ Кайл Нотон  
24 Англия зщ Джейк Бидвелл  
20 Англия зщ Бен Уилмот  
8 Англия пз Мэтт Граймз  
28 Шотландия пз Джордж Байерс  
33 Англия пз Конор Галлахер  
19 Англия нп Риан Брустер  
21 Англия нп Ян Дханда  
22 Гана нп Андре Айю  
Запасные
14 Англия вр Люк Стили  
15 Ирландия зщ Алекс Пирс  
8 Англия пз Бен Томпсон  
18 Англия пз Райан Леонард  
21 Англия пз Коннор Махони  
42 Англия пз Билли Митчелл  
16 Ирландия пз Джейсон Моламби  
26 Чехия пз Иржи Скалак  
10 Англия нп Мэтт Смит  
25 Нидерланды вр Эрвин Малдер  
2 Англия зщ Марк Гехи  
12 Англия пз Натан Дайер  
6 Шотландия пз Джей Фултон  
18 Франция пз Альдо Калулу  
23 Уэльс пз Коннор Робертс  
15 Англия пз Уэйн Рутледж  
10 Косово нп Берсант Целина  
32 Уэльс нп Лиам Каллен  
Главные тренеры
Англия Гари Роуэтт      
Уэльс Стивен Купер      
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Суонси Сити0 : 1Миллуолл
2018/19 9 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Суонси Сити1 : 0Миллуолл
2018/19 1 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Миллуолл1 : 2Суонси Сити

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