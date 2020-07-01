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Оренбург - Урал прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 1 июля 2020г в 15:00 мск
РостовУрал
Матч перенесен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 4 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 15 Урал1 : 2Оренбург
2018/19 10 мая Россия - Премьер-Лига Тур 28 Оренбург2 : 2Урал
2018/19 10 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 1Оренбург
2016/17 10 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 22 Урал2 : 0Оренбург
2016/17 25 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 8 Оренбург0 : 1Урал
2011/12 6 сентября ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Урал1 : 1Оренбург
2011/12 11 июля ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Оренбург0 : 1Урал

Отзывы и комментарии к матчу

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