Оренбург - Урал прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|4 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
|2018/19
|10 мая
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 2
|2018/19
|10 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 1
|2016/17
|10 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 0
|2016/17
|25 сентября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|2011/12
|6 сентября
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|1 : 1
|2011/12
|11 июля
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|0 : 1
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