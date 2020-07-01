Арсенал Тула - Ахмат прямая трансляция 01.07.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Арсенал Тула - Ахмат на русском языке. Начало которого 01 июля 2020 года в 17-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+4' Звучит финальный свисток.

90+2' 1:3 Евгений Луценко ГОЛ! Кангва перехватил мяч на чужой половине поля и покатил его на Горбатенко. Тот прошёл к линии штрафной, сделал передачу направо, на Луценко, которому удался великолепный удар в левый угол ворот мимо Городова!

90' Три минуты осталось играть командам.

88' 0:3 Одисе Роши ГОЛ! Опять что-то непонятное делает «Арсенал» в обороне. Уже перехватили защитники мяч на углу штрафной, когда «Ахмат» атаковал левым флангом, но Хагуш, пытаясь сделать передачу вперёд, подарил мяч Роши, который нанёс неберущийся удар в правую девятку!

85' Горбатенко навесил с углового в штрафную, «Ахмат» в очередной раз спокойно отбился.

83' Магомед Митришев Митришев на поле.

83' Евгений Харин Харин отправляется отдыхать.

81' Хагуш справа навесил в штрафную, Володько пробил в касание в дальний угол — Городов среагировал и отразил удар!

79' Раванелли Раванелли вместо него.

79' Олег Иванов Иванов заменён.

77' Лесовой нанёс удар головой из центра штрафной после навеса с фланга — слабовато вышло, Городов легко взял мяч.

75' Володько перестарался с силой передачи в штрафную, мяч улетел за пределы поля.

73' Максим Володько Володько вышел вместо Альвареса.

73' Виктор Альварес И последняя, пятая перестановка в составе «Арсенала».

72' Александр Ломовицкий Ломовицкий его заменил.

72' Даниил Лесовой Лесовой снят с игры.

71' Олег Иванов Иванов жёстко встретил Ковалёва на фланге. Ещё одна карточка.

70' Фелипе Визеу Визеу вместо Понсе.

70' Андрес Понсе Первая перестановка в составе «Ахмата».

69' Денис Глушаков Глушаков сбил Денисова и получил жёлтую.

67' Богосавац пытался пройти к штрафной по левому флангу, но Хагуш отобрал у него мяч.

65' Харин, не видя соперника сзади, махнул ногой так, что заехал пяткой ему в грудь. Избежал он второй карточки за этот эпизод.

63' Прошёл Ковалёв к штрафной и навесил к её левому краю на Лесового, который пробил в касание в ближний угол — Городов ногой отразил удар!

61' Роши с правого фланга сместился к штрафной и покатил мяч на Иванова, удар которого в касание в ворота не попал.

59' Хагуш навесил с углового в центр штрафной, мяч в суматохе, возможно, попал в руку кому-то из защитников, но арбитр игру останавливать не стал, а мяч в итоге был выбит.

57' Юрий Ковалев Ковалёв вместо Эванса Кангва.

57' Эванс Кангва И тут же третья замена.

57' Игорь Горбатенко Горбатенко на поле.

57' Горан Чаушич Чаушич снят с игры.

55' Лесовой убежал по левому флангу в штрафной и прострелил на Луценко, который нанёс удар чуть выше ворот.

54' Кингз Кангва Кингз Кангва вместо Сергея Ткачёва вышел.

54' Сергей Ткачёв Первая замена у «Арсенала».

51' Богосавац с левого фланга закрутил мяч в центр штрафной, Понсе головой резко пробил в перекладину — Лодыгин в прыжке спас команду!

48' Ткачёв навесил с углового, гости легко отбились. Стандарты у «Арсенала» пока совершенно не работают.

46' Замен в перерыве не произошло.

46' Возвращаются на поле футболисты.

45+3' Звучит свисток на перерыв. Грубая ошибка в обороне «Арсенала» привела к пенальти, а свои моменты туляки не реализовали. 9(1) — 2(2) по ударам в первом тайме. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.

45+2' Кангва подал в штрафную, грозненцы выиграли борьбу за мяч и выбили его к центру поля.

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

44' Лесовой прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, в которой Луценко пробил головой выше цели.

42' Резкий удар Хагуша со средней дистанции чуть неточен — рядом со штангой пролетел мяч!

40' Хагуш с фланга навесил в штрафную, а удар Лесового был заблокирован.

38' Богосавац потерял мяч в своей штрафной, позволив Луценко нанести удар в касание, однако Евгений поторопился и в ворота не попал.

36' Выбили гости мяч из своей штрафной после углового, Кангва оказался на подборе и нанёс удар с лёта выше цели.

34' Ткачёв навесил с этого стандарта в штрафную, где за мяч никто не зацепился.

33' Мирослав Богосавац Богосавац сбил Кангва на фланге и получил «горчичник».

31' Ткачёв прошёл к штрафной и пробил низом в направлении дальнего угла — чуть неточно.

28' Роши обыгрался с Ивановым у штрафной туляков, но оказался в офсайде.

26' Кангва с левого фланга ворвался в штрафную и пробил по воротам — близко к центру получилось, Городов справился с этим ударом.

24' Евгений Харин Харину при этом тоже жёлтая досталась.

24' Анри Хагуш Хагуш устроил стычку с Хариным и получил карточку.

22' 0:2 Одисе Роши ГОЛ! Роши сильно пробил в правый нижний угол ворот, а Лодыгин прыгнул в другую сторону.

21' Пенальти в ворота «Арсенала»! Беляев в своей штрафной откровенно оттолкнул Понсе от мяча, завалив его на газон. При этом не требовалось такой рискованной игры, Лодыгин, скорее всего, успевал перехватить мяч.

19' Хагуш неточно пробил с дальней дистанции, мимо ворот полетел мяч.

17' Альварес пробил головой по воротам после углового, но этот удар был заблокирован.

15' Георги Костадинов А Костадинов по ходу этой атаки ещё и «горчичник» заработал.

15' 0:1 Евгений Харин ГОЛ! Иванов в контратаке с правого фланга выполнил передачу к центру на Понсе, который отличным навесом вывел открывавшегося на грани офсайда Харина один на один с голкипером. Евгений убежал в штрафную и с острого угла технично перебросил Лодыгина, отправив мяч в сетку!

14' Угловой заработал «Арсенал», но распорядился этим стандартом неудачно.

12' Лодыгин вовремя вышел к границе штрафной и забрал мяч в руки после дальнего навеса.

10' Пытался Харин прорваться в штрафную, смещаясь с левого фланга, однако Хагуш чётко сыграл и выбил мяч.

8' Харин сбросил мяч головой во вратарскую под удар Понсе, но Лодыгин опередил его и забрал мяч.

6' Привели в порядок хорвата, продолжает он игру.

5' Нижич получил повреждение в верховой борьбе и лежит на газоне, держась за бедро. Оказывают ему помощь.

3' Слишком сильный навес на ход Луценко получился, не было шансов догнать этот мяч.

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.