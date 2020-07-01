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Ростов - Краснодар прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 1 июля 2020г в 20:00 мск
Ростов  Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
30РоссияврСергей Песьяков
28РоссиязщЕвгений Чернов
55РоссиязщМаксим Осипенко
78РоссиязщДмитрий Чистяков
19РоссияпзХорен Байрамян
10РоссияпзПавел Мамаев
26РоссияпзАлександр Саплинов
18КазахстанпзБактийор Зайнутдинов
15РоссияпзДанил Глебов
11РоссияпзАлексей Ионов
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
39РоссияврМатвей Сафонов
98РоссиязщСергей Петров
4БеларусьзщАлександр Мартынович
6ЭквадорзщКристиан Рамирес
8РоссияпзЮрий Газинский
47РоссияпзДаниил Уткин
14ШвецияпзКристофер Ольссон
10Бразилияпз Вандерсон
52НидерландыпзТонни де Вильена
31БразилияпзКайо Панталеан
33ШвециянпМаркус Берг
Запасные
1РоссияврЕгор Бабурин
77РоссияврМаксим Рудаков
96РоссиязщАлександр Гапечкин
5ШвециязщДеннис Хаджикадунич
81РоссиязщМихаил Осинов
4РоссиязщДанила Ведерников
17НорвегияпзМатиас Норманн
8БолгарияпзИвелин Попов
47РоссиянпАлександр Долгов
58РоссияврСтанислав Агкацев
66РоссияврДенис Адамов
3ИсландиязщЙон Гудни Фьолусон
2РоссиязщЕгор Сорокин
7ФранцияпзРеми Кабелла
53РоссияпзАлександр Черников
99ПортугалияпзМануэл Фернандеш
67РоссиянпМаксим Кутовой
60РоссиянпГерман Онугха
63РоссиянпНикита Сергеев
93РоссиянпМагомед-Шапи Сулейманов
37РоссиянпИлья Воротников
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияСергей Васильевич Матвеев
История личных встреч
2020 23 февраля Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар0 : 1Ростов
2019/20 3 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 2Ростов
2019 30 июня Кубок Матч Премьер Тур 2 Краснодар3 : 0Ростов
2018/19 5 мая Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ростов1 : 1Краснодар
2018/19 24 февраля Кубок России 1/4 финала Ростов1 : 0Краснодар
2018/19 5 декабря Кубок России 1/4 финала Краснодар2 : 2Ростов
2018/19 4 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар2 : 2Ростов
2017/18 3 марта Россия - Премьер-Лига Тур 21 Краснодар3 : 1Ростов
2017/18 20 августа Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов0 : 0Краснодар
2016/17 3 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов0 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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