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Сочи - Динамо Москва прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 1 июля 2020г в 20:00 мск
Сочи Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
35РоссияврСослан Джанаев
25РоссиязщИван Новосельцев
32СловениязщМиха Мевля
45СербиязщИван Миладинович
27РоссиязщКирилл Заика
15РоссиязщИбрагим Цаллагов
34РоссиязщТимофей Маргасов
18РоссияпзНикита Бурмистров
17РоссияпзАндрей Мостовой
91РоссиянпАлександр Кокорин
9РоссиянпАнтон Заболотный
1РоссияврАнтон Шунин
44Босния и ГерцеговиназщТони Шуньич
2РоссиязщГригорий Морозов
15РоссиязщРоман Нойштедтер
34РоссиязщКонстантин Рауш
21РоссиязщДмитрий Скопинцев
18УкраиназщИван Ордец
6РоссияпзАртур Юсупов
22Бразилияпз Жоаозиньо
8РоссиянпКирилл Панченко
10НигериянпСильвестр Игбун
Запасные
12РоссияврНиколай Заболотный
56РоссиязщВадим Милютин
24РоссиязщЭльмир Набиуллин
90РоссиязщПавел Шакуро
95ДР КонгопзЖаннелли Имбула
8РоссияпзНикита Колдунов
94ЧерногорияпзДушан Лагатор
16ЭквадорпзКристиан Нобоа
58РоссиянпАндрей Боковой
87АрмениянпАлександр Карапетян
77РоссиянпДмитрий Полоз
31РоссияврИгорь Лещук
24РоссиязщРоман Евгеньев
3РоссиязщЗаурбек Плиев
4РоссиязщВладимир Рыков
88ШвецияпзОскар Хильемарк
76РоссияпзВладислав Карапузов
85РоссияпзИгорь Школик
23РоссияпзАнтон Соснин
27РоссиянпНиколай Комличенко
5ГерманиянпМаксимилиан Филипп
89РоссияMaksim Danilin
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
2020 17 февраля Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Динамо М1 : 3Сочи
2019/20 22 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 3Сочи
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Сочи» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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